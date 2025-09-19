CzechTourism: Influencer a blogger tripy pomáhají představit Česko milionům lidí

Spolupráce s influencery patří mezi nejefektivnější marketingové nástroje nejen v cestovním ruchu. Umožňuje cílit na konkrétní publikum – od milovníků gastronomie a kultury přes rodiny s dětmi až po sportovní nadšence. CzechTourism ji začal využívat už ve chvíli, kdy influenceři získávali na popularitě na sociálních sítích, a doplnil tak portfolio poznávacích cest, které byly původně určené zejména zahraničním novinářům. Dnes agentura pořádá desítky influencerských a bloggerských tripů ročně. A to napříč celým světem. V roce 2022 proběhlo 34 takových akcí, o rok později to bylo už 59. Aktuálně se jedná o více než šedesát tripů ročně. Nejvíce jich loni připadlo na Polsko (10) a Benelux (8). Nejvyšší zásah přinesly projekty zaměřené na Španělsko (100,11 mil. kontaktů), Čínu (58,4 mil.) a Jižní Koreu (10,7 mil.).
„Influencer a blogger tripy, ale i poznávací cesty pro zahraniční novináře jsou důležitou součástí naší strategie propagace Česka v zahraničí. Právě osobní zkušenost a autentický příběh sdílený s miliony sledujících je dnes jedním z nejúčinnějších způsobů, jak oslovit nové cestovatele,” říká ředitel České centrály cestovního ruchu – CzechTourism František Reismüller a dodává: „Jen v roce 2024 jsme uspořádali 61 tripů, kterých se zúčastnilo 178 tvůrců obsahu. Výsledek? Jejich příspěvky vidělo téměř 202 milionů lidí napříč kontinenty. Celkové náklady agentury na tento typ komunikace dosáhly 3,1 milionu korun, což potvrzuje mimořádně příznivý poměr ceny a výkonu. Jde o moderní formu propagace s maximálním zásahem za minimální náklady – v průměru za jednoho účastníka poznávací cesty zaplatíme 17 tisíc korun (částka zahrnuje letenku, ubytování, servis v Česku a případně menší honorář) a cena za oslovení jednoho kontaktu tak vychází na pouhé dva haléře!”
Letos prozatím proběhlo 45 poznávacích cest. Aktivity tohoto typu jsou součástí celostátní strategie propagace Česka, kterou CzechTourism dlouhodobě realizuje ve spolupráci se zahraničními zastoupeními a regionálními partnery. Cílem každého takového projektu je představit konkrétní atraktivity, služby i nové zážitky po celé zemi. Výběr oslovených účastníků je velmi pečlivý. Jedná se o tvůrce obsahu, kteří zpravidla publikují na několika platformách a jejich dojmy z cest se tak k potenciálním zahraničním turistům všech věkových skupin a zájmů dostávají hned několika kanály. V neposlední řadě je vodítkem i počet jejich sledujících a témata, kterým se věnují. Po celou dobu pobytu pak účastníky během cest po tuzemsku doprovázejí zástupci agentury CzechTourism nebo regionálních organizací.
Spolupráce v rámci Evropy
CzechTourism se aktivně zapojuje do projektů European Travel Commission (ETC). Tyto kampaně, kofinancované Evropskou komisí, umožňují společně propagovat střední Evropu na trzích s vysokým potenciálem. Sdílení zkušeností a využívání osvědčených postupů kolegů ze západní Evropy posiluje efektivitu aktivit a rozšiřuje zásah, na který by jednotlivé země samostatně nedosáhly.
Úspěšné příklady z Evropy i ze zámoří
Výsledky potvrzují, že investice do influencerů se vyplácí. Ve Španělsku a v Latinské Americe proběhla akce Meeting Point Destino Chequia, během níž účastníci navštívili Prahu i vybrané regiony. Celkový počet sledujících jejich profilů přesáhl 11,8 milionu. Na Instagramu vzniklo 14 kolekcí s přibližně stovkou stories a více než 800 fotografiemi, jejichž potenciální dosah činil 2,3 milionu uživatelů. V Itálii zase oslovila sportovní influencerka Lisa Migliorini alias The Fashion Jogger prostřednictvím několika příspěvků více než 2,3 milionu sledujících, a to při minimálních nákladech 15 tisíc korun.
