CzechTourism: Nová železniční linka nabídne spoj Brusel – Praha bez jediného přestupu

Čtyři země a čtyři evropské metropole na jedné trase. Nově je propojuje prodloužená linka nočního vlaku společnosti European Sleeper, vedoucí z Bruselu do Prahy. Od 26. března 2024 tak mohou lidé vyrazit třikrát týdně z Belgie do Česka a zpátky. Přibyly nové zastávky, a to v Drážďanech, Bad Schandau, Děčíně, Ústí nad Labem a Praze. Jediným přestupem v Bruselu se k nám pak zájemci dostanou i z Paříže či Londýna.

Necelých deset měsíců po spuštění přímé železniční linky z Bruselu do Berlína se první cestující mohou svézt až do Prahy. První spoj vyrazil v pondělí 25. 3. 2024 z belgické metropole. Na cestu zpět se vydá o den později. Každým směrem pojede třikrát týdně a bude zastavovat ve stanicích Brusel, Antverpy, Rotterdam, Amsterdam, Berlín, Drážďany, Bad Schandau, Děčín, Ústí nad Labem a Praha.

Z hlavního města Česka bude spoj odjíždět každé úterý, čtvrtek a neděli v 18:04 hodin, do Bruselu dorazí následující den v 10:27 hodin. Cena jízdenek s místenkou začíná na 49 eurech v sedačkovém oddílu a 79 eurech za lůžko ve sdíleném lůžkovém oddílu.

Vlaky nabízejí atraktivní alternativu k jiným druhům dopravy a produkují 7–10x méně emisí než například letadla. Další významnou výhodou nočních vlaků je jejich schopnost přeměnit dlouhé vzdálenosti na pouhou noční cestu, což cestujícím umožňuje efektivně cestovat, když spí. Do destinace přijede člověk ráno odpočatý a svěží a celý den má k dispozici. Cena jízdenky zahrnuje i ubytování, a tak noční vlak šetří peníze za hotel. Další výhoda a úspora času i peněz pramení rovněž z faktu, že vlak staví obvykle přímo v centru měst. Není tedy nutné často zdlouhavě cestovat na letiště a z letiště.

„Historie železniční dopravy v Česku se datuje už od 20. let 19. století. Slouží nám v současnosti a má obrovský potenciál do budoucna. Nejen, že je ohleduplná k životnímu prostředí, ale díky husté železniční síti nabízí řadu možností k cestování. Vlakem se dostanete prakticky kamkoli. Tato linka má navíc další přidanou hodnotu – jejím prostřednictvím můžeme mnohem lépe podpořit cestovní ruch v regionech. Součástí soupravy je též cyklovagón a bude zastavovat mimo jiné v Děčíně a Ústí nad Labem. V praxi to znamená, že cyklisté, ale i milovníci pěší turistiky nemusí jezdit až do Prahy. Mohou si vychutnat třeba cyklo výlet na Labské stezce (ZDE) nebo pěší dobrodružství po Hřebenovce Českým Švýcarskem (ZDE), jejíž vstupní branou je právě město Děčín,” říká ředitel České centrály cestovního ruchu – CzechTourism František Reismüller.

„Vzhledem k rozměru vagónů nabízí tento způsob dopravy také mnohem vice prostoru, a tím pádem pohodlí. V rámci naší gesce chceme určitě nadále podporovat obdobné projekty, které propojují moderní svět, a posilovat udržitelnost cestovního ruchu jak v Česku, tak napříč Evropou,“ dodává Reismüller.

„Při příležitosti první jízdy nočního vlaku jsme přivezli zástupce nizozemských a belgických médií a čtrnácti belgických cestovních kanceláří, které se specializují na prodeje cest vlakem nebo zvažují, že tento produkt zařadí do své nabídky. Kromě Prahy, která je samozřejmě stále největším lákadlem, jsme jim představili Pardubice a Mělník jako alternativní možnosti výletu vlakem z hlavního města. Další press trip proběhne v květnu, kdy jeho účastníkům ukážeme, jak u nás turisté mohou trávit aktivní odpočinek v Ústeckém kraji. Právě cestovatelé z Nizozemska a Belgie vyhledávají často tento způsob dovolené. Tak třeba na kolech ji u nás tráví zhruba 7 % Belgičanů a téměř 11 % Nizozemců, kteří do tuzemska přijedou,” doplňuje ředitelka zahraničního zastoupení CzechTourism Benelux Petra Palečková.

Turisté z Belgie a Nizozemí patří mezi zahraniční návštěvníky, kteří do Česka přijíždějí ve větším počtu. Loni si tuzemsko jako svou dovolenkovou destinaci vybralo rekordních 261 820 Nizozemců, o zhruba 5 p. b. více než v roce 2019. V průměru u nás strávili 3,73 dní a důvodem jejich cesty byla hlavně rekreace. Celkem 62 % z nich zamířilo do Prahy. Pokud jde o ubytování, volili zejména některé z hromadných ubytovacích zařízení.

Počet Belgičanů ve srovnání s předcovidovým obdobím o 14 p. b. klesl a celkem jich k nám dorazilo 94 034. Naopak mírně vzrostla doba jejich pobytu. Průměrně strávili v Česku bezmála čtyři dny. Stejně jako Nizozemci přijeli do tuzemska hlavně za rekreací a bydleli v některém z hromadných ubytovacích zařízeních. Opět mířili nejčastěji do hlavního města, kdy si jej jako cílovou destinaci vybralo 67 % z nich.

Jak Nizozemci (42 %), tak Belgičané (69 %) do Česka nejčastěji přilétají letadlem. Druhým nejoblíbenějším prostředkem je pro turisty z Nizozemí (39 %) i Belgie (22 %) auto nebo motorka. Jako dalších způsob dopravy volí Nizozemci (13 %) a Belgičané (4 %) obytný vůz a shodně dvě procenta využívají při cestě do ČR vlak.

European Sleeper není tradičním dopravcem. Organizace vznikla v Nizozemsku jako družstvo, které chce obnovit noční vlaky. Drobní investoři podpořili start firmy půl milionem eur. V dalším kole se prodaly členské podíly v European Sleeper za 2 miliony eur a počet členů se rozrostl na 3 500. Vzniklo tak společenstvo příznivců nočních vlaků, které se aktivně zapojuje do činnosti družstva. V následujících letech plánuje spuštění nové linky spojující Amsterdam, Brusel a Barcelonu.

