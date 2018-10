České dráhy: Hlavní změny v jízdním řádu 2019 u mezistátních a dálkových vlaků

Mezistátní jízdní řád Českých drah se pro rok 2019 příliš nemění. Novinkami jsou páteční posilové SC Pendolino Košičan z Prahy do oblasti Tater a Košic, přibližně čtvrthodinové zkrácení cesty z Prahy do Mnichova a nové přímé noční spojení jižní Moravy a Ostravy s Berlínem vlakem nightjet.

U vnitrostátních dálkových vlaků představuje největší změny zrychlení dopravy mezi Prahou, Plzní a dalšími západočeskými městy, náhrada některých doplňkových vlaků InterCity spoji SC Pendolino a více přímých spojů mezi Prahou a Opavou. Do dalších rychlíků budou zařazeny komfortní klimatizované vozy. Pro lepší orientaci cestujících dochází k jednotnému pojmenování vlaků a linek.

„Jízdní řád mezistátních vlaků Českých drah, které provozujeme v kooperaci se zahraničními partnery, je i v roce 2019 stabilní. Na žádné lince nedochází k revolučním změnám. Spíše menší změny odrážejí společný cíl národních železničních dopravců postupně vylepšovat nabídku mezinárodních spojení a reagovat na změny v poptávce po službách železnice,“ vysvětluje na úvod přehledu změn v mezistátní dopravě Českých drah Michal Štěpán, člen představenstva a náměstek generálního ředitele pro obchod.

Směrem do Bavorska dojde ke zrychlení spojů mezi Prahou a Mnichovem přibližně o čtvrt hodiny. Zkrácení cestovní doby je možné díky otevření nových Ejpovických tunelů, které zrychlí cestu mezi Prahou a Plzní. Západní expresy tak budou z pražského hlavního nádraží odjíždět ve 45. minutu, zatímco dosud to bylo už ve 33. minutu. Naopak do Prahy přijedou v 19. minutu, dosud to bylo až v 31. minutu.

Z Maďarska a z jižního Slovenska bude prodloužena jízda posledního denního spoje Metropolitan s odjezdem z Budapešti v 17:40 a z Bratislavy v 20:10 až do Prahy, kam přijede 11 minut po půlnoci. Dosud tento vlak končil v Brně. Zajistí tak další pozdější večerní spojení z Brna do Prahy s odjezdem z moravské metropole ve 21:37.

K drobným změnám dochází také v dopravě mezi Čechami, Moravou a severním Slovenskem. Posilový vlak EC Roháče nahradí vlak SC Pendolino Košičan s pozdějším odjezdem z Prahy. Vlak pojede obvykle v pátek v trase Praha (15:41) – Olomouc – Ostrava – Žilina – Poprad-Tatry – Košice (přij. 23:05) a obvykle v sobotu ráno se bude vracet v trase Košice (6:58) – Poprad-Tatry – Žilina – Ostrava – Olomouc – Praha (přij. 14:19). Na této trase dojde ve směru ze Slovenska do Prahy také ke zrychlení nočních vlaků Slovakia a Bohemia, které budou jezdit v podobném rozsahu jako v letošním roce. Slovakia bude do Prahy nově přijíždět v 7:31, tj. o cca 50 minut dříve, a vlak Bohemia přijede do Prahy v 6:16, tedy přibližně o 80 minut dříve.

K doplnění nabídky přímých spojení dochází ve směru do/z Polska. Vlak EC Báthory Budapest – Břeclav – Bohumín – Warszawa, dosud provozovaný pod jménem Varsovia, poveze přímé vozy Budapest – Břeclav – Kraków. Spoj Cracovia Praha – Kraków poveze novou skupinu přímých vozů Praha – Warszawa. Obě skupiny vozů budou přepojeny mezi vlaky Báthory a Cracovia v Bohumíně a vytvoří další, již třetí denní přímé spojení Prahy s Varšavou a zcela nové přímé spojení jižní Moravy s Krakovem. Druhé takové spojení nabídne skupina přímých vozů na vlaku Sobieski Wien – Břeclav – Bohumín – Warszawa – Gdynia, který poveze od 13. dubna 2019 také skupinu přímých vozů Wien – Břeclav – Bohumín – Kraków.

