Zábranský (Piráti): Praha vykoupí pozemky pro Drážní promenádu

Odkup odhlasovali pražští radní a předloží jej ještě k schválení Zastupitelstvu hl. m. Prahy. „Spolu s pozemky získá hlavní město také některé původní železniční stavby a zařízení, které v podobě autentických industriálních prvků okolo Drážní promenády připomenou zrušenou železniční trať,“ říká Adam Zábranský, radní hl. m. Prahy pro oblast majetku.
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„Jsme navíc těsně před podpisem smlouvy s projektantem, který Drážní promenádu dovede až k získání stavebního povolení,“ uvádí náměstek primátora hl. m. Prahy pro dopravu Jaromír Beránek.
Konkrétně se jedná o celkem deset parcel v katastru Strašnic a dvě parcely v katastru Vršovic. Odkupem získá hlavní město do majetku také dva pozemky, na nichž vedou komunikace III. třídy ve vlastnictví hlavního města a ve správě Technické správy komunikací hl. m. Prahy. Celková kupní cena dle znaleckého posudku činí 274 999 000 Kč bez DPH.
Drážní promenáda s liniovým parkem se stane zelenou bezemisní páteří Vršovic a Strašnic v trase opouštěného železničního koridoru benešovské trati. Nabídne možnost rekreace, sportu i cyklodopravy. Naváže na stávající síť ulic, stezek a cest ve Vršovicích a propojí a zpřístupní navazující klidné pobytové lokality, parkové plochy, sportoviště a zastávky.
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