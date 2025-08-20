Babiš (ANO): Vždy jsem prosazoval pevné ukotvení ČR v NATO

Neohrožuju. Naopak jsem vždy prosazoval pevné ukotvení České republiky v NATO a její aktivní roli v kolektivní obraně. Během naší vlády došlo k historicky prvnímu nákupu klíčové vojenské techniky z USA – moderních vrtulníků, čímž jsme posílili obranyschopnost ČR a spolupráci s našimi spojenci. Za dobu, co bylo hnutí ANO ve vládě, zvýšilo po ODS rozpočet na obranu z 41 miliard Kč v roce 2014 na 91 miliard v roce 2022, což je více než dvojnásobek. Posilování obranyschopnosti samozřejmě podporuju i z opozice, nesouhlasím však s netransparentními a prodraženými nákupy vojenské techniky bez výběrového řízení. Kvůli tomu hnutí ANO podalo i trestní oznámení.
autor: PV