Babiš (ANO): Vždy jsem prosazoval pevné ukotvení ČR v NATO

20.08.2025 11:01 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k přístupu k NATO.

Neohrožuju. Naopak jsem vždy prosazoval pevné ukotvení České republiky v NATO a její aktivní roli v kolektivní obraně. Během naší vlády došlo k historicky prvnímu nákupu klíčové vojenské techniky z USA – moderních vrtulníků, čímž jsme posílili obranyschopnost ČR a spolupráci s našimi spojenci. Za dobu, co bylo hnutí ANO ve vládě, zvýšilo po ODS rozpočet na obranu z 41 miliard Kč v roce 2014 na 91 miliard v roce 2022, což je více než dvojnásobek. Posilování obranyschopnosti samozřejmě podporuju i z opozice, nesouhlasím však s netransparentními a prodraženými nákupy vojenské techniky bez výběrového řízení. Kvůli tomu hnutí ANO podalo i trestní oznámení.

Andrej Babiš

  • ANO 2011
  • poslanec
Ing. Libor Turek, Ph.D. byl položen dotaz

Pokud zůstanete u moci

Můžete zaručit, že nebudete jakkoliv usilovat o přijetí Eura? Z toho vaše průzkumu se obávám, že už jste se podvolili snahám vašich koaličních partnerů Euro přijmout a čím dál víc se stává probruselskou stranou místo toho, jak jste se k politice EU stavili dřív – což mi bylo mnohem sympatičtější

