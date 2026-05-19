Rédová (Stačilo!): Prezident si má vážit vlastní země

Prezident má být hlasem vlastního národa, ne symbolem odtržení od lidí a jejich historické paměti. Petr Pavel bohužel stále častěji působí jako pečlivě vybraná figurka systému, která umí mluvit o hodnotách, ale když přijde na skutečné postoje a obranu vlastních občanů, citlivost i odvaha chybí.
Záštita nad akcí spojenou se sudetoněmeckým landsmanšaftem je pro mnoho lidí dalším důkazem, že obyčejní Češi a jejich bolest nejsou pro Hrad prioritou. Smíření nemůže stát na zapomínání historie ani na přehlížení toho, co náš národ prožil.
Prezident si má vážit vlastní země především doma, ne jen dobře působit navenek!
Petra Rédová Fajmonová, BSc.
