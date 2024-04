České dráhy: Na fotbalové EURO 2024 pohodlně vlakem

reklama

Spoje Berliner jezdí přes den ve dvouhodinových intervalech a během mistrovství Evropy bude posílena jejich přepravní kapacita. V době šampionátu bude jezdit navíc posilový noční vlak na trase Praha – Berlín – Praha.

Dějištěm zápasů českého národního týmu v základní skupině budou Lipsko a Hamburk. Obě města jsou snadno dostupná vlakem. Vzhledem k tomu, že o cesty během šampionátu je už v tuto chvíli poměrně velký zájem, doporučujeme zajistit si jízdenky s místenkami s dostatečným předstihem. Jízdní doklady Českých drah je možné pořídit ve tříměsíčním předprodeji, část kapacity už ale může být zarezervována přes prodejní kanály Deutsche Bahn (DB). V době konání šampionátu zavádějí německé dráhy DB (ZDE) u mezistátních vlaků povinnou rezervaci při příjezdu do země, což je další argument pro včasné zajištění své cesty. Při nákupu jízdenek v elektronických systémech Českých drah je možné získat rezervaci na mezistátní vlaky zdarma.

Zápasy českého národního týmu jsou plánované v Lipsku v úterý 18. června a v Hamburku v sobotu 22. června a ve středu 26. června. „Cesta vlakem z Česka do Lipska i Hamburku je jednoduchá a pohodlná vlaky EuroCity a přípoji typu InterCity nebo InterCity Express. Z Prahy do Lipska s jediným přestupem v Drážďanech se jede zhruba 4 hodiny. Do Hamburku nabízíme čtyři přímé spoje denně a další spojení s přestupem v Berlíně na rychlovlaky ICE. Cesta z Prahy do Hamburku trvá necelých 7 hodin,“ říká Jiří Ješeta, člen představenstva a náměstek generálního ředitele Českých drah pro osobní dopravu.

Mezistátní vlaky na lince Praha – Drážďany – Berlín – Hamburk / Kiel / Flensburg / Lipsko a zpět nabízejí každý den kapacitu téměř osm tisíc míst k sezení. České dráhy zároveň jednají s partnerským dopravcem DB o dalším posílení těchto vlaků.

Jízda vlakem má řadu benefitů. Spoje Berliner nabízejí palubní Wi-Fi síť, možnost dobíjení cestovní elektroniky (mobilní telefony, tablety atp.) nebo restaurační vůz. Navíc odpadají starosti obvyklé při cestování autem, jako jsou zácpy na dálnicích a v městských aglomeracích, problémy s parkováním, které je obvykle zpoplatněno, nebo se zajištěním ekologických plaket, které jsou pro vjezd aut do řady německých měst nezbytné.

Nejvýhodnější jízdenky si mohou cestující pořídit v e-shopu Českých drah (ZDE) nebo v mobilní aplikaci Můj vlak. Cena Včasných jízdenek Evropa je nejnižší v době zahájení předprodeje a s blížícím se termínem cesty a zvyšujícím se obsazením vlaků se cena postupně zvyšuje, podobně jako je tomu u jiných druhů dopravy. Konkrétní nabídku spojení a aktuální cenu pro daný spoj v době nákupu je možné vyhledat v e-shopu Českých drah, na webových stránkách ZDE nebo v aplikaci Můj vlak v mobilním telefonu. Ceny Včasných jízdenek Evropa ve 2. třídě včetně rezervace místa pro relaci Praha – Lipsko začínají na 387 Kč a v relaci Praha – Hamburk na 516 Kč.

