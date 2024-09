České dráhy přebírají od výrobce další soupravy ComfortJet, koncem září poprvé vyjedou z Prahy do Berlína

České dráhy prozatím uvedly do provozu 4 soupravy v přechodném osmivozovém řazení bez řídicího a restauračního vozu. České dráhy, Siemens Mobility a Škoda Group také představily ComfortJet evropské veřejnosti na mezinárodním železničním veletrhu Innotrans 2024 v Berlíně.

„Jsem rád, že se cestující dočkají nových ComfortJetů a je symbolické, že se tak poprvé ve větším počtu stane na trati mezi českou a německou metropolí. Českou republiku s Německem vždy spojovaly úzké vazby, železnice byla součástí naší společné historie a díky připravovaným vysokorychlostním tratím bude i zárukou naší úspěšné budoucnosti. ComfortJet je navíc veskrze středoevropským projektem, kdy jeho jednotlivé části vznikají v Česku, Německu a Rakousku. Přeji ComfortJetům a hlavně jejich cestujícím spoustu šťastných kilometrů a těším se, až se s ním také svezu,“ říká ministr dopravy České republiky Martin Kupka.

„Soupravy ComfortJet představují vrchol současné nabídky Českých drah. Jsou vybavené nejmodernějšími prvky a nabízejí cestujícím bezkonkurenční komfort pro jejich cesty bez ohledu na to, jestli jedou za prací nebo za zábavou. Soupravy nyní přebíráme v dočasném osmivozovém řazení bez řídicího a restauračního vozu, které by nám výrobce měl začít dodávat v průběhu příštího roku. Proto nyní budeme do pravidelného řazení přidávat restaurační vůz klasické stavby, abychom cestující nepřipravili o kulinářské zážitky na palubě našich vlaků,“ zdůrazňuje předseda představenstva a generální ředitel Českých drah Michal Krapinec a pokračuje: „Jak budou pokračovat přebírky ComfortJetů, rozšíříme jejich provoz i na vlaky Vindobona nebo Metropolitan. Postupně tak ovládnou přepravu cestujících na našich nejdůležitějších mezistátních linkách a spolu s tím na nejdůležitějších vnitrostátních koridorech z Prahy do Brna, Pardubic nebo Ústí nad Labem.“

Od neděle 29. září budou dvě soupravy ComfortJet nasazeny v pravidelném řazení na spoje EC 178 / 175 a EC 176 / 177 Berliner Praha – Berlín a zpět. Vozy ComfortJet budou na vlacích doplněny o restaurační vozy typu WRmz815, které pravidelní cestující do Berlína velmi dobře znají. Od pondělí 23. září České dráhy také dočasně nasadily jednu soupravu ComfortJet na vybrané Košičany na lince Praha – Ostrava – Košice. Další aktuálně převzaté soupravy budou nyní sloužit jako oběhová záloha, respektive na nich bude pokračovat zácvik palubního a dílenského personálu.

„Jsme potěšeni skokem v kvalitě, který nový ComfortJet znamená pro naše cestující. Nejenže nabízíme více míst k sezení a pohodlí na vyhledávané trase Praha – Berlín – Hamburk, ale brzy budeme moci zkrátit i dobu jízdy. ComfortJet je skutečný evropský vlak. Díky třem systémům napájení a povolení v sedmi zemích může spojit Graz a Budapešť na jihu přes Prahu s Berlínem a Hamburkem na severu. V budoucnu bude jezdit dokonce až do Kodaně. Jsme rádi, že můžeme společně s naším kooperačním partnerem, společností České dráhy, realizovat tak ambiciózní projekty. To bude dalším impulsem pro úspěšnou přeshraniční dálkovou dopravu. Více spolupráce v mezinárodní dálkové dopravě, to je ústředním prvkem našich cílů DB pro rok 2027,“ připomíná předseda představenstva a CEO Deutsche Bahn Fernverkehr Michael Peterson.

„Energeticky úsporná a bezemisní jízda vlakem rychlostí 200 km/h a více je účinným nástrojem k propojení území uvnitř státu i za jeho hranicemi. Začlenění České republiky do evropského systému mezistátních dálkových vlaků, zároveň sloužících i vnitrostátním přepravám, a v blízké budoucnosti i do vysokorychlostního železničního systému, je správným a důležitým trendem,“ říká Roman Kokšal, CEO Siemens Mobility Česká republika, a doplňuje: „V Siemens Mobility dlouhodobě vnímáme podíl odpovědnosti na vytváření produktů pro udržitelné a kvalitní cestování a jsem rád, že se na nich ve velké míře podílejí naše česká vývojová pracoviště. Na berlínském veletrhu jsme ukázali nejnovější vozy z platformy Siemens Vectouro, které nesou českou stopu. Zastoupeny byly tři specifické typy vozů s klíčovou úlohou v push-pull jednotce ComfortJet pro České dráhy: řídicí vůz, vůz s restauračním oddílem a multifunkční vůz. Nové vozy jsou navrženy tak, aby umocnily celkový zážitek z jízdy a poskytly cestujícím veškeré potřebné funkce během doby strávené ve vlaku a zároveň se minimalizovaly dopady na životní prostředí. Jsou vybaveny pokročilými systémy pro snížení spotřeby energie či moderními bezpečnostními prvky. Věřím, že budou velkým přínosem pro budoucnost železniční dopravy v České republice i za jejími hranicemi.“

„Naše partnerství se Siemens Mobility je skvělým příkladem úspěšné spolupráce, kterou jsme společně vybudovali. Jedná se o již druhý projekt v řadě na osobní vozy, který společně realizujeme, což je důkazem vzájemné důvěry v naše schopnosti. Jsem hrdý na náš tým v Ostravě, kde probíhá montáž vlaků, a i na náš tým v Plzni, který díky své odbornosti dodal centrální zdroj energie pro tyto moderní vozy. Společně přinášíme inovativní a spolehlivá řešení pro budoucnost železniční dopravy v Evropě, která odpovídají potřebám cestujících i dopravců,“ říká Petr Novotný, CEO Škoda Group.

