Kordová Marvanová (STAN) k vadnému postupu soudních znalců

10.06.2026 11:17 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke kontrole kvality znaleckých posudků

Kordová Marvanová (STAN) k vadnému postupu soudních znalců
Foto: Repro ČT24
Popisek: Hana Kordová Marvanová

Důsledná kontrola kvality znaleckých posudků ze strany Ministerstvo spravedlnosti chybí dlouhodobě. Ale nejen v oblasti zdravotnictví, ale např. i při oceňování majetku.

Vadné nebo záměrně zkreslené znalecké posudky umožňují, aby ten, kdo má být potrestán, se vyhnul spravedlnosti, nebo mohou do vězení dostat nevinného. Záměrně zkreslené či zmanipulované posudky slouží také k různým podezřelým transakcím a podvodům, a to i na úkor veřejných zdrojů.

Je nejvyšší čas, aby to ministerstvo konečně začalo řešit! Má k tomu kompetence už dávno a mělo by je využívat. Jinak se v řadě kauz nelze dovolat spravedlnosti!

JUDr. Hana Kordová Marvanová

  • BPP
  • senátorka
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Kordová Marvanová: Změna zákona je mimořádně akutní
Kordová Marvanová: Navrhujeme kompetenci NKÚ nad hospodařením médií veřejné služby
Kordová Marvanová: Rozvodová novela se musí urychleně změnit
Kordová Marvanová: Takto vypadá hospodaření hlavního města Prahy

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

soudy , STAN , posudky , MSp , znalectví , Kordová Marvanoví

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Mohou být některé znalecké posudky záměrně zkreslené?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Zuzana Majerová byl položen dotaz

O jaké efektivitě mluvíte?

Mluvíte o efektivní státní správě. Jak se to slučuje s tím, když do funkcí ve státní správě a na ministerstvech pak jmenujete lidi bez jakékoliv odbornosti? Jeden příklad za všechny. Syn Dostálové – jeho odbornost gastronomie a teď má koordinovat stavební zákon… Proti tomu jste vznesli nějaké námitk...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Jízda na kole nabízí mnoho výhodJízda na kole nabízí mnoho výhod Šediny jsou novým symbolem elegance Šediny jsou novým symbolem elegance

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Kordová Marvanová (STAN) k vadnému postupu soudních znalců

11:17 Kordová Marvanová (STAN) k vadnému postupu soudních znalců

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke kontrole kvality znaleckých posudků