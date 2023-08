Český statistický úřad: V červenci byla očištěná míra nezaměstnanosti 2,8 procenta

reklama

Míra zaměstnanosti

Podíl zaměstnaných k celé populaci 15–64letých dosáhl v červenci 75,4 %. Oproti červenci 2022 se snížil o 0,1 procentního bodu. Míra zaměstnanosti mužů činila 81,6 %, u žen 69,0 %. Míra zaměstnanosti osob ve věku 15–29 let činila 43,7 %, u 30–49 let 85,8 %, u 50–64letých 81,7 %.

Míra nezaměstnanosti

Podíl nezaměstnaných k ekonomicky aktivním, tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných, dosáhl v červenci 2,8 %. Meziročně se zvýšil o 0,4 procentního bodu. Míra nezaměstnanosti mužů dosáhla 2,3 %, u žen 3,4 %.

„V přehledech Eurostatu bylo Česko několik let zemí s nejnižší mírou nezaměstnanosti. V posledních měsících se o toto pomyslné prvenství přetahuje s Polskem a Maltou. Trend od počátku tohoto roku nenaznačuje výraznější změny,“ komentuje výsledky Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí ČSÚ.

Míra ekonomické aktivity

Podíl ekonomicky aktivních k populaci 15–64letých dosáhl 77,6 %. Oproti červenci 2022 se zvýšil o 0,2 procentního bodu. Míra ekonomické aktivity mužů (83,5 %) převyšovala míru ekonomické aktivity žen (71,4 %) o 12,1 procentního bodu.

Mezinárodní srovnatelnost

Veškeré uvedené údaje jsou sezónně očištěny. Vztahují se k věkové skupině 15–64letých. Pocházejí z Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) prováděného vlastní tazatelskou sítí ČSÚ v domácnostech a jsou metodicky odlišné od administrativních dat Úřadu práce ČR o evidovaných uchazečích o zaměstnání (konkrétně ukazatele Podíl nezaměstnaných osob).

VŠPS má mezinárodně srovnatelnou metodiku, která definuje zaměstnané a nezaměstnané v souladu s doporučeními Mezinárodní organizace práce. ČSÚ data z tohoto šetření pravidelně zasílá Eurostatu, který z nich připravuje měsíční přehledy o nezaměstnanosti za členské státy EU, avšak za věkovou skupinu 15–74 let. Míra nezaměstnanosti v této věkové skupině 15–74 let byla v červenci 2023 za Česko na úrovni 2,7 %.

V souladu s mezinárodní metodikou pro VŠPS se zjišťování provádí pouze v soukromých domácnostech, nejsou pokryta hromadná ubytovací zařízení, ani dočasná přístřeší.

Přílohové tabulky 1 a 2 (ZDE) obsahují konzistentní časové řady základních ukazatelů trhu práce a počty zaměstnaných a nezaměstnaných osob od roku 1993.

Metodická změna ve VŠPS

Od 3. čtvrtletí 2023 došlo k avizované metodické změně v systému vážení a dopočtů (ZDE). Při použití starých vah by míra zaměstnanosti osob ve věku 15–64 let činila v červenci 75,8 %, nový údaj je o 0,3 procentního bodu nižší. Míra nezaměstnanosti osob ve věku 15–64 let při použití starých i nových vah činí shodně 2,8 %. Míra ekonomické aktivity osob ve věku 15–64 let by při použití starých vah činila 78,0 %, nový údaj je o 0,3 procentního bodu nižší.

