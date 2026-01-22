CzechInvest: Česká republika a Slovensko představily v New Yorku své investiční potenciály

Základní teze fóra byla jasná: obraz střední Evropy jako levné výrobní základny je zastaralý. Česko i Slovensko dnes cílí na investice s vysokou přidanou hodnotou v digitální infrastruktuře, datových centrech, výzkumu a vývoji či pokročilém inženýrství. A prezentovaná data tomu dávají za pravdu. Česko má v rámci regionu nejvyšší objem přímých zahraničních investic na obyvatele v celkové hodnotě zhruba 215 miliard dolarů. Zároveň si udržuje relativně nízké veřejné zadlužení na úrovni 42 % HDP a podle OECD by jeho ekonomika měla v roce 2025 růst tempem přesahujícím 2 %. „New York je místem, kde se formují investiční trendy s globálním dopadem. A Česko zde dnes rezonuje jako stabilní, předvídatelná a technologicky ambiciózní ekonomika,“ říká Jiří Maňák, ředitel zahraniční kanceláře CzechInvestu v New Yorku.
Bezpečnost, stabilita, předvídatelnost
Pro americké investory, kteří v Evropě citlivě vnímají geopolitická rizika, hraje zásadní roli bezpečnost a institucionální stabilita. I zde má Česko silné argumenty, protože v Global Peace Indexu patří dlouhodobě mezi nejbezpečnější země světa. Zároveň se naše země v prosincovém žebříčku The Economist posunula na šestou příčku mezi nejlépe fungujícími vyspělými ekonomikami světa. Skok o dvanáct míst během jediného roku neunikl pozornosti investorů, kteří v Evropě hledají méně volatilní prostředí pro dlouhodobé projekty.
První panel fóra se soustředil na oblast, kde se láme budoucí konkurenceschopnost regionu, a to digitální infrastrukturu. O rozvoji cloudových služeb a datových center diskutovali mimo jiné zástupci Goldman Sachs a investoři do digitální infrastruktury. Z jejich pohledu má Česko unikátní kombinaci výhod – strategickou polohu v rámci Evropy, relativně stabilní energetickou síť a vysokou ekonomickou komplexitu, což z něj činí atraktivní destinaci nejen pro průmysl, ale i pro technologické investice, které vyžadují spolehlivé prostředí a dlouhodobou předvídatelnost. Střední Evropa tak přestává být v očích amerických investorů „továrnou Evropy“ a stále více se profiluje jako bezpečný hub pro digitální a technologické projekty.
Další část debaty se zaměřila na dlouhodobou strategii růstu. Region disponuje silným lidským kapitálem, zejména v technických a inženýrských oborech, a hlubokou průmyslovou tradicí, která se stále více promítá do sofistikovaného výzkumu. To potvrzují i investice globálních firem, jako jsou onsemi, Honeywell nebo GE Aerospace, které v Česku rozvíjejí svá výzkumná a vývojová centra. Podle zástupců Zhiva & VC Fund CB ESPRI a společnosti Lazard, je právě kombinace infrastruktury, stability a kvalifikované pracovní síly hlavním magnetem pro tyto projekty.
Zároveň ale zazněla i kritická nota. Region zatím nedokáže dostatečně efektivně převádět výsledky výzkumu do komerční praxe. Slabší trh s rizikovým kapitálem a fragmentace inovačního ekosystému zůstávají brzdou, kterou může pomoci překlenout užší spolupráce s americkými investory. Ekonom Jan Švejnar z Columbia University upozornil, že pokud chce Evropa, a s ní i Česko a Slovensko, udržet krok s USA, musí se odhodlat k hlubším reformám. Deregulace, posílení špičkových výzkumných institucí a masivnější investice do digitální infrastruktury a vzdělávání v oblasti STEM nejsou volbou, ale nutností. Evropa má potenciál být větší ekonomikou než je ta americká, ale má spoustu vnitřních brzd v podobě regulací, roztříštěnosti a nedostatečně efektivnímu využití kapitálu.
Méně proklamací, více výsledků
Společný česko-slovenský postup na americkém trhu se ukazuje jako pragmatická strategie, která regionu dává silnější hlas. Zároveň potvrzuje, že Česko má šanci profilovat se jako spolehlivý technologický partner, nikoliv jen jako výrobní základna. Zástupci generálních konzulátů Česka a Slovenska v New Yorku, české agentury CzechInvest a slovenských organizací SARIO Slovak PRO už proto ujistili, že v podobných setkáních budou pokračovat i v roce 2026.
„Úspěch na vysoce konkurenčním americkém trhu není automatický. Rozhoduje schopnost nabídnout unikátní řešení, která obstojí v globální konkurenci,“ shrnul Jiří Maňák. Slovak & Czech Investment Forum podle něj ukázalo, že věcný dialog opřený o konkrétní výsledky je cestou, jak si udržet pozornost Wall Street a přilákat investice, které skutečně mění strukturu ekonomiky.
