Český rozhlas a Knihovna Václava Havla podepsaly Memorandum o spolupráci

Český rozhlas a Knihovna Václava Havla dnes podepsaly Memorandum o spolupráci, které vymezuje rámec společných kulturních, vzdělávacích a mediálních aktivit v roce 2026. Dokument za Český rozhlas podepsal generální ředitel René Zavoral.
Spolupráce se zaměřuje především na připomínku 90. výročí narození Václava Havla, které připadá na rok 2026, a na společné projekty podporující uchovávání historické paměti, veřejnou debatu a vzdělávání.
Dalším důvodem podpisu Memoranda je spolupráce v oblasti rozhlasové tvorby a práce s archivními materiály. Obě instituce deklarují zájem společně rozvíjet projekty, které citlivým a odpovědným způsobem přibližují historická témata široké veřejnosti. Memorandum dále počítá se spoluprací Archivu Českého rozhlasu a Knihovny Václava Havla při vzdělávacích a informačních aktivitách, se sdílením archivních materiálů v souladu s licenčními podmínkami a s odbornými konzultacemi Českého rozhlasu ke zlepšení zvukové kvality audioobsahu, který Knihovna Václava Havla vytváří.
„Václav Havel je osobností, jejíž myšlenky a hodnoty mají i po letech mimořádnou aktuálnost. Spolupráci s Knihovnou Václava Havla vnímáme jako přirozené spojení veřejnoprávního média a instituce, která se dlouhodobě věnuje uchovávání a rozvíjení jeho odkazu,“ uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
„Václav Havel kladl důraz na otevřený dialog, odpovědnost a roli veřejného prostoru. Právě proto považujeme spolupráci s Českým rozhlasem za přirozenou a smysluplnou. Umožňuje nám hledat nové cesty, jak jeho odkaz srozumitelně a živě přenášet do současnosti,“ uvádí ředitel Knihovny Václava Havla Tomáš Sedláček.
Součástí spolupráce budou také společné kulturní a vzdělávací projekty, včetně debat a diskusních pořadů pořádaných v regionech České republiky. Český rozhlas se bude na vybraných projektech k výročí Václava Havla podílet jako hlavní mediální partner a poskytne jim odpovídající mediální podporu v rámci svých programových a zákonných možností. Memorandum je uzavřeno do 31. prosince 2026 a vytváří otevřený rámec pro další rozvoj spolupráce obou institucí.
