Šebelová (STAN): Budoucí meziparlamentní spolupráce se slovenskou opozicí

12.12.2025 13:05 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k cestě opozičních poslanců na Slovensko.

Byla jsem v Bratislavě. Se slovenskými protějšky jsme se bavili o podobě budoucí meziparlamentní spolupráce, protože meziparlamentní diplomacie se nemá omezovat jen na koalici. A samozřejmě nás zajímal stav slovenské demokracie, zejména s ohledem na to, že nová česká vláda má v programovém prohlášení nebo v programech jednotlivých stran řadu kroků, například vůči médiím a občanské společnosti, které jako by kopírovaly slovenské scénáře.

Mgr. Michaela Šebelová

  • STAN
  • poslankyně
