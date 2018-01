Český národní registr dárců dřeně spouští kampaň Dobro od kosti

Český národní registr dárců dřeně (ČNRDD) spouští od ledna 2018 kampaň s cílem omladit věkový průměr lidí zapsaných v registru a celkově databázi rozšířit. V současnosti je průměrný věk dárce 27 let a ČNRDD se v kampani Dobro od kosti zaměřuje na věkovou skupinu 18 až 25 let. Zacílení na mladé dospělé vychází z jasně prokázaných výsledků transplantací kostní dřeně, kdy optimálního výsledku je vždy dosaženo s dárcem do 35 let. Do kampaně se zapojili i známé osobnosti, mezi které patří novinář Filip Horký, olympijský vítěz v moderním pětiboji David Svoboda, olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek, kajakář Vavřinec Hradílek nebo herci Zdeněk Piškula a Anna Linhartová.

V roce 2017 oslavil Český národní registr dárců dřeně 25 let od svého vzniku. Za toto čtvrtstoletí se zapsalo do registru přes 77 tisíc lidí. Ačkoliv počet dárců v posledních letech roste, ČNRDD se snaží přilákat na své seznamy další, především z řad čerstvě plnoleté mládeže. „U nás samozřejmě platí, že čím více dárců, tím lépe. S každým novým člověkem, který se rozhodne darovat kostní dřeň, roste pravděpodobnost, že se pacient s leukémií uzdraví,“ říká Mgr. Daniel Pagáč, ředitel Českého národního registru dárců dřeně.

Čím mladší dárce, tím vyšší šance na úspěšnou léčbu

S počtem nových dárců souvisí i kampaň, která proběhne v prvním čtvrtletí roku 2018. Registr dárců se dohodl na spolupráci s českými známými osobnostmi, které se do registru zapíší, a navíc budou dárcovství propagovat. Hlavním cílem kampaně je omlazení registru. „Dnes je průměrný věk dárce 27 let, což je velmi dobré číslo. Přesto se v této kampani snažíme přesvědčit především maturanty a vysokoškoláky, aby se do našeho registru zapsali. Samozřejmě nikoho neodmítáme, za každého dárce jsme velmi vděční. Tato kampaň má být ale součástí celosvětového trendu – například v USA se cílí na mládež mezi 18 až 24 lety, ve Velké Británii můžete dokonce darovat kostní dřeň už v šestnácti letech,“ přibližuje MUDr. Pavel Jindra, vedoucí lékař Českého národního registru dárců dřeně.

Na kampani se bude aktivně podílet například novinář Filip Horký, hudebník Jiří Burian alias Kapitán Demo, kajakář Vavřinec Hradílek, herci Zdeněk Piškula, Anna Linhartová nebo také olympijský vítěz v moderním pětiboji David Svoboda, který je v registru dárců už od roku 2013.

Kromě snahy přimět k registraci co nejvíce mladých lidí je dalším cílem kampaně také rozšířit registr na základě etnicity. „Nikoho se neptáme na jeho původ, nezkoumáme, odkud přišli do Česka jeho předci. Pro nás je směrodatné, aby to byl občan ČR anebo cizinec s dlouhodobým pobytem v ČR se zdravotním pojištěním u jedné z českých zdravotních pojišťoven. Hledáme například v řadách vietnamského etnika, protože ve Vietnamu neexistuje registr dárců dřeně a Vietnamci v České republice na výzvy k zaregistrování do ČNRDD příliš nereagují. Hledáme ale také dárce, kteří se narodili ve smíšené rodině, kde alespoň jeden z rodičů není bílé rasy,“ uzavírá MUDr. Jindra.

