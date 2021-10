České dráhy: CityElefanty brzy ohlásí - Wi-Fi pokryto

reklama

„Připojení k internetu prostřednictvím Wi-Fi sítě je jednou z nejžádanějších doplňkových služeb na palubě našich vlaků, proto jsme ji ve spolupráci s objednavateli regionální dopravy v Praze, ve Středočeském a v Moravskoslezském kraji zavedli i v jednotkách CityElefant. Ty denně přepraví zhruba pětinu všech cestujících na železnici v celé České republice. Vybavení Elefantů ‚wifinou‘ tak představuje největší rozšíření této služby na české železnici,“ říká Jiří Ješeta, náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu.

„Dlouhodobě pracujeme na tom, aby cestování integrovanou dopravou bylo pro cestující co nejkomfortnější, proto jsem za rozšíření Wi-Fi v CityElefantech velmi rád a jsem přesvědčen, že to ocení i cestující ve Středočeském kraji,“ uvedl ředitel IDSK Zdeněk Šponar.

„Dvoupodlažní CityElefanty jsou vlajkovou lodí flotily příměstských vlaků v Praze a okolí. Za léta jejich provozu si je cestující velmi oblíbili pro svůj pohodlný a klimatizovaný interiér či bezbariérový nástup. Také díky těmto vlakům zájem o cestování vlakem po Praze a okolí trvale roste. Proto nyní velice vítáme další zpříjemnění každodenních cest za prací, do školy či na výlet,“ dodal ředitel ROPID Petr Tomčík.

CityElefanty obsluhují páteřní S linky Pražské integrované dopravy z hlavního města do Kolína přes Český Brod i přes Nymburk, do Milovic, Benešova u Prahy, Berouna a do Kralup nad Vltavou a dále až do Ústí nad Labem. Obsluhují také některé vlaky do Přelouče a Pardubic. V Moravskoslezském kraji jezdí na páteřních linkách z Opavy přes Ostravu do Havířova a Českého Těšína, z Ostravy přes Karvinou do Mostů u Jablunkova a na některých spojích ve směru Studénka.

V rámci projektu Wi-Fi v CityElefantech je vybaveno příslušnou technologií celkem 246 vozů a Wi-Fi v nich pokrývá 25 420 sedaček. Denně najedou patrové příměstské vlaky přes 35 000 kilometrů na území pěti krajů.

Do pražských souprav CityElefant jsou navíc postupně doplňovány elektrické zásuvky 230 V 50 Hz pro dobíjení přenosné elektroniky cestujících. Díky tomu je nyní cesta vlakem do zaměstnání nebo do školy ještě výhodnější: Cestující v nich mohou pohodlně surfovat na internetu, pracovat nebo bavit se. Když k tomu připojíme relativně krátké dojezdové časy ve velkých aglomeracích a v jejich okolí bez ucpaných silnic a elektrický provoz bez emisí v centrech měst (www.cd.cz/vlakemEKO), pak se jedná o optimální způsob dopravy.

Psali jsme: České dráhy: Do Beskyd budou jezdit moderní vlaky typu push-pull České dráhy excelovaly. V prvním pololetí se zlepšily o 1,8 miliardy korun ČD: Třetina modernizovaných motoráků už předána, obnova vlaků v Moravskoslezském kraji jde dál České dráhy: Aplikace Můj vlak nově pomůže s nákupem SMS jízdenek na MHD v řadě českých měst

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.