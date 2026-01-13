České dráhy: Ledovka komplikuje provoz vlaků

Problémy evidujeme od brzkých ranních hodin zejména na tratích v okolí Prahy, komplikace jsou však i v dalších částech republiky, především na severozápadě a východě Čech. Některé spoje jsou kvůli nepříznivému počasí zcela odřeknuty, jiné jedou pouze v části své trasy.
Námraza na trakčním vedení a zamrzlé výhybky zásadně komplikují provoz na odstavném nádraží Praha-Jih. Soupravy dálkové dopravy proto postupně vytahujeme pomocí motorových lokomotiv. V důsledku toho vznikají u dálkových vlaků zpoždění v řádu desítek minut, některé spoje byly odřeknuty. Tato zpoždění, popřípadě odřeknutí vlaků ovlivňují obraty vlaků a následně se promítají i do provozu dalších návazných spojů.
Prosíme cestující, aby sledovali aktuální informace o provozu vlaků Českých drah na webu ZDE nebo v mobilní aplikaci Můj vlak.
Mimořádné tarifní opatření pro cestující
V případě, že se cestující rozhodne svou plánovanou cestu neuskutečnit z důvodu výstrahy před nepříznivým počasím a jeho jízdenka již byla v den plánované cesty nevratná, bude mu jízdné vráceno v plné výši. Toto opatření platí u vnitrostátních i mezinárodních jízdenek ČD zakoupených na pokladnách, v e-shopu nebo mobilní aplikaci Můj vlak. Platnost opatření je 13. 1. 2026 do 24:00 hodin a platí výhradně na jízdní doklady zakoupené v tarifu Českých drah.
U jízdenek, u kterých je za standardních podmínek srážka uplatňována (např. mezinárodní jízdní doklady), je třeba při vrácení jízdenky v e-shopu (ZDE) nebo mobilní aplikaci Můj vlak vybrat v kolonce důvod žádosti „Ostatní“ a uvést například text „nepříznivé počasí“ nebo obdobný, a to pro jasnou identifikaci důvodu vrácení jízdného. V případě vrácení jízdenky na pokladně sdělí tuto skutečnost zákazník pokladní/mu.
