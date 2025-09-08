České dráhy poptávají duální lokomotivy pro traťovou službu

Dopravce uzavře s vítězem tendru rámcovou smlouvu s garancí odběru deseti lokomotiv.
„I nadále prověřujeme všechny možnosti obnovy hnacích vozidel pro neelektrizované tratě. Vedle probíhající soutěže na modernizaci brejlovců, které ve své původní podobě dosluhují, jsme se rozhodli vyhlásit i soutěž na dodávku moderních, nových duálních lokomotiv, které mohou zajistit dopravu vlaků na neelektrizovaných tratích nebo tam, kde budou probíhat napěťové výluky, v dlouhodobém horizontu,“ říká Jiří Ješeta, člen představenstva a náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu.
„Zároveň požadujeme, aby šlo o plně univerzální lokomotivy, které mohou sloužit v osobní i nákladní dopravě a také pro speciální účely, jako je např. doprava měřicích vozů a dalších typů speciálních vozidel. Rozsah obnovy našich lokomotiv pro neelektrizované tratě se pak budou odvíjet od výhodnosti předložených nabídek,“ dodává Ješeta.
S ohledem na plán konverze trakční sítě v České republice na systém 25 kV 50 Hz AC musí být lokomotiva schopna provozu pod tímto systémem. Protože se u nás v současnosti používá i systém 3 kV DC a v německy hovořících zemích systém 15 kV 16,7 Hz, může dodavatel nabídnout i vícesystémová řešení. Nezávislý provoz na neelektrizovaných tratích může být zajištěn dieselovým, bateriovým nebo jiným vhodným pohonem. Lokomotivy musí být vybaveny pro plnohodnotný provoz s osobními soupravami včetně např. napájení osobních souprav elektrickou energií nebo ovládáním jejích dveří. Maximální rychlost má být 140 km/h v nezávislé trakci a 160 km/h při napájení z trakčního vedení.
Dopravce vyžaduje schválení lokomotiv pro Českou republiku a Slovensko včetně zajíždění do pohraničních přechodových stanic v sousedních státech. Rozšířené schválení na Německo, Polsko a Rakousko bude řešeno formou opce.
Vedle samotných lokomotiv počítají České dráhy také s odběrem sad náhradních dílů prvního vybavení, celků výměnného systému a dalšího vybavení pro provoz a údržbu včetně např. diagnostických systémů.
autor: Tisková zpráva