Kordová Marvanová (STAN) k vadnému postupu soudních znalců

Důsledná kontrola kvality znaleckých posudků ze strany Ministerstvo spravedlnosti chybí dlouhodobě. Ale nejen v oblasti zdravotnictví, ale např. i při oceňování majetku.
Vadné nebo záměrně zkreslené znalecké posudky umožňují, aby ten, kdo má být potrestán, se vyhnul spravedlnosti, nebo mohou do vězení dostat nevinného. Záměrně zkreslené či zmanipulované posudky slouží také k různým podezřelým transakcím a podvodům, a to i na úkor veřejných zdrojů.
Je nejvyšší čas, aby to ministerstvo konečně začalo řešit! Má k tomu kompetence už dávno a mělo by je využívat. Jinak se v řadě kauz nelze dovolat spravedlnosti!
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