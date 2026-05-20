Deportace migrantů: Muslimům dali k jídlu vepřové párky

20.05.2026 7:14 | Zprávy
autor: Miloš Polák

Irská vláda se snaží řešit problémy s migranty, mimo jiné i s využitím deportačních letů. První deportační let z Irska do Pákistánu se uskutečnil v září 2025 a irské úřady si připsaly přešlap. Obsluha v letadle podávala muslimským migrantům k jídlu vepřové párečky jako součást tradiční irské snídaně. Tento deportační let vyšel v přepočtu na 10 milionů korun.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Dopravní letadlo, ilustrační foto

Německá média čas od času informují o organizaci deportačních letů migrantů do Afghánistánu a dalších zemí. Ale netýká se to jen Německa. Jeden z deportačních letů zařídili i Irové. Jenže mají na triku přešlap. Dvacet čtyři mužů – muslimů – kteří putovali deportačním letem z Dublinu do Pákistánu, dostalo na palubě k jídlu mimo jiné i vepřové párečky. A to je pro muslimy velký problém.

Server India Today připomněl, že tradiční irská snídaně je vydatné jídlo, které obvykle obsahuje klobásy, slaninu, vejce, jelito, grilovaná rajčata, houby a toast nebo bramboráky.

O přešlapu s vepřovými párečky informoval např. server britského deníku Daily Mail, ale jako první přinesl informaci The Irish Times, který se kvůli uvolnění informací o deportačních letech soudil s irskými úřady.

K chybě v cateringu došlo během prvního irského charterového deportačního letu do Pákistánu. Sami policisté, kteří na deportované dohlíželi na palubě letadla, upozorňovali, že jídlo podávané na palubě bylo „nižší kvality, než se očekávalo“, a že zahrnutí vepřových klobás do „kompletní irské snídaně“ bylo „nevhodné“. S policisty v letadle cestoval také tlumočník, lékař a pozorovatel hodnotící dodržování lidských práv.

V návaznosti na tuto zprávu letecká společnost Air Partner, která organizuje a zařizuje deportační lety z Irska jménem klientů, změnila cateringové menu pro budoucí lety. Deportační lety, jež jsou součástí širších snah irské vlády o řešení problémů s migranty, bývají poměrně nákladné. Tento let vyšel na 410 tisíc eur, v přepočtu asi 10 milionů korun.

Muži na charterovém letu do Pákistánu byli noc předtím drženi ve třech věznicích. Dva byli posouzeni jako vysoce rizikoví, jeden kvůli předchozí trestné činnosti a druhý kvůli chování ve vězení. Každému deportovanému bylo přiděleno několik policistů.

O každém deportačním letu sepsal zprávu úředník pověřený monitorováním letů. Právě o zveřejnění obsahu těchto zpráv se The Irish Times soudil s vládou v Dublinu a uspěl. Ze zpráv je patrné, že „celkově“ byly operace provedeny humánně a s respektem k „právům a důstojnosti navrátilců“, byť je jejich součástí i upozornění, že několika deportovaným se nakonec nevrátily jejich věci. Do letů bývají umístěni neúspěšní žadatelé o azyl.

Podle irského imigračního zákona může být žadatelům o azyl nabídnuta částka až 10 000 eur za dobrovolný návrat do jejich domovské země. Ti, kteří odmítnou odejít po obdržení příkazu k deportaci, mohou být násilně vyhoštěni, a to i na charterových letech.

Zdroje:

https://www.dailymail.com/news/article-15829911/Deportation-flight-Muslim-majority-Pakistan-serves-pork-sausages-Irish-breakfast.html?ito=social-facebook&fbclid=IwY2xjawR5oJdleHRuA2FlbQIxMABicmlkETAwS29ueTdnNDBPZGtqZVVzc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHgjl1iBG1-yJdch31ObVksRAUJUnJps9w5-uKXNLGOqZ-xecrV2G1fZ5PtTR_aem_aVuIiwhKNMlBvp9L9f4-JQ

https://www.indiatoday.in/world/story/ireland-news-deportation-flight-dublin-islamabad-pakistani-men-served-full-irish-breakfast-pork-sausages-2914106-2026-05-19

https://www.irishtimes.com/ireland/2026/05/18/deportation-flights-on-board-catering-changed-after-pork-sausages-served/

