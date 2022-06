CzechTourism: Objevte neobjevené! Krásná místa v České republice, o kterých turisté (zatím) moc nevědí

reklama

Tedy mezi velmi zajímavá místa pro turisty, o kterých se (zatím) moc neví, a přitom rozhodně stojí za návštěvu. Výběr vždy tří klíčových a nepříliš známých atraktivit z každého regionu na základě krajských nominací sestavil Institut turismu České centrály cestovního ruchu – CzechTourism. Anketa Pokud by v roce 2022 byly parlamentní volby, volili byste stejnou stranu jako v roce 2021? (Ptáme se od 28.6.2022) Ano 79% Ne 19% Nevolil bych 2% hlasovalo: 2764 lidí

Krajské nominace hlavních neobjevených skvostů kromě výše uvedených hradů a zámků doplňuje Hamousův statek ve Zbečně, Návštěvnické centrum Thun v Nové roli či Kostel svatého Floriana v Krásném Březně. Také Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Pevnostní město Josefov v Jaroměři a Památník bratří Mrštíků v Divákách.

„V CzechTourismu spolu s kolegy z destinačního managementu v regionech usilujeme o rovnoměrné rozložení cestovního ruchu po cele České republice tak, aby si každý přišel na své a lidé se nemuseli na pěkných místech tlačit,“ říká ředitel České centrály cestovního ruchu – CzechTourism Jan Herget a dodává: „Jde o systematickou práci, kde je naprosto zásadní spolupráce všech – státu, krajů, měst a obcí a podnikatelů. Ruku v ruce s dominantou (ať známou nebo neobjevenou), která je pro návštěvnost vždy klíčová, musí jít také investice do infrastruktury, tedy zajištění dobré dopravní dostupnosti včetně parkování a turistického zázemí jako jsou ubytování, restaurace a další služby. Tak, aby lidé v místě zůstali co nejdéle, co nejvíc si ho užili a současně, aby jejich peníze zůstaly v místní ekonomice.“

Jedním z kritérií krajských nominací neobjevených skvostů roku 2022 byla návštěvnost v uplynulém roce. Ta nebyla moc velká i přesto, že jde o dobře připravené atraktivity, které mají turistům co nabídnout. Pohybovala se od tisícovky do maximálně 26 tisíc turistů za rok.

„Společně s organizacemi destinačního managementu se snažíme přilákat pozornost i na místa v celé České republice, která turisté dosud příliš neobjevili. A také upozornit na to, kde a co chybí k tomu, aby se cestovní ruch v dané lokalitě rozvíjel,“ říká ředitelka produktového managementu a regionální spolupráce České centrály cestovního ruchu – CzechTourism Veronika Janečková a dodává: „Pokud bychom se podívali na všechna dnes velmi známá turistická místa, na začátku vždy zpravidla stála nová atraktivita či neobjevený skvost - Lipno nastartovala Stezka v korunách stromů, do Kutné Hory se jezdí na chrám sv. Barbory, do Českého Krumlova nebo do Litomyšle na zámek, do Milovic do Mirákula, za pivem do Plzně či do rodinných pivovarů, Dolní Morava nově láká na světově unikátní Sky Bridge aj. Často se jedná také o objekty zapsané v UNESCU. Proto i v CzechTourismu moc fandíme Karlovarskému kraji, kde se jim loni podařilo hned několik zápisů, o kterých se mluvilo i na našem nedávném Czech Republic Travel Trade Day a také českému pivu, které o zápis do UNESCA usiluje.“

Tipy z regionů na neobjevené skvosty letošního roku čítají celkem 42 atraktivit, z každého kraje vždy tři. Často jde o hrady a zámky, nechybí ani tematická muzea nebo například Tvrz Tichá u Dolního Dvořiště v Jihočeském kraji, rozhledna na Feistově kopci v Olešnici v Orlických horách v kraji Královéhradeckém nebo Centrum Louka „Stará škola“ v areálu Louckého kláštera ve Znojmě na jižní Moravě.

Psali jsme: CzechTourism: Turisté mají nejraději zoologické zahrady, technické památky, koupání a Pražský hrad CzechTourism: Co lze uspořádat a zažít v České republice? CzechTourism: Příjmy z mezinárodního cestovního ruchu rostou CzechTourism: Proč lidé ze zámoří tolik necestují do Evropy?

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.