ČEZ: Nadzvuková rychlost v servisu Temelína, první využií Cold Spray

19.05.2026 14:56 | Tisková zpráva
Odborníci v Jaderné elektrárně Temelín úspěšně využívají revoluční metodu nanášení kovů s názvem „Cold Spray“.

Foto: ČEZ
Popisek: Logo ČEZ

Opravy bez žáru, plamene a rizika poškození materiálu. Odborníci v Jaderné elektrárně Temelín úspěšně využívají revoluční metodu nanášení kovů s názvem „Cold Spray“. Pomocí nadzvukové rychlosti při ní dochází k nanášení materiálu na klíčové komponenty, aniž by docházelo k jejich tepelnému namáhání. Temelín se tak stal jednou z prvních jaderných elektráren na světě, která tuto technologii využila v praxi.

Před časem novou metodu energetici vyzkoušeli při opravě vysokotlakého dílu turbíny druhého bloku a elektrického generátoru. Nyní ve spolupráci s Výzkumným a zkušebním ústavem (VZÚ) Plzeň chtějí moderní metodu, která umožňuje doplnit chybějící materiál s přesností setin milimetru bez nutnosti klasického svařování, kvalifikovat i na opravu těsnících ploch a u tepelných výměníků a armatur.

„Zavádíme nové technologie a postupy, mezi které metoda Cold Spray jednoznačně patří, i když vždy postupujeme konzervativně a ověřujeme si bezpečnostní parametry, spolehlivost a efektivitu nových postupů,“ uvádí Bohdan Zronek, člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika.

Kovový prach letí rychleji než zvuk

Princip technologie Cold Spray („studený nástřik“) nespočívá v tavení, ale v obrovské kinetické energii. Částice kovového prášku jsou urychlovány nosným plynem na nadzvukovou rychlost. Při dopadu na základní materiál se částice mechanicky „ukotví“ a vytvoří extrémně pevnou vrstvu.

„Základní materiál zůstává téměř nedotčený, což je při opravách citlivých komponent elektrárny klíčové. Nevzniká zde žádné tepelně ovlivněné pásmo jako u svařování, nedochází k oxidaci ani k tepelnému stresu,“ vysvětluje Zdeněk Čančura, ředitel útvaru řízení kvality jaderných elektráren.

Místo výměny stačí cílená oprava

Hlavní výhodou pro elektrárnu je úspora času i nákladů. Metoda totiž umožňuje opravit i drobné defekty přímo na místě bez nutnosti výměny celých drahých dílů. Výsledný povlak je velmi tenký a snadno opracovatelný. V případě potřeby můžou technici vrstvu kdykoli doplnit bez jakékoli tepelné přípravy. Zavedení technologie Cold Spray je dalším krokem k zajištění dlouhodobého provozu temelínských bloků.

Od začátku roku elektrárna Temelín vyrobila 5,6 terawatthodin elektřiny. Společně s Dukovany jde o zdroje, které produkují největší množství čisté elektrické energie a podílí se tak výraznou měrou na bezemisní výrobě Skupiny ČEZ. Ročně se díky jaderným elektrárnám nevypustí do ovzduší přibližně dvě desítky miliónů tun CO2.

Článek obsahuje štítky

ČEZ , energetika , Temelín , technologie , TZ , servis , JE

