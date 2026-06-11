Probublalo, proč vybouchl Belfast. Navzdory výhrůžkám cenzurou

Už druhou noc po sobě panovalo v severoirském Belfastu velké napětí. Po útoku súdánského žadatele o azyl, který brutálně zaútočil na muže na ulici a strašlivě ho poranil v obličeji, policie sice poslala do ulic více hlídek, ale v některých částech města i tak bylo znát, že situace není dobrá. Strážci zákona použili proti protestujícím i vodní děla.
Police used water cannon to disperse crowds who had gathered for a second night in Northern Ireland following unrest that authorities say was stoked by far-right activists on social media after a brutal Belfast stabbing.— AFP News Agency (@AFP) June 11, 2026
Police boosted their presence on the city streets, but… pic.twitter.com/a6Sm0aRT7x
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Metodistický duchovní Brian Anderson popsal, z čeho stávající napětí vyrůstá. Agentuře Reuters sdělil, že příliv migrantů vyvinul tlak na zaměstnanost a bydlení.
„Existují problémy, které je třeba řešit, a potřebujeme, aby naši politici zasáhli a pomohli s touto debatou. Ale nemůžeme, nemůžeme a nemůžeme to udělat násilím,“ řekl. „Vrací nás to jen do starých časů a tam se nechceme vracet,“ vrátil se ve vzpomínkách do doby, kdy se spolu v Severním Irsku střetávali katolíci, kteří chtěli Severní Irsko připojit k Irsku, a britští loajalisté, kteří chtěli Severní Irsko ponechat jako součást britského státu. Ve střetech mezi těmito dvěma skupinami, které trvaly mnoho let, zemřely tisíce lidí.
„Podle sčítání lidu z roku 2021 je populace Severního Irska z 97 % bílá, ale migrace v posledních letech sílí a s ní roste i nepřátelství. Podle Policejní služby Severního Irska došlo v roce končícím březnem 2026 k 2 367 rasovým incidentům a 1 507 rasovým trestným činům, což je nejvíce od roku 2004/05, kdy se o tom začaly vést záznamy,“ napsala agentura Reuters.
„Obávám se, že bych mohl být dalším, koho na ulici napadnou,“ řekl osmačtyřicetiletý Anselme Shima, který se do Severního Irska přestěhoval z Demokratické republiky Kongo v roce 2013 a žije na ulici vedle Corryho domu, který shořel. „Nemohl jsem vzít svého syna do školy, protože nevím... jestli se do školy dostaneme. Takže jsme zavření v domě s manželkou a třemi dětmi,“ prozradil.
Do situace vstoupil i britský mediální regulátor Ofcom, který přišel s varováním. Podle agentury Reuters varoval online platformy před možnými právními důsledky, pokud budou jejich služby zneužity k podněcování k násilí a šíření nenávisti v souvislosti s nedávnými občanskými nepokoji v Belfastu.
Ministryně technologií Liz Kendall uvedla, že požádala Ofcom, aby s platformou X Elona Muska, ale i s dalšími platformami „naléhavě projednal“, jak budou dodržovat britský zákon o online bezpečnosti.
„Ti, kteří využívají sociální sítě k podněcování násilí a nepokojů, porušují zákon. Příští týden předložíme v Parlamentu aktualizaci zákona o online bezpečnosti, která zavádí povinnost pro služby rychleji odstraňovat nelegální obsah šířený během krizových situací,“ napsala ministryně na sociální síti X.
Those who use social media to incite violence and disorder are breaking the law.— Liz Kendall (@leicesterliz) June 10, 2026
Next week we will lay in Parliament an update to the Online Safety Act requiring services to take quicker action to remove illegal content circulating during times of crisis.
Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?
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„Tady je problém. Liberální politická elita chce, abychom brutality jako v Belfastu brali jako jednotlivé, náhodné, izolované incidenty. … Ale veřejnost vidí, že takové incidenty nejsou náhodné ani izolované. Všechny jsou ve skutečnosti důsledkem masivního selhání státu v oblasti azylové politiky a migrace. … Proto jsou lidé naštvaní. Mají plné zuby těch klišé, která zaznívají ve veřejném prostoru pokaždé, když dojde k nějakému incidentu. Lidé už to nechtějí poslouchat. Vědí, že rozhodnutí etablovaných politiků nás dostala do tohoto současného stavu, a nedůvěřují těm samým politikům, že to napraví, zvlášť když někteří z nich ani neuznávají, že hněv veřejnosti je oprávněný," napsal Embry na sociální síti X.
Paul Embery má za to, že lidé stojí o někoho, kdo se omluví a kdo se pokusí věci napravit.
„Uznávám, že stát naprosto selhal. Dovolili jsme příliš mnoha lidem usadit se v zemi, aniž bychom věděli, kdo skutečně jsou. Narušilo to vaše komunity. Váš hněv je oprávněný. A udělám všechno, co je v mých silách, abych to napravil,“ chtějí prý slyšet lidé. A dokud to někdo neřekne jasně a nahlas, ve společnosti zůstane hluboká rána, která se nebude hojit.
Here’s the problem. The liberal political class wants us to treat atrocities like Belfast as single, random, isolated incidents. “Yes, it’s horrific, but don’t overreact,” they say. “Let the police do their job. Justice will be delivered. Let’s remain united,” and so on.— Paul Embery (@PaulEmbery) June 10, 2026
But…
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