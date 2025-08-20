„Smrtící.“ Dostálová odhalila prioritu ANO

„To, co se děje teď v České republice, není úplně normální,“ kroutila hlavou Dostálová. Už jen stálé probouzení kauzy bitcoin podle ní připomíná panoptikum. Jestli se chtějí lidé pobavit, mohou si podle Dostálové pustit pár vyjádření současné vlády.
Podnikatelé podle ní potřebují pomoct především s cenami energií.
„Jak chceme být konkurenceschopní, když naši podnikatelé platí vysoké ceny za energie. Do toho samozřejmě přichází komedie ze strany Evropské komise, která prostě nastavuje nové cíle v rámci toho Green Dealu. To znamená do roku 2040. Všichni podnikatelé říkají, že je to smrtící, že to samozřejmě neutáhnou. Takže je skutečně potřeba toho silného lídra, který, a teď se omlouvám za to slovo, ale který bude mít ty koule povstat tam v rámci té debaty s Ursulou von der Leyenovou, ale i s dalšími prezidenty a premiéry a prostě říct: ‚Co blbnete? Proboha zastavme to šílenství, nebo to úplně zničí evropský průmysl.‘ My přece chceme, abychom měli ta pracovní místa. Abychom tady měli kvalitní život. Už jednou musejí všichni pochopit, že Evropa se podílí na celosvětových emisích zhruba 8 procenty. Možná už ani ne 8 procenty. A my nemůžeme mít ani ambici zachránit celý svět. My ho nezachráníme. My se prostě jenom zničíme,“ zdůrazňovala.
Vedle toho je podle Dostálové třeba povzbudit i družstevní bydlení. Především tím, že bude zakotvena stabilita mezi družstvy a bankovním sektorem. Do třetice by prý nechala vystavět více vysokoškolských kolejí, protože kdyby studenti odešli na koleje, pak se alespoň ve městech s vysokými školami uvolní byty. Volala také po tom, aby se z rodinných domů staly vícegenerační domy, což bylo v minulosti obvyklé.
„My se dneska dozvídáme, že klesá porodnost, ale ono to jde ruku v ruce. Prostě, když nemáte kde bydlet, no tak asi těžko budete zakládat rodinu,“ podotkla Dostálová.
Upozorňovala také na fakt, že na 70 procent obcí má do jednoho tisíce obyvatel, což je podle Dostálové „šíleně drahý model“, který by bylo dobré zasáhnout a ušetřit. Získat tak peníze na rozvoj území. „To je výsostné ekonomicko-politické rozhodnutí.“
Z tohoto pohledu je podle Dostálové problém i závazek Fialovy vlády zvýšit výdaje na zbrojení na 5 procent, protože to představuje asi 480 miliard. „Takže někdo se bude muset podívat na to hospodaření zdravým selským rozumem,“ zdůraznila.
autor: Miloš Polák