Trump jmenoval své nástupce v Bílém domě

20.08.2025 11:05 | Zprávy

Co bude, až Donald Trump skončí v pozici prezidenta. Podaří se i tak zabránit startu další ruské agrese proti Ukrajině? K této otázce se vyjádřil sám Donald Trump. A nešetřil přitom ostrými slovy.

Trump jmenoval své nástupce v Bílém domě
Foto: Repro Youtube
Popisek: Americký prezident Donald Trump

Prezidenti USA a Ruské federace se setkali na Aljašce. 47. prezident USA Donald Trump se poté setkal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a s několika evropskými politiky ve Washingtonu. Přislíbil, že i Spojené státy by mohly Ukrajině poskytnout určité bezpečnostní záruky.

Anketa

Která opoziční tvář zatím dělá nejlepší kampaň?

7%
2%
7%
16%
54%
8%
1%
1%
3%
1%
hlasovalo: 10825 lidí
 Jenže co se stane, až Donald Trump nebude prezidentem? Podle Ústavy USA v úřadu zůstane 4 roky. Svůj druhý mandát zahájil v lednu 2025. Na druhé straně, ruský prezident Vladimir Putin fakticky řídí Rusko od roku 1999, kdy se stal premiérem. Do funkce ho jmenoval odcházející prezident Boris Jelcin, jehož Putin o pár měsíců ve funkci nahradil. Ruskou federaci tak řídí přes 25 let, i když v jistých chvílích jen z pozice předsedy vlády.

Pokud Putinovi vydrží zdraví, a v tuto chvíli nic nenasvědčuje tomu, že by zdraví kremelského vládce bylo podlomeno, může vládnout Rusku ještě dlouho po odchodu Donalda Trumpa z úřadu.

Jak se v tu chvíli bude Putin stavět k dohodám, např. k dohodám o Ukrajině, které s Trumpem uzavře? A kdo by mohl nastoupit po Trumpovi? Bude to někdo, kdo si dodržení budoucích dohod dokáže vynutit?

I na tyto otázky odpovídal Donald Trump v rozhovoru pro konzervativní televizi Fox News.

„Jediné, co můžete udělat, je ujistit se, že máte dobrého prezidenta, ne jednoho z těch bláznů jako v Kalifornii,“ spustil zostra na adresu guvernéra Kalifornie demokrata Gavina Newsoma. „Nebo toho chlápka z Illinois, kterého jeho rodina vyhodila z podnikání, protože nebyl úspěšný,“ pokračoval v ostré slovní palbě do řad demokratů Trump v narážce na současného guvernéra státu Illinois J. B. Pritzkera. Také o něm se uvažuje jako o možném prezidentském kandidátovi za dnes opoziční demokraty.

Naproti tomu dnes vládnoucí republikáni mají podle Trumpa ve svém týmu superhvězdy, které se mohou o post prezidenta ucházet. Na prvním místě zmínil svého viceprezidenta J. D. Vance.

Server First Post si v této souvislosti všiml, že J. D. Vance scházel u schůzky Trumpa a Putina na Aljašce a nijak významně se nezapojil ani do jednání Donalda Trumpa s Volodymyrem Zelenským a s dalšími evropskými politiky. Server toto upozadění J. D. Vance postavil do konstrastu s únorovou schůzkou, kdy Vance bezmála křičel na Zelenského v Oválné pracově Bílého domu, že je Spojeným státům málo vděčný za poskytnutou pomoc.

Druhý v pořadí je podle Trumpa stávající ministr zahraničí USA Marco Rubio a jako třetího zmínil Scotta Bessenta.

Scott K. H. Bessent je americký investor a manažer hedgeových fondů, zakladatel investiční společnosti Key Square Group a od ledna 2025 ministr financí Spojených států v druhé vládě Donalda Trumpa.

Scott Bessent taktéž v rozhovoru pro televizi Fox News prohlásil, že Donald Trump je v tuto chvíli jediným člověkem na světě, který může ukončit válku na Ukrajině. Ministr financí má za to, že se to opravdu může podařit. „Jsem velmi optimistický,“ zdůraznil.

Anketa

Bude se koncem roku 2025 na Ukrajině stále válčit?

78%
15%
7%
hlasovalo: 4485 lidí
Jedním dechem dodal, že Američané mohou i v budoucnu Ukrajincům poskytovat zpravodajské informace.  

Hned předvedl také úspěch, který si podle něj mohou připsat republikáni. Konkrétně na hranici s Mexikem.

„Hranice byla katastrofa,“ zdůraznil s tím, že přes tuto hranici přicházely v podstatě miliony lidí.

„Přijímali jsme lidi z věznic po celém světě, členy gangů, z blázinců, psychiatrické pacienty z nejhorších ústavů na světě,“ vypočítával Trump, maje přitom na mysli administrativu svého předchůdce demokrata Joea Bidena.

Ale teď je podle Trumpa situace jiná.

„Postavil jsem stovky mil zdi,“ zdůraznil. Teď je podle něj jižní hranice USA bezpečná, protože přes ní přechází nula ilegálních migrantů. Alespoň podle Trumpa.

Psali jsme:

ČT hasí průšvih, který by proti ní poštval Donalda Trumpa
Jak poslat vojáky na Ukrajinu, aby to Rusko přijalo. Nad tím přemýšlí Západ
Zwyrtek Hamplová: Díky, Donalde
Senátor Hraba: Jaké házení přes palubu? Nikde žádné

 

Zdroje:

https://www.foxnews.com/media/trump-offers-assurance-no-us-troops-ukraine-believes-putin-zelenskyy-meeting-happen

https://www.foxnews.com/video/6377103891112

https://www.youtube.com/watch?v=3cnzPPxh87w

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

demokraté , Mexiko , migrace , Republikáni , Rusko , Ukrajina , USA , válka , zahraničí , uprchlíci , Fox News , Trump , Rubio , válka na Ukrajině , Bessent , Newsome , First Post

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Podaří se podle vás Rusko odradit od další agrese i po odchodu Donalda Trumpa z úřadu prezidenta USA?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: Miloš Polák

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat

Dobrý den.

Mám jeden jediný dotaz, proč nechcete referendum? Bojíte se ho?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Když má váš partner problém zůstat tvrdýKdyž má váš partner problém zůstat tvrdý Chůze do kopce spaluje více tuku než běhChůze do kopce spaluje více tuku než běh

Diskuse obsahuje 3 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

„Podvedli nás?“ Babiš zaskočil publikum upřímností o covidu

10:40 „Podvedli nás?“ Babiš zaskočil publikum upřímností o covidu

„Stačí vám čtyři roky na to, abyste dal dohromady tenhle bordel?“ zeptala se při předvolební akci v …