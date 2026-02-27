Trump dává Íránu ultimátum. Ambasáda balí kufry

Konec jednání bez dohody tak zvýšil šanci na možnost, že se podaří najít řešení u jednacího stolu. Trumpova administrativa varuje, že Teherán usiluje o schopnost vyrobit jadernou bombu a trvá na tom, že součástí jednání musí být i íránský program balistických raket a jeho podpora ozbrojených skupin v regionu. O takových otázkách však Írán jednat odmítá.
Jako o „přípravě veřejnosti na válku“ se hovořilo o projevu Trumpa o stavu unie v Kongresu, kde americký prezident jasně podotkl, že pokud nepřinesou nynější jednání průlom, pak bude třeba proti islamistickému režimu v Íránu zasáhnout. „Nikdy nedovolím, aby největší světový sponzor teroru – kterým zdaleka je – měl jadernou zbraň,“ řekl Trump a hovořil také o ohrožení Evropy balistickými zbraněmi. 19. února prohlásil, že Írán musí uzavřít dohodu do 10 až 15 dnů.
Možnost, že po dalších neúspěšných diplomatických jednáních dojde k vojenskému řešení situace, naznačuje páteční zpráva deníku The New York Times kde stojí, že Američané připravují na možnost eskalace své zaměstnance ambasády v Jeruzalémě.
Spojené státy kvůli hrozbě možných odvetných útoků Íránu na hlavní město Izraele hovoří o tom, že ti, kteří se rozhodnou zemi opustit, tak musí učinit okamžitě během pátku. Americký velvyslanec Mike Huckabee napsal, že na základě rozhovorů s ministerstvem zahraničí vydává pokyny, plynoucí z „velké opatrnosti“, aby si zaměstnanci urychleně zajistili letenky ze země, pokud se kvůli bezpečnostním rizikům rozhodnou odjet. V komunikaci dodává, že by daný krok lidé „měli učinit DNES”.
Americký velvyslanec v Izraeli dodal, že doporučuje rezervovat si jakoukoli dnešní letenku, která je ještě volná. A je jedno kam. „Soustřeďte se na získání letenky do jakéhokoli místa, odkud můžete pokračovat v cestě do Washingtonu, ale první prioritou je rychlý odjezd ze země,“ stojí v e-mailu.
Doplnil, že není jisté, nakolik půjde odcestovat v následujících dnech. Mezitím, co byla aktivována možnost evakuace zbytného personálu a jejich rodinných příslušníků ambasády USA z Izraele na základě předpisu, který odjezd umožňuje, pokud jej „vyžadují národní zájmy USA nebo bezprostřední ohrožení života“, začínají k odjezdu vyzývat také další země. O možném zhoršení bezpečnostní situace v Izraeli hovoří také české ministerstvo zahraničních věcí a doporučuje zjistit si tamní informace, jak postupovat v krizových situacích jakou jsou teroristické či raketové útoky.
Stanice NBC News podotýká, že zhoršenou dostupnost letů z Izraele již způsobuje oznámení nizozemských aerolinek KLM, které v tomto týdnu informovaly o pozastavení letů z mezinárodního letiště Ben Guriona v Tel Avivu.
Právě Izrael je podle serveru Politico často zmiňován v souvislosti plánem, aby vedl útok na Teherán namísto Američanů jako první. Představitelé Trumpovy administrativy dle něj tvrdí, že by bylo nejlepší, kdyby první krok učinil Izrael kvůli nedostatečné podpoře veřejnosti.
Vysocí poradci prezidenta Donalda Trumpa podle dvou zdrojů obeznámených s probíhajícími diskusemi soukromě argumentují, že izraelský útok by vyvolal odvetu Íránu, což by pomohlo získat podporu amerických voličů pro následný americký úder.
Trump má dle úředníků obeznámených s jednáními řadu možností, jak zasáhnout Teherán. Patří mezi ně počáteční, omezený úder, který by mohl sloužit jako páka k donucení islamistického režimu k dohodě, kterou by USA mohly akceptovat. Pokud k dohodě nedojde, mohl by Trump prý později nařídit větší sadu úderů.
Obavy zaznívají i ohledně dopadů možného většího konfliktu. Osoba obeznámená s diskusemi podle serveru Politico uvedla, že mezi dva klíčové faktory patří riziko vyčerpání amerických zásob munice, což by podle administrativy mohlo Číně dát prostor k útoku na Tchaj-wan. Riziko je vnímáno také v tom, že pokud Írán odpoví vším, co má, pak je vysoká pravděpodobnost amerických obětí v regionu Blízkého východu v místech, kde se Američané nachází bez možnosti ochrany izraelským systémem Iron Dome. „A to s sebou nese velké politické riziko,“ zaznívá.
„Pokud mluvíme o útoku v rozsahu změny režimu, Írán s velkou pravděpodobností odvětí vším, co má. V regionu máme spoustu prostředků a každý z nich je potenciálním cílem,“ řekl první člověk obeznámený s diskusí. „A nejsou pod Železnou kupolí. Takže je zde vysoká pravděpodobnost amerických obětí. A to s sebou nese velké politické riziko.“
