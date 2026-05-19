Policie ČR: Představujeme šestnáct „nových tlapek“

19.05.2026 13:21 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Jsou jimi psí dáma Fulla a kluci Unir, Xilox a Ypex.

Policie ČR: Představujeme šestnáct „nových tlapek“
Foto: Policie ČR
Popisek: Policie ČR, logo.

S potěšením přestavujeme šestnáct „nových tlapek“ u moravskoslezských kynologů. Tři štěňata si naši kolegové přivezli z chovatelské stanice policejních psů v Prackovicích nad Labem, psí slečna je z „civilu“. Nejmladší osmitýdenní štěně je u nás jen pár dnů.

Prozatím jsou to malí nezbedníci, kterým nechybí hravost, roztomilost a srší energií. Pod vedením zkušených psovodů se díky výcviku, ve kterém nechybí třeba hlavolamy a samozřejmě odměny, stanou během dvou let plnohodnotní služební psi připraveni Pomáhat a chránit.

psi

  • Začněme gentlemansky jedinou psí dámou, kterou je belgický ovčák - malinoisFulla. Jsou jí čtyři měsíce a ostravský psovod nprap. Martin Štěrba ji má dva měsíce. Kolega slouží u policie 33 let, drtivou většinu jako psovod. Má aktuálně ještě dva další služební psy a několik mladých psů již vychoval. Na Fullu nedá dopustit, je podle něj celkově úžasná a v již probíhajícím intenzivním výcviku jako budoucí specialistka na vyhledávání také drog vnímavá a dobrá.
  • Unirje čtyřměsíční štěně německého ovčáka. Dělá od poloviny března společnost frýdecko-místeckému psovodu pprap. Tomáši Salavovi, který je u kynologů necelý rok. Unir je jeho první psí štěně, má ale ještě staršího služebního psa. Svého nového čtyřnohého parťáka popisuje jako akčního a suprového, tak snad se jeho výcvik na psa výjezdového (všestranného) zdaří.
  • Má devět týdnů a u našich kynologů na severní Moravě je 14 dnů. Jmenuje se Xilox, je německý ovčák a dělá společnost ostravskému psovodu prap. Tomáši Poláškovi, který slouží u policie 12 let a z toho přes polovinu na kynologii. Pejsek je podle něj aktivní a nemá mu prozatím co vytknout. Takže jistě dobrá startovní čára pro výcvik na psa výjezdového. Doplním, že Xilox je Tomášovo již několikáté psí štěně v pořadí a má současně další dva služební psy.
  • Nejnovějším psím přírůstkem je teprve osmitýdenní německý ovčák Ypex, kterého si před pár dny přivezl z chovné stanice frýdecko-místecký psovod prap. Tomáš Sikora. Kolega slouží u policie 18. rokem, z toho polovinu u kynologů. V minulosti již štěně vychoval a měl i starší psy. Ypex se mu opravdu zamlouvá, tak snad se na jedničku bude dařit jeho výcvik na výjezdového psa.

Je radost pohledět na psovody a jejich nové čtyřnohé parťáky a je vidět, že jsou spolu jak se říká na pohodu. Pravdou zůstává, že se štěňaty je to jako s lidským miminkem, zejména ze startu dají dost zabrat. Ale veškerá péče a starost se zpravidla vyplatí a je pak úžasné pozorovat společné fungování. Je to hlavně díky skvělým moravskoslezským kynologům, kteří práci dělají srdcem.

V kraji máme aktuálně přes 60 psovodů a více než 100 služebních psů. Většinou jde o německé ovčáky. Mají ve vínku krom dalších činností pátrání po osobách podezřelých z trestné činnosti a osobách pohřešovaných, ohledání požářišť, vyhledávání psychotropních látek či výbušnin, jsou nasazováni při bezpečnostních opatřeních. Jen v loňském roce byli moravskoslezští psovodi a jejich čtyřnozí parťáci nasazeni téměř ve více než 1700 případech.

Psali jsme:

Policie ČR: Čelíme rekordnímu nárůstu kyberpodvodů
Policie ČR: Prevence a dialog v první linii
Policie ČR: Červenohorské sedlo pod dohledem
Policie ČR: Podvodníci se opět vydávají za policisty

Dokumenty, zásady a pravidla ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

kraj Moravskoslezský , Policie ČR , kynologie , TZ

Referendum

Tvrdíte, že Česká televize a Český rozhlas mají sloužit veřejnosti, ne vládě. Názory na to, zda veřejnosti slouží se ale dost liší. A když jde o veřejnost, proč se jí nezeptat třeba v referendu? Proč obecně Piráti netlačí na to, aby se lidé mohli více rozhodovat v referendum? Pokud vím, u vás ve str...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Přetrvávající bolest zad i přes pravidelné cvičeníPřetrvávající bolest zad i přes pravidelné cvičení K likvidaci tukové bulky využijte staré známé domácí prostředkyK likvidaci tukové bulky využijte staré známé domácí prostředky

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

ČEZ: Nadzvuková rychlost v servisu Temelína, první využií Cold Spray

14:56 ČEZ: Nadzvuková rychlost v servisu Temelína, první využií Cold Spray

Odborníci v Jaderné elektrárně Temelín úspěšně využívají revoluční metodu nanášení kovů s názvem „Co…