České dráhy: Parní vlak vyrazí v sobotu z Prahy-Braníka do Sázavy

Po trase vlaku bude možné navštívit řadu zajímavých míst, např. muzeum těžby zlata v Jílovém u Prahy, Vojensko-historické muzeum v Lešanech nebo zříceninu hradu Zbořený Kostelec u Týnce nad Sázavou. V cílové stanici Sázavě můžou cestující navštívit Sázavský klášter nebo Centrum Sklářského umění – Huť František. Pro cestující bude také připravena vyhlídková jízda ze Sázavy do Ledečka a zpět.

Historický vlak bude tuto sobotu odjíždět z Prahy-Braníka v 9:05 a do cílové stanice Sázava přijede ve 12:15. Odtud bude pro zájemce připravena vyhlídková jízda do Ledečka a zpět, odjezd ze Sázavy bude ve 14:15. Na zpáteční cestu do Prahy se vlak vydá za Sázavy v 15:54. Zpáteční jízdenka z Prahy do Sázavy stojí 320 korun, v prodeji budou také rodinné jízdenky, jízdenky pro kratší úseky a zlevněné jízdenky pro děti.

V soupravě vlaku budou zařazeny historické vozy řady Ce „Rybáky“. Při cestě bude možné osvěžit pivem Ferdinand nebo si zakoupit upomínkové předměty v bufetovém voze.

Vlak projede nejkrásnější trasu „Posázavského pacifiku“ do Čerčan. Kromě překrásného okolí železniční tratě vybudované v kaňonu řeky Sázavy s několika tunely a kamennými viadukty mohou cestující z parního vlaku navštívit mnoho kulturních akcí a památek v Posázaví.

V Jílovém u Prahy bude možné prohlédnout si regionální muzeum těžby zlata se středověkými zlatými štolami. Ze zastávky Krhanice můžou cestující dojít do Vojensko-historického muzea v Lešanech. V Týnci nad Sázavou lze navštívit Týnecký hrad nebo nedalekou zříceninu hradu Zbořený Kostelec. V Sázavě můžou cestující navštívit Sázavský klášter, kde bude tuto sobotu připravena duchovní pouť a zábavný program s hudebními, tanečními a divadelními vystoupeními, dílničkami a dalšími atrakcemi pro děti. Zajímavé je také Centrum sklářského umění spolu s Hutí František, ve kterém dostanou návštěvníci s jízdenkou z parního vlaku slevu na vstupném.

Parní vlak Českých drah na tzv. Posázavského pacifiku pojede v průběhu léta ještě třikrát: 7. července znovu do Sázavy, 18. srpna na Kácovskou pouť a 1. září do Vlašimi.

*) Základní jízdné, ze kterého se poskytují slevy a doplatky pro cestující s průkazem ZTP, žáky a psy.

Při zakoupení jízdenky v předprodeji obdrží cestující místenku zdarma.

Jízdenky je možné zakoupit v předprodeji v mezinárodní pokladně na Masarykově nádraží (denně v době 8:00 – 12:00, 12:30 – 16:00 a 16:15 – 18:00, tel. 972 246 161) a také na nádraží Praha-Braník (denně v době 7:00 – 11:15, 13:30 – 14:50 a 15:20 – 17:20, tel. 725 859 426). Platba je možná pouze v hotovosti. Jízdní doklady si můžou cestující zakoupit i u vlakového personálu.