Větší změny v mezinárodní dopravě čekají noční spoje v souvislosti se zavedením přímého vlaku nightjet ÖBB z Vídně přes Břeclav a Bohumín do Berlína. Jedná se o mezistátní trasu, která byla hojně využívaná až do 40. let minulého století a opuštěna byla v rámci poválečného uspořádání Evropy. Tento vlak nabídne nově přímé noční spojení jižní Moravy a Ostravska s Berlínem. S řadou návazných spojů jako jsou vlaky Metropol Budapest – Břeclav – Praha nebo Chopin Bohumín – Kraków – Warszawa budou zachovány i hlavní trasy přímých lůžkových a lehátkových vozů napříč střední Evropou, tedy např. Praha – Budapest a Praha – Kraków – Warszawa, Wien – Warszawa nebo Budapest – Berlin a Budapest – Kraków – Warszawa. Vzájemné přepojení přímých vozů se bude dít v režii Českých drah ve stanicích Břeclav a Bohumín. Tyto české železniční uzly tak ještě více posílí svoji roly ve středoevropském železničním prostoru.

Nejzřetelnější změnou v dálkové mezistátní i vnitrostátní dopravě pak bude na většině tratí odklon od pojmenování jednotlivých vlaků a jejich náhrada jednotnými jmény platnými pro celou linku. Výjimkou budou jen některé vybrané spoje s částečně odlišnou trasou nebo řazením. Poprvé byl tento model využit v končícím jízdním řádu u linky Praha – Brno – Bratislava – Budapest, která získala pojmenování Metropolitan. Podobně budou linka a spoje z Prahy do Vídně a Grazu pojmenovány Vindobona, do Berlína a Hamburku ponesou jméno Berliner, do Žiliny přes Valašsko pojedou spoje Valašský expres nebo z Ostravy do Banské Bystrice nebo Zvolena zamíří skupina vlaků se jménem Fatra. Podobné změny se uskuteční také u vnitrostátních vlaků a linek.

Rychleji do Plzně, Chebu a Klatov, návrat Pendolin do Ostravy a vlaky InterCity častěji do Opavy

„Ani ve vnitrostátní dopravě nejsou plánované žádné rozsáhlé změny. Mezi nejvýznamnější novinky tak bude patřit zrychlení cestování mezi Prahou a západními Čechami a návrat k provozu s plným počtem souprav rychlovlaků Pendolino. Ty tak nahradí některé dosavadní spoje InterCity, které Pendolina během oprav nahrazovala. Kvůli rostoucímu počtu cestujících mezi Prahou a střední a severní Moravou také rozšíříme nabídku spojů v tomto směru, především v exponované dny. Blíží se také konec původních „koženek“, jak lidé říkají osobním vozům z bývalého východního Německa. V dalších rychlících je nahradíme modernizovanými a často také klimatizovanými vozy. Zbývající původem východoněmecké vagóny pak prošly revitalizací. Koženku nahradily textilní potahy a renovací prošly i toalety a další vybavení vozů,“ doplňuje přehled změn pro jízdní řád 2019 ve vnitrostátní dálkové dopravě Českých drah Michal Štěpán.

S otevřením nových tunelů u Ejpovic dojde k dalšímu výraznému zkrácení cesty do západních Čech. Cestovní doba z pražského hlavního nádraží na plzeňské se zkrátí z 1 hod. 25 minut na 1 hod. 14 minut, ze Smíchova pak z 1 hod. 18 minut na 1 hod. 6 minut. Opačným směrem pojedou expresy z centra Plzně do centra Prahy 1 hod. 19 minut, o 11 minut rychleji než dnes. Expres zkrátí také cestování do Domažlic, Mariánských Lázní nebo Chebu.

U rychlíků se zkrátí cesta z centra Prahy do Plzně o 17 minut na 1 hod. 25 minut, opačným směrem bude cesta oproti současnosti rychlejší o 19 minut a bude trvat 1 hod. 29 minut. Obdobně se zkrátí také doba jízdy z Prahy do Klatov. Ta bude nově o 13 minut kratší a zabere 2 hod. 26 minut. Na rychlíky Praha – Klatovy / Železná Ruda budou nasazeny komfortnější osobní vozy. Dosavadní vagóny bez klimatizace budou nahrazeny moderními oddílovými a velkoprostorovými vagóny 2. třídy s klimatizací a větším počtem el. zásuvek nebo s většími stoly pro práci.

