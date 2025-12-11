Šebelová (STAN): Budoucí meziparlamentní spolupráce se slovenskou opozicí

Byla jsem v Bratislavě. Se slovenskými protějšky jsme se bavili o podobě budoucí meziparlamentní spolupráce, protože meziparlamentní diplomacie se nemá omezovat jen na koalici. A samozřejmě nás zajímal stav slovenské demokracie, zejména s ohledem na to, že nová česká vláda má v programovém prohlášení nebo v programech jednotlivých stran řadu kroků, například vůči médiím a občanské společnosti, které jako by kopírovaly slovenské scénáře.
autor: PV