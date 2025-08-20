Trump jmenoval své nástupce v Bílém domě

Prezidenti USA a Ruské federace se setkali na Aljašce. 47. prezident USA Donald Trump se poté setkal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a s několika evropskými politiky ve Washingtonu. Přislíbil, že i Spojené státy by mohly Ukrajině poskytnout určité bezpečnostní záruky.
Pokud Putinovi vydrží zdraví, a v tuto chvíli nic nenasvědčuje tomu, že by zdraví kremelského vládce bylo podlomeno, může vládnout Rusku ještě dlouho po odchodu Donalda Trumpa z úřadu.
Jak se v tu chvíli bude Putin stavět k dohodám, např. k dohodám o Ukrajině, které s Trumpem uzavře? A kdo by mohl nastoupit po Trumpovi? Bude to někdo, kdo si dodržení budoucích dohod dokáže vynutit?
I na tyto otázky odpovídal Donald Trump v rozhovoru pro konzervativní televizi Fox News.
„Jediné, co můžete udělat, je ujistit se, že máte dobrého prezidenta, ne jednoho z těch bláznů jako v Kalifornii,“ spustil zostra na adresu guvernéra Kalifornie demokrata Gavina Newsoma. „Nebo toho chlápka z Illinois, kterého jeho rodina vyhodila z podnikání, protože nebyl úspěšný,“ pokračoval v ostré slovní palbě do řad demokratů Trump v narážce na současného guvernéra státu Illinois J. B. Pritzkera. Také o něm se uvažuje jako o možném prezidentském kandidátovi za dnes opoziční demokraty.
Naproti tomu dnes vládnoucí republikáni mají podle Trumpa ve svém týmu superhvězdy, které se mohou o post prezidenta ucházet. Na prvním místě zmínil svého viceprezidenta J. D. Vance.
Server First Post si v této souvislosti všiml, že J. D. Vance scházel u schůzky Trumpa a Putina na Aljašce a nijak významně se nezapojil ani do jednání Donalda Trumpa s Volodymyrem Zelenským a s dalšími evropskými politiky. Server toto upozadění J. D. Vance postavil do konstrastu s únorovou schůzkou, kdy Vance bezmála křičel na Zelenského v Oválné pracově Bílého domu, že je Spojeným státům málo vděčný za poskytnutou pomoc.
Druhý v pořadí je podle Trumpa stávající ministr zahraničí USA Marco Rubio a jako třetího zmínil Scotta Bessenta.
Scott K. H. Bessent je americký investor a manažer hedgeových fondů, zakladatel investiční společnosti Key Square Group a od ledna 2025 ministr financí Spojených států v druhé vládě Donalda Trumpa.
Scott Bessent taktéž v rozhovoru pro televizi Fox News prohlásil, že Donald Trump je v tuto chvíli jediným člověkem na světě, který může ukončit válku na Ukrajině. Ministr financí má za to, že se to opravdu může podařit. „Jsem velmi optimistický,“ zdůraznil.
Hned předvedl také úspěch, který si podle něj mohou připsat republikáni. Konkrétně na hranici s Mexikem.
„Hranice byla katastrofa,“ zdůraznil s tím, že přes tuto hranici přicházely v podstatě miliony lidí.
„Přijímali jsme lidi z věznic po celém světě, členy gangů, z blázinců, psychiatrické pacienty z nejhorších ústavů na světě,“ vypočítával Trump, maje přitom na mysli administrativu svého předchůdce demokrata Joea Bidena.
Ale teď je podle Trumpa situace jiná.
„Postavil jsem stovky mil zdi,“ zdůraznil. Teď je podle něj jižní hranice USA bezpečná, protože přes ní přechází nula ilegálních migrantů. Alespoň podle Trumpa.
autor: Miloš Polák
