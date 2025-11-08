Ať skončí Zdechovský. Rajchl otočil hru

Předseda strany PRO a poslanec za SPD Jindřich Rajchl podal trestní oznámení na aktivistu Vojtěcha Pšenáka, asistenta youtubera Mika Oganesjana, a to pro podezření z nebezpečného pronásledování. Stalo se tak po incidentu, při kterém Pšenák s kameramanem obtěžovali Rajchlovu 16letou dceru. Ptali se jí na Rajchla, zvonili u dveří, natáčeli okna pokoje a snažili se dívku vmanipulovat do rozhovoru o údajném videu z domu. „Ptali se jí, jestli má možnost, nebo jestli by chtěla vidět video, kde jsou čtyři lidé na gauči a podobné věci,“ přiblížil poslanec.
Chování obou mužů dívku vyděsilo natolik, že se v pláči ukryla v potemnělém parku. Domů se vrátila až po příjezdu policie.
Dcery se bojí jít ven
Rajchl incident okomentoval na sociální síti Facebook. Příspěvek pojmenoval „Když padají masky“.
„Politika je boj. Tvrdý boj. Každý, kdo do ní vstoupí, musí počítat s tím, že nějaké rány rozdá, jiné schytá. Je to podobné jako boxerský zápas. V ringu si soupeři nedarují ani centimetr, ale přesto si dokážou po zápase podat ruce a projevit si respekt. Nikoho však nenapadne z toho ringu vyskočit a jít zmlátit soupeřovu manželku a děti. A kdyby to někdo udělal, tak by okamžitě skončil,“ píše v úvodu.
Konstatuje však, že v naší politice zmíněná pravidla evidentně neplatí. Alespoň ne u pětikoalice. A uvádí, že co se stalo jeho rodině, se může stát každému z politiků. „Po Pšenákově útoku na mou rodinu sedí dnes moje dcery zavřené doma a bojí se jít ven. Doufám, že je na sebe tenhle odporný člověk pyšný,“ napsal politik.
Ocenil však reakci ze strany kolegů z veřejného života: „Na naší scéně se zdvihla obrovská vlna podpory – chodí mi jedna zpráva za druhou a mnoho z nich mi i volalo. Cením si toho, že v této chvíli byli schopni všichni odhodit vzájemné rozpory a jednoznačně se postavili na mou stranu. A to i ti, s nimiž jsem se nerozcházel úplně v dobrém, jako například Vidlák či Péťa Rédová. Klobouk dolů smekám před mými kolegy z poslanecké sněmovny Taťánou Malou, Patrikem Nacherem a Honzou Hrnčířem, kteří se na moji podporu veřejně vyjádřili na svých sítích. Děkuji i všem, jejichž příspěvek jsem nezaregistroval. Velmi si vás všech za vaši odvahu vážím.“
„Tohle je naprosto za hranou. Zveřejnit video s explicitním sexuálním obsahem bez souhlasu ‚účinkujících‘ je nejen nelegální, ale i neskutečně odporné. Zaráží mě škodolibá radost těch, kteří se tváří jako ‚lepší‘ lidé – jen to odhaluje jejich skutečnou tvář. Ačkoliv s Jindřichem Rajchlem v mnoha věcech nesouhlasím, v tomto případě se ho chci jednoznačně zastat. Podobné věci by se neměly dít nikomu. A kontakt autorů s jeho dcerou? To je už jen čiré dno. A stejně bych se zastala kohokoli jiného v podobné situaci,“ napsala na síti X Taťána Malá, předsedkyně Poslaneckého klubu hnutí ANO.
„Stát se to opačně, byl by povyk,“ okomentoval poslanec Patrik Nacher (ANO).
„Tento člověk včera obtěžoval dceru Jindry Rajchla před jejich domem, protože si ze sviňáren, dehonestování a lhaní udělal byznys a neštítí se ničeho. Ten druhý je Vít Rakušan a že jsou spolu, není náhoda. Kdysi se na podobné praktiky specializovala STB. Kruh se uzavřel,“ publikoval facebookový účet Vidlákovy Kydy.
Později nasdílel i Rakušanovu reakci: „Jindřicha Rajchla vnímám jako jednoho z nejnebezpečnějších lidí na naší politické scéně. Nesouhlasím snad s ničím, co prezentuje a svou politikou představuje. A snad tím spíš považuji za nutné odsoudit brutální průlom do jeho soukromí. Mělo by nás zajímat, co říká a jak se chová ve veřejném prostoru, na to budu poukazovat bez slitování. Jeho soukromí je ale nedotknutelné jako soukromí kohokoliv jiného ve svobodné zemi.“
Rajchl konstatoval, že politici z pětikoalice však povětšinou mlčí. „Ani v této chvíli, kdy si zcela jistě dokážou představit, jak nepříjemné by to bylo pro jejich děti, nepřekročili svůj vlastní stín. Škoda – propásli příležitost pozvednout politickou kulturu v naší zemi. Teď a tady jasně deklaruji, že pokud by se tato situace stala byť i mým nejtvrdším oponentům, jako je Vít Rakušan nebo Petr Fiala, bez váhání bych takový bezprecedentní útok na jejich děti jednoznačně odsoudil,“ uvedl předseda strany PRO.
Rajchlova výzva: Pane Zdechovský, odejděte!
Absolutního dna pomyslné politické žumpy ovšem podle něj dosáhl Tomáš Zdechovský. „Namísto jakékoliv bazální lidské sounáležitosti, přišel s odporným útokem na mou osobu, výzvou ke složení mandátu, doplněnou o hanlivé označení ‚Jindolf‘,“ reagoval na europoslancovu výzvu: „Jindolfe, slož mandát.“
Podle Rajchla tak politik KDU-ČSL plně odhalil svůj charakter. „Charakter lidsky pokřivené osoby, jež je schopna i útoku na rodinu svého oponenta zneužít k tomu, aby si do něj kopl. Tomáš Zdechovský se pro mě tímto stal symbolem žlučovitosti české politiky. Muž, jenž si hraje na křesťana, jenž je uvnitř prohnilý do morku kostí. V civilizované demokracii by politik, jenž nedokáže projevit sounáležitost s oponentem, na jehož rodinu odporně zaútočil zvrácený nešťastný člověk, jehož jediným životním naplněním je ničit životy jiných, musel na minutu skončit. Donutila by jej k tomu média a občané. Proto v tuto chvíli vyzývám já k odchodu Tomáše Zdechovského z veřejného života. Budu velmi rád, pokud mu to dáte jasně najevo. Slušně, bez nenávisti či výzvám k násilí, ale veřejně a jednoznačně. Alespoň si na jeho případě otestujeme, zda skutečně jsme onou vyspělou demokracií, či zda v České republice někomu může projít i to, že zneužije útoku na rodinu svého oponenta k jeho dalšímu napadení. Pane Zdechovský, odejděte!“ vyzval Rajchl europoslance.
