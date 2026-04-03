CzechInvest: Do Česka míří strategická investice

ČR díky podpoře proaktivní přípravy průmyslových ploch získala strategickou investici nadnárodního významu. Do Strategického podnikatelského parku Cheb má přijít německá automobilka Daimler Truck, která je jedním z největších výrobců užitkových vozidel na světě. V Chebu chce umístit koncovou výrobu moderních nákladních automobilů Mercedes-Benz Trucks. Vzniknout by zde měla linka umožňující výrobu vozů jak se spalovacím, tak s alternativním pohonem. Zahájení výroby plánuje do roku 2030.
„Tohle je přesně ten typ investice, který Česko potřebuje. Přináší nové příležitosti pro české firmy, podporuje technické vzdělávání a posiluje naši ekonomickou suverenitu. A pro Karlovarský kraj ještě jeden zásadní rozměr – přináší kvalifikovanou práci, diverzifikuje ekonomiku regionu pomáhá nastartovat jeho dlouhodobou proměnu. Jdeme v souladu s Hospodářskou strategií Česko: Země pro budoucnost 2.0 jasným směrem – opíráme se o inovace, moderní technologie a spolupráci se školami. Cílem je jediné: aby se Česku vyvíjelo, vyrábělo i rozhodovalo,“ uvádí 1. místopředsedy vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.
Celková hodnota investice společnosti Daimler Truck se pohybuje v řádu středních jednotek miliard korun a obejde se bez investičních pobídek. Investor plánuje ročně vyrobit až 25 tisíc nákladních vozů.
„Přicházíme do Chebu, abychom zde zůstali, a chceme se stát dlouhodobým, integrovaným partnerem pro tento region. Od našich počátečních jednání se SIRS, městem Cheb a CzechInvestem jsme v regionu zaznamenali vřelé přijetí. Jsme optimističtí, že společně podnikneme všechny nezbytné kroky potřebnou pečlivostí a rychlostí, abychom v nadcházejících týdnech a měsících mohli náš projekt hladce posunout vpřed,” uvádí Head of Operations Mercedes-Benz Trucks ze společnosti Daimler Truck Juergen Distl.
„Při přetváření naší evropské výrobní sítě Mercedes-Benz Trucks se zaměřujeme na dlouhodobý výhled. Díky naší plánované továrně v Chebu posilujeme konkurenceschopnost naší výrobní sítě a jasně se soustředíme na nákladovou efektivitu a optimalizaci všech aspektů výroby. Přidání lokality v Chebu poskytne naší síti tolik potřebný prostor, aby mohla v budoucnu efektivně a flexibilně vyrábět dieselové i bezemisní nákladní vozy," dodává Distl.
Přibližně 1 100 pracovních míst
Příchod společnosti Daimler Truck v Chebu vytvoří přibližně 1100 nových pracovních míst. Z většiny půjde o kvalifikovaná technická a výrobní pracovní místa, což podpoří odborné vzdělávání a návrat kvalifikované pracovní síly do regionu. Více než polovina zaměstnanců by měla mít dokončené minimálně středoškolské vzdělání. Investor zároveň plánuje navázání spolupráce se vzdělávacími institucemi v regionu za účelem získání kvalifikované pracovní síly.
Investor se zároveň smluvně zavazuje naplnit podmínky, které společně stát a město Cheb stanovily pro příchod investorů do plochy Strategického podnikatelského parku. Jde především o průměr nabízených mezd. Daimler Truck by měl nabídnout o 20 % vyšší mzdy než průměr Karlovarského kraje. Projekt tak významně přispěje k růstu platového ohodnocení v regionu a stane se důležitým impulsem k nastartování jeho hospodářské transformace.
Cílem společnosti Daimler Truck je získat dlouhodobě stabilní a spolehlivou pracovní sílu. Při náboru zaměstnanců tak bude upřednostňovat přímé zaměstnávání místních obyvatel.
Proaktivní příprava se vyplatila
Výroba Daimler Truck bude umístěná ve Strategickém podnikatelském parku Cheb – jedné z pilotních lokalit proaktivně připravovaných Státní investiční a rozvojovou společností. Plocha se nachází na okraji Chebu v těsné blízkosti dálnice D6. Svými parametry je vhodná pro realizaci nejnáročnějších strategických investic. V roce 2023 byla proto zařazena mezi strategické lokality vymezené zákonem o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury. Tento konkrétní záměr spadá do oblasti výroby spojené s elektromobilitou a moderními technologiemi v automobilovém průmyslu.
„Zájem společnosti Daimler Truck je nejlepším důkazem smysluplnosti konceptu prediktivní přípravy území státem v podání SIRS. Bez systematického úsilí zaměstnanců naší společnosti by projekt v České republice neměl žádnou reálnou šanci na zasídlení,“ vysvětluje generální ředitel Státní investiční a rozvojové společnosti Zbyněk Pokorný.
Klíčovou roli při získání tohoto strategického investora sehrála koordinovaná spolupráce státu zastupovaného Státní investiční a rozvojovou společností a agenturou CzechInvest s městem Cheb.
„Investice společnosti Daimler Truck podporuje rozvoj Karlovarského kraje a potvrzuje atraktivitu Česka pro strategické investory s dlouhodobou vizí. Díky novému provozu v Chebu a dlouholeté výrobní základně pro autobusy v Holýšově se západočeský region stane významným evropským centrem inovací v automobilovém průmyslu,“ uvádí generální ředitel agentury CzechInvest Jan Michal.
Impuls pro hospodářsky postižený region
Příchod strategického investora představuje významný impuls pro rozvoj města Cheb, které si od projektu slibuje zastavení odlivu mladých kvalifikovaných lidí z regionu.
„Cheb potvrzuje svou pozici klíčového logistického průmyslového uzlu ve střední Evropě. Výstavba nového podnikatelského parku a příchod strategického investora je výsledkem dlouhodobé snahy několika politických reprezentací města. Jsem přesvědčen o tom, že tato investice posílí prestiž Chebu, rozvoj jeho ekonomiky a zajistí vznik kvalifikovaných pracovních míst především pro naše občany. A že tento projekt přinese reálný užitek v podobě lepší infrastruktury a nových příležitostí v našem regionu. Věřím, že investor bude dobrým partnerem pro naše město a jeho občany,” uvádí starosta města Cheb Jan Vrba.
Za pozemky, na kterých nový strategický park vyroste, získá město finanční prostředky, které využije k realizaci připravovaných projektů z rozvojového plánu města. Jedním z jeho hlavních cílů je připravit infrastrukturu a občanskou vybavenost města Cheb na jakoukoliv případnou zátěž spojenou se vznikem Strategického podnikatelského parku. Na tento účel město Cheb zároveň získá 600 milionů korun ze speciálního offsetového programu Státního fondu podpory investic (SFPI), jehož parametry schválila vláda spolu s posvěcením smlouvy s koncovým investorem.
O projektu budou jednat chebští zastupitelé
Na pondělním jednání vláda schválila způsob financování projektu infrastruktury a návrh na způsob dokončení projektu přípravy lokality, včetně majetkoprávního vypořádání modelu dalšího využití lokality včetně způsobu převodu na koncového investora.
Další kroky jsou nyní na zastupitelstvu města Cheb, které se sejde v pondělí 16. dubna 2026. Následně mají záměr projednat také orgány společného podniku města a SIRS, které zasednou o den později.
