CzechTourism: Turismus je černé zlato

Pražský hrad vloni navštívilo 2,44 milionu osob. Na druhém místě byla lanová dráha na Petřín (2,03 mil. návštěvníků) a na třetím pražská zoologická zahrada (1,43 mil.). Na tyto pražské destinace se na čtvrtém místě dotahuje technická památka Moravskoslezského kraje Dolní Vítkovice s 1,36 milionu návštěvníků.

„S cestovním ruchem je třeba pracovat moudře, je to naše česká ropa,“ uvedl Jan Herget, nový ředitel agentury CzechTourism. „V rozvinutých zemích těžba ropy ani zemního plynu nezatěžuje životní prostředí ani místní obyvatele. To může platit také pro turismus u nás. Když prodáváme přednosti Česka v cizině, doporučujeme turistům a cestovním kancelářím vyhledávat alternativy k sezónně přetíženému centru Prahy, Českému Krumlovu či Adršpachu na Broumovsku,“ uvedl Herget.

„Na přínosy z cestovního ruchu mohou dosáhnout všichni, a to při minimálním zatížení života ve městech a krajích. Turismus tvoří významnou část našeho národního bohatství,“ dodal Herget. Podíl turismu na hrubém domácím produktu Česka byl předloni 2,9 procenta, přičemž v cestovním ruchu pracovalo 239 000 osob. „Pro srovnání české zemědělství vytvořilo 2,8 procenta HDP a jen polovinu pracovních míst,“ dodal Herget.

Komentář Ministerstva pro místní rozvoj ČR

„Jsem ráda, že se v žebříčku atraktivních turistických destinací stále více prosazují nová jména a že turisté cestují i mimo vytížené lokality. Chceme dosáhnout jejich většího regionálního rozptylu, a to agentura CzechTourism naplňuje především s pomocí marketingových kampaní na 24 zahraničních zastoupeních,“ uvedla Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj.

Loni navštívilo státní hrad a zámek Český Krumlov 429 000 osob. „Samotné město Český Krumlov navštíví odhadem až 2 miliony osob za rok. Bereme cestovní ruch jako příležitost a nikoli jako hrozbu, máme v něm totiž na 40 procent pracovních úvazků,“ uvedl Martin Hák, krumlovský místostarosta. „Od června jsme začali počet krátkodobých návštěvníků regulovat například zavedením parkovacího systému pro zájezdové autobusy. Získali jsme tak nový zdroj financování pro rozpočet města, neboť každý rok k nám přijede 16 000 takových autobusů. Město Český Krumlov uvítá možnost sjednotit ubytovací poplatky na 21 Kč pro všechny poskytovatele ubytování bez rozdílu, pokud to zákony umožní. Plánujeme také vylepšit kartu hosta a chceme do ní zahrnout aktivity mimo město. Tím prodloužíme pobyt turistů u nás,“ dodal Hák. Další strategický projekt, na kterém Český Krumlov participuje, je 150 km dlouhé propojení z Nové Pece až do Týna nad Vltavou páteřní cyklostezkou podél Vltavy. Ta do regionu přiláká aktivní a sportující turisty, a Krumlov je strategicky umístěn mezi oblíbenou Šumavou, Lipnem, Třeboní a Budějovicemi. Povltavská cyklostezka bude navíc sloužit místním při cestě do práce nebo výletech po okolí.

Adršpach vloni navštívilo více než 280 000 turistů, podle Společnosti pro destinační management Broumovska. Tamní Skalní město ve špičce trpí přetíženými turistickými stezkami, zablokovanými příjezdovými cestami a nedostatečnou infrastrukturou. „Příkladem řešení může být výstavba levného parkoviště dál od chráněné památky. Pak můžeme turistům ukázat Broumovské stěny či Ostaš a zajistíme jim dopravu až do Adršpachu a Teplických skal v méně exponovaných termínech. Chceme využít potenciál Broumovska při zachování komfortu života našich obyvatel,“ uvedl Jan Školník, koordinátor Společnosti pro destinační management Broumovska. Tato společnost participuje podle Školníka na expertní diskusi o regulaci množství turistů, pracuje na odlehčení Adršpachu a zvyšuje tím také pohodlí návštěvníků. Zvyšuje se tak návštěvnost ostatních skalních přírodních a kulturních památek této chráněné krajinné oblasti. „Během letošních květnových svátků výborně zafungovala záchytná parkoviště a informační služba. Řízený turismus přináší vítané pracovní a obchodní příležitosti do našeho mnohdy opomíjeného regionu,“ dodal Školník. Podle ředitele agentury CzechTourism Jana Hergeta se již v Adršpachu daří návštěvnost lépe zvládat, a to pomocí sebevědomějšího destinačního managementu. „Broumovsko potřebuje strategicky řídit cestovní ruch a k tomu mu CzechTourism pomůže. Na řešení se musí shodnout místní obyvatelé a obce, aby našli vhodný model, který reguluje excesy cestovního ruchu a zvýší výnosy do místního rozpočtu,“ dodal Herget.

(pramen: Výzkum návštěvnosti turistických cílů v České republice provedla agentura CzechTourism. Měřítkem návštěvnosti je počet registrovaných návštěvníků v tisících. Data zahrnují návštěvnost domácích a zahraničních turistů.)

