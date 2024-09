Český statistický úřad: Počet žáků středních škol se zvyšuje, mladších žáků naopak ubylo

V září 2023 bylo zapsáno do mateřských škol 364 491 dětí, o téměř 5 tisíc méně než předchozí rok. Snížení se dotklo jak českých dětí (-1,3 %), tak i cizinců (-0,8 %). V případě dětí s cizím státním občanstvím došlo zejména k poklesu počtu ukrajinských, ruských a vietnamských dětí. Ostatních cizinců naopak o 3,6 % přibylo. Mezi školními roky 2013/14 a 2023/24 došlo v mateřských školách k nepatrnému zvýšení počtu dětí (o 0,3 %). Přispěly k tomu zejména okresy okolo Prahy, kde dětí přibylo o téměř třetinu, či okresy Beroun, Kutná Hora a Brno-venkov. Naopak úbytek dětí o 11 % až 15 % zaznamenaly některé pohraniční okresy.

První a druhý stupeň základních škol navštěvovalo 1 000 346 žáků, o 0,7 % méně než před rokem. „Kromě základních škol si ve školním roce 2023/2024 plnilo povinnou školní docházku i 41 478 žáků v nižších ročnících víceletých gymnázií a 278 v nižších ročnících osmiletých konzervatoří. Kromě docházení do škol si lze povinnou školní docházku plnit formou individuálního vzdělávání, což využilo 6 882 dětí, tedy téměř o desetinu více než v předchozím školním roce a více než dvakrát tolik co před pěti lety,“ upozorňuje Vendula Kašparová z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

Anketa Chcete, aby se prezident Pavel ucházel o druhé volební období? Chci 5% Nechci 93% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 19092 lidí

Počet žáků základních škol s českou státní příslušností se meziročně snížil o 0,6 %, počet cizinců o 2,9 %. Zapříčinil to zejména pokles žáků ukrajinské státní příslušnosti o téměř 3 tisíce (5,9 %) na 47 858. Ukrajinské děti i přesto tvořily téměř 5 % ze všech žáků základních škol v Česku a více než dvě třetiny žáků s cizí státní příslušností.

V kontrastu s meziročním úbytkem počtu dětí v mateřských a základních školách docházelo do středních škol v září 2023 o 4,7 % žáků více než před rokem. „Z celkového počtu 484 758 žáků středních škol navštěvovalo v loňském školním roce odborné vzdělávání s maturitní zkouškou 47 % žáků, 29 % tvořili žáci gymnázií a 21 % připadlo na žáky středního vzdělávání s výučním listem,“ dodává Vendula Kašparová. Počet Čechů se zvýšil o 4,1 % a počet cizinců o 21,6 %, přičemž ukrajinských žáků přibylo o 36,5 %.

Za posledních pět let se zvýšil počet žáků na 1. a 2. stupni základních škol o 6,3 %, zatímco počet jejich učitelů narostl o 16,5 %, a to z 64,3 tis. ze září 2018 na 75,0 tis. v září 2023. Ještě výrazněji však v tomto období stoupl počet asistentů pedagoga působících na této úrovni vzdělávání, a sice o 64,6 % na 18,4 tis. v září 2023. Zvyšuje se též podíl učitelů ve věku 60 a více let, a to především na středních školách.

Další informace přináší publikace Školy a školská zařízení – rok 2023/24 ZDE.

Psali jsme: Český statistický úřad: Hrubý domácí produkt vzrostl meziročně o 0,6 procenta Český statistický úřad: Minulá lovecká sezona byla velmi úspěšná ČSÚ: Důvěra podnikatelů a spotřebitelů v ekonomiku se znovu meziměsíčně snížila ČSÚ: Ceny průmyslových výrobců po dvou měsících meziměsíčně vzrostly