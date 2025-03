Český rozhlas: Spousta novinek i pokračování oblíbených projektů v roce 2025

Nebudou chybět ani oblíbené pořady se známými moderátory či živé přenosy nejvýznam-nějších sportovních událostí. Novinky v programu představil Český rozhlas ve čtvrtek 27. února ve své budově na Vinohradech.

„Jsem přesvědčený o tom, že Český rozhlas nabídne v roce 2025 veřejnosti ve svém programu informace, kulturu, zábavu i vzdělání tak, jak mu ukládá jeho role v naší demokratické společ-nosti. Myslím, že jsme pro letošní rok připravili mimořádně kvalitní vysílání i projekty. Věřím, že každý z posluchačů najde ve vysílání stanic Českého rozhlasu to, co ho zajímá,“ uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

Stanice Český rozhlas Radiožurnál se zaměří na klíčová témata roku 2025, mezi která patří dění na české politické scéně, jehož vrcholem budou podzimní volby do Poslanecké sněmovny. K této události si Radiožurnál, Plus a iROZHLAS připravily sérii devíti debat s názvem ČESKO 2025. Budou se soustředit na témata, která se ne vždy dostanou do finále volebních kampaní, přesto ovlivňují životy lidí: ceny potravin, dostupnost bydlení, daně nebo kvalita školství. Moderátorem debat bude Jan Pokorný a jeho hosty zástupci stran s největší šancí se probojovat do parlamentních lavic.

Důležitým tématem budou zahraniční konflikty, jimž se bude věnovat i dokumentární série V kůži válečného zpravodaje odhalující zákulisí krizového zpravodajství a zkušenosti Martina Dorazína.

Proběhne také velký charitativní projekt Dobrý den Radiožurnálu, kdy se Český rozhlas pokusí během 25 hodin změnit život 25 lidem. Za mikrofon Radiožurnálu usedne během živého charitativního maratonu i jedna z jeho nejvýznamnějších tváří, moderátorka Lucie Výborná. V září se pak uskuteční mimořádné vysílání u příležitosti otevření obálky s posledními slovy Tomáše Garrigua Masaryka, která nadiktoval svému synovi Janovi krátce před smrtí.

Český rozhlas Radiožurnál chystá na 5. května, den, kdy bylo před 80 lety zahájeno Pražské povstání, speciální živé vysílání s připomenutím tehdejších bojů o rozhlas.

Ke stejnému výročí připravila Dvojka dramatický seriál Terezy Verecké o spolupracovnících Nicholase Wintona. Dvojka dále nabídne posluchačsky nejatraktivnější četby na pokračování autorů Dominika Dána a Raymonda Chandlera, původní text Petry Soukupové Nic nebude jako dřív či audioknihu Bernharda Schlinka Předčítač. Od začátku roku stanice vysílá také dokumentární cyklus o párech, kterým se podařilo překonat těžkou životní překážku, nazvaný Láska hory přenáší. Březen přinese autorský pořad Ondřeje Soukupa mapující jeho hudební život Haló, Soukup. Haló? Ve vysílání Dvojky se brzy objeví i nový historický cyklus Toulky první republikou časově navazující na Toulky českou minulostí, jeden z nejpopulárnějších pořadů Českého rozhlasu. Zároveň si bude možné vychutnat připravovaný koncert na počest Jaroslava Uhlíře a jeho 80. narozenin.

Významnou událostí pro stanici Český rozhlas Plus je příchod novinářky a moderátorky Světlany Witowské, která se bude od března podílet na moderování pořadu Osobnost Plus spolu s Barborou Tachecí.

Vltava si k poslechu přichystala rozhlasovou hru Davida Drábka o příběhu kolové a bratrů Pospíšilových či rozhlasovou dramatizaci Ingmara Bergmana Scény z manželského života. Stanice nabídne řadu přímých přenosů koncertů českých i zahraničních orchestrů, včetně koncertů z hudebních festivalů. Unikátní zážitek přinese v podobě studiového nastudování opery Šarlatán autora Pavla Haase, mimořádný bude také koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu ve spolupráci s festivalem Lípa Musica k výročí konce 2. světové války a 300 let kláštera Hejnice. Novinkou bude i série o ikoně české hudební alternativní scény Filipu Topolovi k 60. výročí jeho narození, dále unikátní projekt Hudba pro MHD či dokumentárně-publicistická série Šimona Šafránka o fenoménu technokultury a akci Czechtek. Bude též spuštěna nová řada četeb s názvem Historické povídky a k 900. výročí bude odvysílána Kosmova kronika.

Pro dospívající posluchače si Rádio Wave připravilo hraný seriál s prvky dystopie Darkeři, komediální seriál Kámoš nebo velké množství nových audioknih. Pátou sezónou bude pokračovat vzdělávací a zábavný projekt o povinné četbě Buchty čtou.

Český rozhlas v aplikaci mujRozhlas zveřejnil nový hraný seriál pro teenagery Hackerka. Jeho autorem je Matěj Samec, režie se ujal Pavel Soukup. Pětidílný příběh o čtrnáctileté Janě, která se snaží vypořádat se svými reálnými i virtuálními vztahy, doplňuje osvětová série o kyberbez-pečnosti. Jejím průvodcem je youtuber Lukefry.

Posluchači Radiožurnálu Sport se mohou těšit na přenosy z vrcholných fotbalových i hokejových soutěží, tenisu nebo atletiky. Celkem v průběhu roku 2025 odvysílá Český rozhlas více než 1000 sportovních přímých přenosů. Chybět nebudou ani reportáže a rozhovory se známými osobnostmi i oblíbené pořady se sportovními legendami Desítka Pavla Horvátha nebo Čistá hra Martina Procházky.

Programu Rádia Junior bude dominovat nová vizuální i audiální podoba skřítka Hajaji. Svůj hlas mu propůjčí známý herec Jan Cina, na kterého se mohou posluchači těšit už od března. Pro děti se chystá i pětidílný hraný dobrodružný seriál Barbory Dočkalové Kost a pokračování série poezie pro děti PoZoor! Spuštěna bude série Duše S.O.S. na pomezí hrané tvorby a dokumentu o problémech, jež řeší teenageři na základních školách, která je pokračováním projektu Rádia Junior Šikana.

O novinky nebudou ochuzeni ani regionální posluchači. Regionální stanice Českého rozhlasu připravily na podporu cestovního ruchu speciální letní projekt Zámecké léto, jehož průvodcem bude František Kinský. Ve vysílání se objeví přes 50 zámků napříč Českou republikou – soukromé i pod správou Národního památkového ústavu. Zároveň budou stanice pokračovat ve vysílání pořadu Vesele a zdravě s lékařkou Kateřinou Cajthamlovou. Letos pořad vyrazí i na turné po velkých studiích Českého rozhlasu a publikum se tak může těšit nejen na lékařskou poradnu, ale i dobrou náladu. Pokračuje i zábavná show Aleše Cibulky Rozhlas jede za vámi, která se opět vydá na cestu po celé České republice.