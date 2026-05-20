Ministr Havlíček: Evropa potřebuje realistickou energetiku

20.05.2026 7:17 | Monitoring
autor: PV

1. vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček bude v Římě jednat s členy italské vlády.

Foto: Repro Datarun
Popisek: Karel Havlíček

Pracovní cesta do Itálie čeká dnes 1. místopředsedu vlády a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka. Vydá se na ni spolu se zástupci tuzemských firem a experty státu na energetiku a hospodářství. Má jednat se třemi ministry, vystoupit na konferenci o česko-italské spolupráci a rovněž se setkat s představiteli investorů a česko-italské obchodní komory (CAMIC).

Jednání se budou týkat energetiky, konkrétně cen energií, dekarbonizace či jádra a také vzájemného obchodu, investic a konkurenceschopnosti Evropy jako takové včetně průmyslové transformace.

„Evropa potřebuje realistickou energetiku, ne ideologii. Bez stabilních a konkurenceschopných cen energií neudržíme průmysl ani pracovní místa. Česko i Itálie mají silnou průmyslovou základnu, a proto musíme společně prosazovat moderní, pragmatickou a časově rozumnou transformaci energetiky a férové podmínky pro evropské firmy,“ říká 1. místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

V Římě se Karel Havlíček setká s italským ministrem životního prostředí a energetiky Gilbertem Pichettem Fratinem, ministrem zahraničních věcí Antoniem Tajanim a ministrem pro podniky a Made in Italy Adolfem Ursem. Probrat mají zejména energetickou bezpečnost včetně diverzifikace dodávek i zdrojů, útlum uhlí včetně emisních povolenek a taxonomie, spolupráci a investice související nejen s průmyslovou transformací Evropy. Zabývat se budou i průmyslovou a obchodní politikou, která udrží evropské firmy globálně konkurenceschopné.

Na programu jsou také dvě konference. A to „Meeting with the Czech Republic – a strategic partner for Italy“ a „Czech-Italian Energy Meeting: Future of the European Energy, Energy policies and Nuclear Option“. Zaznít by měl postoj ČR k energetické transformaci, který staví na kombinaci jádra, obnovitelných zdrojů, plynu, akumulaci a modernizaci sítí. Klíčovým cílem jsou konkurenceschopné ceny energií pro průmysl i domácnosti. Diskutovat se bude také možnost posílit vzájemnou spolupráci napříč všemi sektory.

Vývoj v Hormuzském průlivu ovlivňuje ceny energií na světových trzích, stejně jako průmyslové dodavatelské řetězce, což následně dopadá na celý globální energetický systém. Česká republika stojí na energetické křižovatce a v reakci na geopolitické změny posledních let diverzifikuje dodávky i zdroje energie. Na výzvy spojené s dekarbonizací a elektrifikací odpovídá přípravou nových jaderných bloků a rozvojem malých modulárních reaktorů (SMR), které představují významnou příležitost nejen pro Českou republiku, ale pro celou Evropu.

Itálie je podle Českého statistického úřadu 6. největším obchodním partnerem České republiky. Objem vzájemného obchodu loni překonal 18 miliard eur a v posledních letech dlouhodobě roste.

Článek obsahuje štítky

energetika , Havlíček , investice , MPO , Itálie , zahraniční obchod , ANO

