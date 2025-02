CzechTourism: Česko sklidilo úspěch na FITUR Madrid 2025, zájem Španělů o tuzemsko trvá

V roce 2023 do Česka zavítalo více než 226 tisíc španělských turistů, kteří u nás strávili v průměru téměř čtyři dny. FITUR tak nabídl ideální platformu k posílení spolupráce se španělskými touroperátory a dalšímu rozvoji incomingového turismu.

FITUR Madrid (více ZDE) patří mezi strategické veletrhy, které nabízejí jedinečnou možnost oslovit klíčové partnery, zástupce cestovních kanceláří i tisku. Na letošním ročníku se prezentovalo 9,5 tisíce firem ze 156 zemí. Jedním z klíčových témat byla udržitelnost a inovace v cestovním ruchu, tedy diverzifikace turismu, snižování sezónnosti a využití nových technologií pro efektivnější správu destinací.

"V rámci naší komunikační strategie mimo jiné propagujeme i udržitelný turismus (ZDE), který přináší prospěch regionům a zároveň zachovává jedinečnost destinace pro budoucí generace. Aktivně pracujeme na tom, aby se turisté ze Španělska vydávali také mimo hlavní město a objevovali méně známé, ale neméně atraktivní lokality," říká ředitelka Odboru marketingu a zahraničních zastoupení CzechTourism Jana Štumpová Konicarová.

Český stánek: Klíčový bod pro odborníky i novináře

Na téměř 100 m2 prezentovali zástupci agentury CzechTourism naši zemi nejen jako destinaci, která stojí za návštěvu, ale také aktivně podporovali navazování a udržování profesních kontaktů mezi českými a španělskými subjekty. Na místě Česko reprezentovalo, kromě České centrály cestovního ruchu, dalších deset spoluvystavovatelů. Mezi nimi přední incomingové cestovní kanceláře (DZK, Isalex, Jerome Travel, Mucha Praga, La Boheme, Torres de Praga), letecká společnost Smartwings, letecký broker Air Consulting a Fashion Arena Prague Outlet. Krásy jižních Čech představila v Madridu Jihočeská centrála cestovního ruchu. Česká expozice sklidila velký zájem jak ze strany návštěvníků a profesionálů, tak i tisku a tvůrců online obsahu.

„Jedním z hlavních témat naší propagace byla významná výročí v letošním roce, jako například 30 let od zapsání Kutné Hory na seznam UNESCO (ZDE), 30 let RunCzech Maratonu (ZDE) nebo 80 let mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro (ZDE). Maximálně jsme využili tuto příležitost k intenzivní prezentaci těchto událostí ve španělských médiích,“ shrnuje ředitelka Zahraničního zastoupení CzechTourism ve Španělsku Markéta Lehečková a dodává: „Španělsko je pro český cestovní ruch důležitým trhem s rostoucím potenciálem. CzechTourism zde aktivně prezentuje nejen Prahu, ale i širší nabídku regionálních zážitků, které španělské turisty čím dál více zajímají."

CzechTourism posiluje zájem Španělů o Česko

Pro španělské turisty je Česko oblíbenou destinací. V roce 2019 jich tuzemsko navštívilo 262 tisíc a strávili u nás přes 717 tisíc nocí. O čtyři roky později celkový počet cestovatelů ze Španělska sice klesl na 226 tisíc, ale prodloužili si dobu pobytu, kterou v tuzemsku tráví (více ZDE). Aktuálně jsou to téměř 4 dny. Loni od ledna do září (poslední dostupná data) k nám zamířilo přes 195 tisíc Španělů. Nejčastěji míří do Prahy, Jihomoravského a Karlovarského kraje. Nejdéle zůstávají na Olomoucku (8,8 dní). Tento trend potvrzuje rostoucí zájem o české regiony mimo hlavní turistické trasy.

Španělé mají rádi jídlo a rádi ochutnávají nové pokrmy, proto i u nás často vyhledávají gastro zážitky (ZDE). Patří mezi národy, které jezdí za kulturou, navštěvují koncerty, líbí se jim opera, balet nebo třeba černé divadlo. Zvýšit jejich zájem o tuzemsko pomáhá propagace zaměřená na zdejší památky zapsané v UNESCO (ZDE), hrady či zámky. V posledniích letech se před pobytem v Česku i během něj, zajímají o naši přírodu a možnosti aktivního turismu, kdy preferují zejména hiking nebo cyklistiku.

CzechTourism dlouhodobě pracuje na posilování image Česka ve Španělsku, například prostřednictvím strategických mediálních kampaní, spolupráce s tvůrci online obsahu a prezentací českých regionů na specializovaných akcích. V rámci FITUR proběhlo už několik klíčových jednání s velkými touroperátory a cestovními kancelářemi, které mají potenciál přivést do Česka další tisíce návštěvníků z této země.

Rekordní FITUR: 45. ročník přilákal desetitisíce profesionálů

FITUR Madrid letos oslavil 45. ročník. Od 22. do 26. ledna 2025 přivítal 155 000 profesionálů cestovního ruchu a přes 100 000 návštěvníků z řad veřejnosti. Celkem se v devíti pavilonech představilo 884 vystavovatelů a 9 500 firem ze 156 zemí světa. Partnerskou zemí ročníku byla Brazílie.

