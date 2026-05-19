Teroristická hrozba v EU zůstává vysoká. Týká se i Česka

Podle uniklého třiadvacetistránkového dokumentu zůstává celková míra hrozby v EU vysoká. Za nejvýraznější bezpečnostní riziko označuje hodnocení islamistický, respektive džihádistický terorismus. Podobně situaci popsal i Europol, který už dříve varoval, že teroristická hrozba v Evropě je „akutní“.
Zpráva se zaměřuje hlavně na vývoj a trendy od roku 2025. Nejde tedy pouze o bezprostřední dopady současné eskalace v Íránu, ale o širší bezpečnostní obraz, který podle evropských institucí ovlivňuje několik krizových oblastí najednou.
Írán jako spouštěč dalších obav
Jedním z bodů, na které dokument upozorňuje, je Írán. Hodnocení podle RFE/RL varuje, že eskalace v této zemi může vést k aktivaci sítí nebo spících buněk s cílem provést odvetné teroristické útoky v Evropě. Riziko se má týkat zejména zemí, kde žijí významné židovské nebo muslimské komunity.
Na podobné nebezpečí už v březnu upozorňoval i Europol. Ten v souvislosti s íránskou krizí varoval před zvýšenou hrozbou terorismu, násilného extremismu, kyberútoků na evropskou infrastrukturu i dezinformačních kampaní.
Další výraznou hrozbou má být podle uniklé analýzy Afghánistán. Dokument označuje odnož Islámského státu Chorásán za jednu z hlavních vnějších hrozeb pro Evropu. Skupina má podle zprávy zůstávat aktivní mimo jiné v online propagandě, která se zaměřuje zejména na mladé lidi.
Právě radikalizace mladistvých a velmi mladých lidí patří k trendům, na které upozorňuje i Europol. Podle jeho zprávy o terorismu v EU za rok 2024 tvořili mladí lidé významnou část podezřelých z teroristických trestných činů a velkou roli v jejich radikalizaci hrálo on-line prostředí.
Útoky jednotlivců, nože, auta a jednoduché prostředky
Zpráva také popisuje proměnu povahy teroristické hrozby. Velké organizované sítě podle ní sice částečně ztratily své dřívější schopnosti, nebezpečí se ale přesouvá k útokům jednotlivců inspirovaných extremistickou ideologií.
Takové útoky bývají podle dokumentu jednodušší na provedení. Pachatelé mohou využívat běžně dostupné prostředky, například nože, tupé zbraně, střelné zbraně, improvizovaná výbušná zařízení nebo vozidla.
Evropské hodnocení se dotýká i války na Ukrajině. Její přímý dopad na teroristickou situaci v Evropě byl podle dokumentu zatím omezený, dlouhodobě ale může představovat bezpečnostní problém šíření zbraní a výbušnin z válečné oblasti.
Zpráva podle RFE/RL zmiňuje i obavy, že by se bývalí ruští vojáci mohli dostat na území EU a zapojit se do trestné nebo násilné činnosti.
Roste i obava z jaderného terorismu
Samostatnou kapitolou je hrozba jaderného nebo radiologického terorismu. OSN upozornila, že tato hrozba dosud „nikdy nebyla“ tak vysoká. Rizikem nejsou jen klasické scénáře spojené s jadernými zbraněmi, ale také takzvané špinavé bomby, útoky na jaderná zařízení nebo využití nových technologií.
Zástupci OSN zároveň varují, že teroristické skupiny čím dál častěji sledují nové technologie, včetně dronů a umělé inteligence. To podle nich může zvyšovat pravděpodobnost útoků, při nichž by byla použita radiologická látka nebo improvizované zařízení.
Jedním z alarmujících trendů je podle dokumentu nábor nezletilých přes internet. Extremistický obsah se šíří zejména na platformách typu Telegram nebo TikTok. Proto se v evropské debatě objevuje i tlak na omezení takzvaného algoritmického zesilování obsahu, které může mladým lidem usnadňovat cestu k radikalizačním materiálům.