Na trať Praha – Ostrava se vrací po opravě a revitalizaci všech jednotek Pendolino základní přibližně dvouhodinový interval rychlovlaků a kvůli rostoucímu počtu cestujících a vyčerpané kapacitě vlaků Českých drah na této relaci dochází k posílení spojů. Místo vlaků InterCity tak pojedou z Prahy vlaky SC Pendolino také ve 13:41 a v 15:41. Druhý spoj bude v pátky a vybrané dny před víkendy prodloužen až do Košic. V opačném směru pojedou Pendolina místo vlaků InterCity z Ostravy hl.n. v 9:15 a v 17:15. Ve vybrané dny s očekávanou zvlášť vysokou poptávkou po přepravě na konci prodloužených víkendů nebo prázdnin (celkem 14× za rok) pojede navíc posilový spoj SC Pendolino s odjezdem z Ostravy hl.n. v 19:19, který zastaví v Ostravě-Svinově, Olomouci hl.n. a v Zábřehu na Moravě a do Prahy přijede ve 22:22.

Posíleny budou také klasické spoje mezi Prahou a střední a severní Moravou. Místo pátečního posilového vlaku EuroCity Roháče pojede ve všechny pracovní dny ve výhodnější časové poloze nový vlak InterCity Opavan. Odjezd z Prahy bude ve 14:41 a do Ostravy-Svinova přijede v 17:37 a do Opavy v 17:59. O sobotách a nedělích pak bude spoj do Opavy z Prahy odjíždět ve 22:41. V opačném směru doplní sezónní noční vlak Bohemia a celoroční spoj Slovakia, které nově pojedou v dřívější časové poloze, nový vlak s provozem v pracovní dny. InterCity Opavan pojede v trase Opava východ (4:00) – Ostrava-Svinov (4:21) – Praha hl.n. (7:19). Nově též v soboty bude vyjíždět vlak InterCity Opavan z Opavy východ v 9:00 přes Ostravu-Svinov 9:23 a do Prahy hl.n. přijede v 12:19. V neděli pak posilový vlak EuroCity Roháče nahradí vnitrostátní nedělní posilový vlak InterCity Opavan z Opavy a Ostravy ve stejné trase, jako jezdí dosavadní vlak z Košic s přímými vagóny z Opavy. Poslední denní spoj Moravan z Prahy (21:24) do Olomouce (23:51) bude prodloužen až do Přerova (00:07) a také v opačném směru bude tento první ranní spoj z Moravy veden již z Přerova (4:13). Do Prahy přijede jako dosud v 7:04 hod.

Komfortní vagóny zařazeny do dalších rychlíků

V souvislosti se zajištěním vyšší kvality cestování v komerčních vlacích provozovaných na obchodní riziko Českých drah na lince Ex 1 mezi Prahou a Ostravou je zvažováno převedení všech těchto spojů na vlaky s povinnou rezervací. Datum, od kdy bude možný nástup do těchto vlaků pouze s platnou místenkou, bude vyhlášen v průběhu platnosti Jízdního řádu 2019.

Na lince R 5 Praha – Ústí nad Labem – Karlovy Vary – Cheb bude zavedena nová služba dětské kino pro nejmenší cestující a moderní klimatizované oddílové a velkoprostorové vozy s el. zásuvkami pro dobíjení elektroniky budou nasazeny také na přibližně polovinu rychlíků linky R 20 Praha – Děčín. V těchto soupravách budou tvořit základní část, která bude doplněna v pracovní dny o posilové klasické rychlíkové vozy pro zajištění vyšší kapacity vlaků na této lince. Také vlaky linky R 20 obsluhované těmito moderními vozy nabídnou cestujícím nové doplňkové služby jako je dětské kino nebo místa pro přepravu osob na vozíku včetně vozu vybaveného zvedací plošinou a speciálně vybaveným bezbariérovým sociálním zařízením. Více komfortních klimatizovaných vozů bude zařazeno také v rychlících linky R 18 Praha – Luhačovice.

Další mezistátní i vnitrostátní spoje a linky zůstávají v provozu bez větších změn. Obvykle pouze s drobnými časovými posuny.

