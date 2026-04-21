Český rozhlas: Stanice Vltava získala ocenění Magnesia Litera za přínos knižní kultuře

Cena za přínos knižní kultuře je určena aktivitám, které podporují a popularizují literaturu a přispívají ke kultivaci čtenářů. Ocenění původně vzniklo pro jednotlivce, bez nichž by kultura nemohla fungovat. Jak uvedl Petr Šámal, ředitel Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR, za organizátory cen Magnesia Litera: „Ocenění vzniklo původně spíše pro jednotlivce, ne pro kulturní instituce, které mají kulturní práci v popisu své činnosti a často jsou financovány z veřejných rozpočtů. Tenkrát se zdálo, že jsou tyto instituce neohrozitelné. Nyní se ukazuje, že neohrozitelnost je zdánlivá a že se některé věci mění.“
Cenu převzala šéfredaktorka stanice Vltava Jaroslava Haladová, která poděkovala všem posluchačům, i všem, kteří platí koncesionářské poplatky za Český rozhlas i Českou televizi a podporují nezávislost veřejnoprávních médií.
„Snažíme se knihy dostávat do vysílání co nejdříve po vydání. Pokud sledujete současnou českou prózu, ale raději posloucháte než čtete, Vltava je tu pro vás,“ říká a dodává: „Z Magnesie Litery pro Vltavu mám obrovskou radost, je to ocenění práce celého našeho staničního týmu i kolegů, kteří se s námi na výrobě literárních pořadů podílejí napříč rozhlasem. Děkuji Spolku Litera za udělení ceny a velký dík patří především všem našim posluchačům, bez nichž by naše práce postrádala smysl.“
Aktuální vysílání stanice Vltava nabízí široké spektrum literárních, kulturních i hudebních pořadů. V Četbě s hvězdičkou zpřístupnila novelu Mariborská hypnóza Dory Kaprálové, která se stala Knihou roku a odnesla si i cenu v kategorii próza. V programu dále nabízí premiérovou četbu z románu české autorky Anny Beaty Háblové s názvem Víry. Zahraniční tvorba je aktuálně zastoupená románem Miguela de Cervantese y Saavedry Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha, kterou Vltava reprízuje k 410. výročí Cervantesova úmrtí.
Posluchačům nabízí mimo jiné psychothrillerovou podcastovou sérii Matěje Samce Mizení, která získala zvláštní uznání poroty na přehlídce Prix Bohemia Radio 2024. Ve streamovacích službách jsou k dispozici Hororové povídky, Historické povídky, nebo Povídky klasiků. To všechno časově neomezeně.
Stanici Vltava naladí posluchači živě nebo mohou využít rozsáhlý audioarchiv na platformě mujRozhlas a webu Vltavy, kde jsou pořady dostupné kdykoliv ze záznamu.
Český rozhlas Vltava je kulturní stanice Českého rozhlasu zaměřená na literaturu, hudbu, dramatickou tvorbu a umění. Ve svém vysílání systematicky nabízí původní rozhlasovou dramatiku, autorská čtení, literární publicistiku i kritickou reflexi současné kulturní scény. Vltava dlouhodobě vytváří prostor pro českou i světovou literaturu a patří mezi klíčová média podporující kulturní a intelektuální debatu v České republice.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku