Reakce, která překvapí. Přišlo po útoku na Rajchla

09.11.2025 9:53 | Monitoring

Po sociálních sítích kolují údajné záběry nového poslance Jindřicha Rajchla, který se na nich údajně oddává postelovým radovánkám. Rajchl už dal najevo, že je na osobní útoky zvyklý. Na co však zvyklý není, ani si zvykat nehodlá, jsou útoky na členy jeho rodiny. A přišla reakce, která možná mnohé překvapí.

Foto: Xaver Live
Popisek: Jindřich Rajchl

Ve veřejném prostoru začaly kolovat údajné záběry Jindřicha Rajchla pocházející prý z jeho postelových hrátek. Rajchl dal najevo, že podobné věci nechává bez povšimnutí. Ale co rozhodně nehodlá nechat bez povšimnutí, je, že aktivista Vojtěch Pšenák do toho zatáhl i jednu z jeho dcer a údajně ji vyděsil natolik, že se bojí vycházet ven.

Aktivistka Tereza Hofová však tvrdí, že to všechno bylo trochu jinak.

„Rajchl na nás posílá ty nejlepší právníky (on asi nejlepší není) za smyšlené obtěžování jeho dcery,“ napsala Hofová. A upozornila na video, které má ukázat, že to všechno proběhlo odlišným způsobem, než tvrdí Rajchl.

„Je vám přes 18 let?“ ptá se aktivista Vojtěch Pšenák slečny před kamerou.

„Ne, ne,“ odpovídá dívka.

„Tak to nic, to se vás radši ptát nebudu, protože tady natáčejí leccos podivného a dějou se tady divný věci.“

„Nedějou se tady divné věci,“ odvětila slečna.

„No, my jsme našli na internetu video, kde jsou čtyři osoby na gauči a dělají tam divné věci, teda.“

Pak se dívka a Pšenák rozloučí.

 

 

Po chvíli přidal další video, na kterém zdůraznil, že opravdu nevěděl, že slečna byla Rajchlova dcera. „Kdybych to věděl, že to je jeho dcera, tak se jí na nic ptát nebudu. To, že to byla Rajchlova dcera víme jen díky panu Rajchlovi. My nejsme kreténi a nejsme svině, abychom zveřejňovali její podobu,“ zdůraznil Pšenák s tím, že mladá slečna na videu opravdu není vidět. „My bysme tu interakci ani nezveřejnili, když jsme věděli, že je nezletilá, ale ve chvíli, kdy pan Rajchl tvrdí, že jsme ji měli obtěžovat, tak tu interakci prostě zveřejňujeme, abychom vyvrátili jasnou lež,“ nechal se slyšet Pšenák.

 

 

Hofová doplnila, že Jindřich Rajchl musí jako poslanec čili veřejně známá osoba počítat s tím, že na hrubý pytel občas přijde hrubá záplata.

„Rajchl je přece prvotřídní právník, tak musel vědět, že příchodem do politiky se jeho minulost provalí. A stejně do toho šel. Jsme nemorální? Opravdu? Viděli jste někdy jeho živáky? Viděli jste někdy jak on útočí a zesměšňuje své protivníky?“ ptala se. „Na hrubý pytel…, naznačila posléze.

 

 

Ale ať už se u Jindřicha Rajchla dělo cokoli, je to jeho soukromá věc, pokud nešlo o protizákonnou aktivitu. Tento názor zastávají i lidé, kteří obyčejně s Rajchlem netáhnou za jeden provaz.

Např. pan Jaroslav Miko. Řidič kamionu, který se řadu let zastává uprchlíků a stojí si za tím, že lidem prchajícím před válkou je třeba pomáhat. I když šlo o uprchlíky např. ze Sýrie, kde válka zuřila řadu let.

Miko také kandidoval za hnutí STAN ve volbách do Evropského parlamentu v loňském roce, i do Sněmovny letos na podzim.

V této konkrétní kauze se postavil jasně na Rajchlovu stranu. „Pokud tím není nikomu ubližováno, je to dle mého ok. Jeho pokrytectví o tradiční české rodině, to je také jen jeho vlastní vizitka...“ zdůraznil Miko.

Jedním dechem však dodal, že to, jak z jeho pohledu škodí republice, už Rajchlovi neodpustí.

„...ale to, že má potřebu vydělávat skrze oblbování těch mentálně nejslabších Čechů a škodit tak republice, tak tuhle úchylku mu neodpustím, neboť to už rozhodně není jen jeho věc, nýbrž je to věcí nás všech," zdůraznil.

Rajchla se zastala nová šéfka poslaneckého klubu ANO Taťána Malá.

Mgr. Ing. Taťána Malá

  • ANO 2011
  • poslankyně
„Tohle je naprosto za hranou. Zveřejnit video s explicitním sexuálním obsahem bez souhlasu ‚účinkujících‘ je nejen nelegální, ale i neskutečně odporné. Zaráží mě škodolibá radost těch, kteří se tváří jako ‚lepší‘ lidé – jen to odhaluje jejich skutečnou tvář. Ačkoliv s Jindřichem Rajchlem v mnoha věcech nesouhlasím, v tomto případě se ho chci jednoznačně zastat. Podobné věci by se neměly dít nikomu. A kontakt autorů s jeho dcerou? To je už jen čiré dno. A stejně bych se zastala kohokoli jiného v podobné situaci,“ napsala Malá na sociální síti Facebook.

Ke kauze Jindřicha Rajchla

Proti zveřejnění citlivého videa, v něm jednu z rolí hraje údajně i Jindřich Rajchl, se postavili dva evangeličtí kněží, kteří na sociální síti vystupují pod označením Pastoral Brothers. Pokud bylo video natočeno bez souhlasu Jindřicha Rajchla a nebylo určeno k veřejnému přehrávání, pak takto nemělo být využito.

„Zveřejnit explicitní sexuální obsah (legální) bez souhlasu a vědomí aktérů je odporné a zlé. A je úplně jedno, kdo těmi aktéry jsou. Jen bychom chtěli doplnit, že zde nebráníme Jindřicha Rajchla. My upozorňujeme, že zveřejnění domácího porno videa třetí osobou bez schválení aktérů je špatně. I v politickém boji. Pokud to bylo porno video, které bylo vyrobeno za účelem zveřejnění a aktéři s tím byli srozumění, tak je to blbost Jindřicha Rajchla, a tudíž jeho boj a jeho pokrytectví. To je všechno.,“ napsali Pastoral Brothers.

 

 

Psali jsme:

Rajchl (PRO): Sahat na mou rodinu jste fakt neměli
Náhoda? Pšenák a Rakušan. Vidlák vidí souvislost
Rajchl vyhlásil válku Oganesjanovi. Přepadli mu dceru
Richterová a další mají problém kvůli ukrajinské vlajce. Nastoupil právník

 

Zdroje:

autor: Miloš Polák

