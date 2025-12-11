Konečná (KSČM): Tak z této partičky si museli na Slovensku sednout na zadek

Z této partičky si museli na Slovensku sednout na zadek!
21letá pirátská dcera odstřelovače v ukrajinském konfliktu mohla během cesty konečněvysvětlit celoživotnímu (a možná i poživotnímu) poslanci Bendovi, že dostatečně nehájí zájmy voličů.
Zástupkyně strany vzešlé z mafiánských struktur Šebelová mohla slovenské kolegy poučit o důležitosti zavést eutanázii pro děti.
Neúspěšný student z rodinného podniku Jakob a spol. (TOP09) zase mohl proškolit slovenské kolegy o důležitosti vzdělání!
Poslanec KDU-ČSL Tom Philipp snad neudělal ostudu, jako když v ČR prohlásil, že zdravotnictví si žije nad poměry…
Jen se modlím, že svou návštěvu Demetrshvilli nezakončila svou legendární hláškou, že “válka je pro nás vlastně benefitem”, ale udělala si jen pěkné fotky.
Skutečně hvězdná “reprezentace” české společnosti.
Ing. Kateřina Konečná
autor: PV