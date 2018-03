České aerolinie se vrací na Kavkaz, obnoví pravidelnou linku do Jerevanu

České aerolinie přidávají do letošního letního letového řádu další sezónní destinaci, od 8. června 2018 obnoví pravidelnou linku mezi Prahou a Jerevanem.

Linka bude zatím provozována pouze v hlavní letní sezóně do 7. září 2018. Odlety z Prahy ČSA plánují dvakrát týdně, v úterý a v pátek večer, návrat z Jerevanu ve středu a v sobotu v brzkých ranních hodinách. Letenky na linku budou v prodeji od zítřka, 29. března 2018 na csa.cz a ve všech distribučních kanálech. Ceny jednosměrných letenek začínají od 4555 Kč včetně letištních poplatků a tax.

Na linku budou ČSA nasazovat letadla Airbus A319. Let z Prahy do Jerevanu potrvá téměř tři a tři čtvrtě hodiny, v opačném směru o 15 minut déle. K dispozici budou letenky ve všech cenových balíčcích, od LITE, který nezahrnuje přepravu zapsaného zavazadla, až po BUSINESS. Ceny jednosměrných letenek do Jerevanu začínají od 4555 Kč, zpátečních od 9261 Kč včetně letištních poplatků a tax.

„Trhy ve východní Evropě i v zakavkazských republikách se vloni stabilizovaly a v mnoha aspektech vrátily na úroveň před krizí v roce 2014. Potvrzuje to rostoucí poptávka po letecké dopravě nejen z Ruska, ale i z Arménie do České republiky. Proto jsme se rozhodli vrátit se na arménský trh a obnovit pravidelnou linku mezi Prahou a Jerevanem,“ uvedl Ján Tóth, ředitel Českých aerolinií pro obchod a dodal: „Linka je primárně určena pro cestující z Arménie do Prahy. Navazuje na naše další pravidelné linky do/z Německa, Belgie, Francie či Skandinávie, kde žije početná arménská diaspora. V posledních letech stoupá obliba zakavkazských destinací také mezi českými cestovateli, proto pevně věříme, že si linka najde oblibu i v České republice.“

Pravidelná linka ČSA mezi Prahou a Jerevanem ideálně navazuje na další spoje společnosti do západní a severní Evropy. Cestující z Arménie mohou pokračovat bez zbytečného čekání na navazujících letech ČSA do Düsseldorfu či Frankfurtu, Bruselu, Paříže, Amsterdamu, Kodaně, ale i Göteborgu, Stockholmu či Helsinek. Ideální konektivitu nabízí i opačné spojení s Českými aeroliniemi z uvedených destinací přes Prahu do Jerevanu.

České aerolinie se na pravidelnou linku mezi Prahou a Jerevanem vrací po téměř 4 letech. V minulosti jí provozovaly od června 2003 do října 2014, kdy byl provoz přerušen v důsledku krize v Rusku, propadu kurzu rublu i měn v okolních zemích a následného poklesu poptávky po letech do České republiky.

Letový řád Českých aerolinií na lince Praha - Jerevan:

Číslo letu Od Do Dny Odlet Čas Přílet Čas OK 930 8.6.18 7.9.18 . 2 . . 5 . . PRG 21:55 EVN 03:35 (+1) OK 931 9.6.18 8.9.18 . . 3 . . 6 . EVN 04:25 PRG 06:20

autor: Tisková zpráva