Nasazení souprav do mezinárodního provozu na prestižní lince navazuje na uplynulé měsíce, kdy probíhalo testování a ladění všech vlakových systémů tak, aby soupravy byla od prvního dne provozu ve špičkové kondici. Na první soupravě, kterou převzaly České dráhy do svého vlastnictví ještě před létem, proběhla řada zkušebních jízd po různých tratích v České republice i v Německu, a to za účasti zástupců partnerského dopravce Deutsche Bahn. Palubní personál Českých drah se s ComfortJetem seznamoval v uplynulých měsících také při tuzemských jízdách na spojích mezi Prahou a Bohumínem.

ComfortJet v bodech:

velkoprostorový klimatizovaný interiér,

tlakotěsnost celé soupravy (důležitá především při jízdách vyššími rychlostmi) chránící cestující před tlakovými rázy a tím i zaléháním v uších při průjezdu tunely nebo míjení vlakových souprav, a zároveň napomáhající vytvořit tichý a dlouhodobě čistý interiér,

koncový vůz s možností čelního průchodu do posilových vozů,

vnitřní bezbariérovost včetně širokých trvale otevřených mezivozových přechodů, mezi oddíly a nástupními prostory automatické posuvné dveře ovládané fotobuňkou,

nástupní dveře ovládané tlačítky a systém selektivního odblokování nástupních dveří, který umožňuje centrální uzavření a zablokování dveří proti otevření ještě před rozjezdem vlaku a jejich odblokování po zastavení vlaku pouze na straně k nástupišti,

ergonomická polohovatelná sedadla v 1. třídě v uspořádání 2+1 s koženým potahem a ve 2. třídě v uspořádání 2 + 2 s textilním potahem, místa jsou za sebou (letecké uspořádání) i proti sobě (vis-á-vis),

sklopné stolky u míst za sebou a pevné stoly mezi sedadly v uspořádání sedel proti sobě,

nadokenní police pro běžná zavazadla a stojany pro rozměrná zavazadla,

individuální lampičky na čtení integrované do odkládací police na zavazadla v 1. i ve 2. třídě,

bezdrátové nabíječky mobilních telefonů v 1. třídě,

zásuvky 230 V a USB konektory typu A a C pro napájení přenosné elektroniky cestujících,

inovativní technologie oken umožňující snazší průchod signálu mobilních telefonů do soupravy při zachování tepelně-izolačních vlastností skel,

v oknech vysouvací rolety proti slunci,

bezdrátová datová síť Wi-Fi pro internetové připojení,

zábavní a informační palubní portál,

elektronický audiovizuální informační systém s LCD monitory a elektronický rezervační systém,

bezbariérové řešení pro cestování osob na vozíku zahrnující 3 místa pro vozíky, bezbariérové WC, elektrické zdvihací plošiny pro nástup / výstup osob na vozíku a zásuvky pro dobíjení akumulátorových baterií elektrických vozíků, cestující na vozíku mají k dispozici sklopné stoly,

pro nevidomé a slabozraké osoby je vlak vybaven tlačítky v haptickém provedení a nápisy v Braillově písmu a navíc dálkovým ovládáním nástupních dveří přes slepeckou vysílačku,

dětské kino, dětská stolní hra na vyhrazených místech pro cestující s dětmi, sklopný pult pro přebalování kojenců, místa vyhrazená pro uložení kočárků,

místa pro uložení 12 jízdních kol (včetně zásuvek po nabíjení elektrických kol) a objemných zavazadel,

na jednom konci je jednotka vybavena tradičním UIC rozhraním, které umožňuje připojení a průchod do dalších vozů klasické stavby,

schválení pro provoz v České republice i okolních evropských státech (Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko, Maďarsko a Dánsko),

protipožární systém a systém překlenutí účinku záchranné brzdy umožňující provoz ve velmi dlouhých tunelech, např. Koralmský (32,9 km), Semmeringský úpatní (27,3 km) nebo podmořský Fehmarnský (17,6 km),

možnost provozu na vysokorychlostních tratích,

v konečném uspořádání: čelní řídicí vůz 1. třídy, vložený vůz 1. třídy, vložený vůz s restauračním oddílem a oddílem 2. třídy, vložený víceúčelový vůz 2. třídy (dětské kino, místa pro osoby na vozíku apod.), 4 vložené vozy 2. třídy, koncový vůz 2. třídy (oddíl pro přepravu jízdních kol),

99 sedadel v 1. vozové třídě, 456 sedadel ve 2. vozové třídě,

restaurační oddíl s 18 místy k sezení a možností zakoupení teplých nebo studených pokrmů i dalšího občerstvení během cesty, s moderní kuchyní s technologií zchlazené stravy a vícemodálním konvektomatem pro její ohřev, kávovarem, výčepem piva a myčkou pro ekologické opakovatelné používání nádobí.