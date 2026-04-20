CzechTourism se ohrazuje proti nařčení z propagace nelegálních staveb na portálu Kudy z nudy

Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism se důrazně ohrazuje proti tvrzení autorů článku zveřejněného na Seznam Zprávách, podle kterého stát prostřednictvím portálu Kudy z nudy propaguje nelegální či takzvané černé glampingové stavby a zve turisty do nepovolených objektů. Portál Kudy z nudy není stavební ani kontrolní úřad s potřebnými pravomocemi, ale otevřená informační platforma. CzechTourism nemá zákonný mandát ani nástroj k tomu, aby proaktivně prověřoval, zda jsou jednotlivé stavby povolené a v souladu s platnou legislativou, a bez rozhodnutí příslušných úřadů nemůže svévolně zasahovat. Závadný obsah ale na základě doložených podnětů ze strany soudů bezodkladně odstraňuje. Odmítá proto tvrzení, že stát vystupuje jako „tichý společník“ nelegálních staveb nebo že jejich provoz aktivně podporuje. Zároveň se aktivně zasazuje o jasnější pravidla pro nové formy ubytování včetně glampingu, aby se tento typ cestování rozvíjel udržitelně, bezpečně a férově pro všechny.
Agentura CzechTourism provozuje portál Kudy z nudy (ZDE) jako otevřenou informační platformu, která slouží široké veřejnosti i poskytovatelům služeb v cestovním ruchu. Registrace i následná správa obsahu probíhá v souladu s pravidly publikace, která jsou jasně a hned několikrát uvedena na Pravidla publikace – autorská práva a Podmínky pro vkládání nových záznamů a registrace na portále Kudy z nudy (ZDE). V praxi to znamená, že každý subjekt, který se na portálu registruje, musí také potvrdit, že jeho činnost je v souladu s platnou legislativou a neporušuje práva třetích stran. Pokud uvede nepravdivé nebo zavádějící informace, porušuje nejen právní předpisy, ale také publikační pravidla portálu Kudy z nudy. Jinými slovy – odpovědnost za legálnost provozu, včetně stavebních a environmentálních aspektů, tak leží plně na straně provozovatele daného zařízení, nikoli na straně České centrály cestovního ruchu.
Agentura CzechTourism v tomto případě vystupuje jako provozovatel informační platformy a poskytovatel hostingové služby ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti. Nemá zákonnou ani faktickou možnost aktivně prověřovat právní stav jednotlivých objektů napříč stovkami tisíc záznamů. Kontrolovat to, zda jsou stavby legální, není v kompetenci České centrály cestovního ruchu. Jde o gesci stavebních úřadů a dalších příslušných institucí. Pokud by každý provozovatel informačního systému v cestovním ruchu – včetně turistických informačních center – musel sám prověřovat tisíce jednotlivých údajů, nemohl by se naplno věnovat své hlavní roli, tedy poskytovat návštěvníkům přehledné a aktuální informace. Ve výsledku by na to doplatili především turisté i cestovní ruch v daném regionu.
„CzechTourism rozhodně nechce dávat prostor subjektům, které porušují zákony. Aktuálně ale neexistuje žádný centrální veřejně dostupný registr takzvaných černých staveb, podle kterého bychom mohli jednotlivé případy proaktivně a automaticky ověřovat. Bez jasného a oficiálního rozhodnutí příslušného soudu nebo jiných příslušných orgánů nemůžeme svévolně rozhodovat o tom, kdo je a kdo není v rozporu s legislativou. Jakýkoli plošný zásah bez ověřených podkladů by navíc mohl poškodit i poctivé provozovatele, kteří pravidla dodržují. Pokud by takový transparentní a veřejně dostupný nástroj existoval, okamžitě ho zapracujeme do našich procesů,“ zdůrazňuje ředitel České centrály cestovního ruchu – CzechTourism František Reismüller a dodává: „Zásadní je, že nelegitimní jednání netolerujeme. Jestliže příslušný orgán prokazatelně doloží svým rozhodnutím, že konkrétní subjekt porušuje právní předpisy, bezodkladně podnikáme kroky k odstranění takového záznamu z portálu.“
Na nesrovnalosti může upozornit i veřejnost prostřednictvím funkce „nahlásit neaktuální obsah“. Každý podnět redakce portálu Kudy z nudy obratem prověří. Pokud se ukáže, že v případě daného subjektu dochází k pochybení nebo obsah není aktuální, celou věc okamžitě řeší a obsah aktualizuje nebo stáhne. Portál tedy nepředstavuje pasivní databázi bez kontroly, ale systém, který umožňuje rychlou reakci na relevantní upozornění. Problematika „černých staveb“ se navíc netýká pouze segmentu glampingu, ale může se vztahovat na jakýkoli typ ubytovacího zařízení. Zaměřovat se pouze na jeden segment bez oficiálního podkladu by nebylo systémové ani spravedlivé.
Stejný princip proto CzechTourism uplatňuje nejen vůči všem typům ubytovacích zařízení bez rozdílu, ale vůči všem provozovatelům turistických cílů a aktivit. Obdobně fungují i ostatní partneři působící v cestovním ruchu, jejichž úkolem je poskytovat ověřené a aktuální informace na základě dostupných podkladů, nikoli nahrazovat činnost kontrolních orgánů. Agentura CzechTourism dlouhodobě podporuje udržitelný cestovní ruch a respekt k přírodě i legislativě. Zároveň ale musí postupovat v rámci platného právního rámce a zachovávat rovný přístup ke všem subjektům.
Pokud jde o bezpečnost, ta je – stejně jako dodržování zákonných podmínek provozu – plně v odpovědnosti provozovatelů jednotlivých zařízení, kteří musí splňovat všechny zákonné požadavky včetně stavebních, hygienických a požárních norem. CzechTourism rozhodně není, a ani nemůže být tím, kdo by suploval činnost stavebních úřadů, hasičů či hygienických stanic. A jak už bylo uvedeno – zásadní je v tomto ohledu rozhodnutí příslušného soudu či jiných příslušných orgánů.
Agentura CzechTourism je připravena spolupracovat s relevantními institucemi a všechny podněty aktivně a bezodkladně řešit. Právě proto podporuje vznik jasnějších pravidel pro nové formy ubytování, například v oblasti glampingu, který má pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu nejen v Česku velký potenciál. Cílem není tento segment brzdit, ale nastavit pro něj srozumitelné a férové podmínky, které budou chránit přírodu, návštěvníky i poctivé podnikatele. Zároveň vítá iniciativy směřující k jasnějšímu legislativnímu ukotvení nových forem ubytování, jako je například činnost Asociace glampingu a malého bydlení (ZDE), která usiluje o nastavení srozumitelných pravidel pro tento segment a se kterou aktivně spolupracuje.