Podobně silný zásah měla i poznávací cesta, které se zúčastnily izraelské influencerky – sesterské duo Yuval a Mali. Jejich videa propagující Prahu, Brno a Mikulov se stala virálními. Jejich Instagramové příspěvky a videa na TikToku oslovily stovky tisíc sledujících a posílily image Česka a jižní Moravy jako atraktivní destinace. Německá blogerka KIM alias Wheeliewanderlust zase představila české regiony z pohledu bezbariérového cestování. Výsledkem bylo zvýšení povědomí o Česku jako dostupné destinaci pro cestovatele s omezenou mobilitou – téma, které na německém trhu výrazně rezonuje.
V Polsku pokrylo devět influencer tripů, jichž se zúčastnilo 18 tvůrců obsahu, šest krajů a oslovilo více než 3,8 milionu lidí. Ve Skandinávii se podařilo využít i mediální přesah – sportovní komentátor Patrick Ekwal zpopularizoval Ostravu a Moravskoslezský kraj během mistrovství světa v hokeji. Novinářka a influencerka Lottie Knutson upozornila na lázeňství v Karlovarském kraji a Lina Skandevall, známá z ranní show TV4, přiblížila kulturní dědictví a vinařství jižní Moravy. V posledním případě s celkovým zásahem 850 tisíc unikátních diváků.
Vedle Evropy a USA míří pozornost CzechTourism také na asijské trhy. V Jižní Koreji se projekty zaměřují na mladší generace cestovatelů s vysokou kupní silou. V souvislosti s obnovením přímé linky Peking–Praha navštívili tuzemsko čínští influencerˇi. V rámci poznávací cesty navštívili mimo jiné Poděbrady, projeli se lodí po Labi, poznali Královehradecký kraj a Kamenický Šenov, ochutnali a vyráběli Hořické trubičky, v Praze se seznámili s místní kuchyní a shlédli dílo Alfonse Muchy. Jejich příspěvky na platformách Weibo a RED zaznamenaly čtenost přes 50 milionů. Další cesta čínských influencerů, zaměřených výhradně na cestovní ruch, proběhla v rámci platformy Discover Central Europe (V4) za podpory European Travel Commission. Jejím cílem byla propagace střední Evropy jako atraktivního regionu, kde mohou turisté během jediné cesty poznat hned několik zemí.
Prioritou je propagace Česka
CzechTourism je apolitická organizace, jejímž posláním je propagace Česka a podpora příjezdového cestovního ruchu. Posuzování bezpečnostní situace v jednotlivých zemích ani prověřování účastníků do této působnosti nespadá. Všechny aktivity se řídí českou legislativou a respektují platný bezpečnostní rámec. Samotní influenceři navíc procházejí standardním vízovým procesem, jehož součástí jsou prověřovací mechanismy mimo kompetence České centrály cestovního ruchu.
„Jedním z parametrů výběru účastníků tripů je už existující spolupráce s národními centrálami cestovního ruchu dalších členských států Evropské unie, především na západ od nás. Následně také pečlivě hodnotíme mediální výstupy ze spolupráce a rozhodně netolerujeme jakoukoli politickou kontroverzi. Primárním úkolem influencerů či jiných partnerů je propagovat Česko jako destinaci cestovního ruchu, ve které samozřejmě nemá co dělat jakákoli propaganda jakéhokoli režimu,” zdůrazňuje František Reismüller a dodává: „Naší prioritou je, aby Česko bylo atraktivní destinací, která se dokáže prosadit v mezinárodní konkurenci. Díky spolupráci s influencery a novináři ukazujeme světu nejen Prahu, ale i další regiony. Cílem je, aby k nám zahraniční návštěvníci jezdili, utráceli a zůstávali déle.“
Sociální sítě jsou jednou z cest, jak oslovit bonitní klientelu
Autentický obsah s vysokou důvěryhodností, širokým dosahem a jasně měřitelnými výsledky dělá z influencerů jeden z nejúčinnějších nástrojů propagace. Spolupráce umožňuje oslovit konkrétní segmenty cestovatelů a zároveň vzbudit jejich zájem i o méně známé regiony Česka.
Činnost České centrály cestovního ruchu – CzechTourism se nesoustředí na propagaci jednotlivých zemí, ale výhradně na prezentaci Česka v zahraničí. Prioritou je ukazovat ho jako atraktivní destinaci, která obstojí v mezinárodní konkurenci. Po pandemii covidu-19 bylo nutné cestovní ruch znovu nastartovat, a právě díky aktivitám, jako je například spolupráce s influencery, bloggery a novináři, se to daří.
