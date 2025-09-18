DIAMO je třetí nejtransparentnější státní podnik v ČR

Tento nezávislý žebříček hodnotí otevřenost a odpovědnost státních firem, jejich hospodaření a přístup k veřejnosti. Cílem hodnocení je zjistit, jak státní podniky nakládají se svěřeným majetkem, jak informují veřejnost a zda se chovají jako moderní správci veřejných prostředků.
Posuzováno bylo šest hlavních oblastí:
- Vlastnická politika (25 %) – zda podnik a jeho zřizovatel zveřejňují účel a cíle své činnosti a jasně stanovená kritéria výkonnosti.
- Nominační procesy (25 %) – otevřenost při obsazování vedení, zveřejňování životopisů, odměňování a pravidel výběrových řízení.
- Nakládání s majetkem (10 %) – transparentnost veřejných zakázek, pronájmů, prodejů i poskytování dotací a darů.
- Hospodářské ukazatele (10 %) – pravidelná dostupnost výročních zpráv, účetních závěrek a ekonomických dat.
- Přístupnost informací (15 %) – jednoduchost vyhledání dokumentů, zveřejnění organizační struktury, zápisů a kontaktních údajů.
- Whistleblowing a etika (15 %) – zavedení systému ochrany oznamovatelů, etického kodexu a protikorupčního programu.
Díky důrazu na otevřenost a sdílení informací se DIAMO zařadilo mezi podniky, které nastavují standard transparentního fungování státních firem.
Transparentnost jako závazek
Státní podnik DIAMO si takového ocenění velmi váží, a to zvláště v době, kdy se ve veřejném prostoru často zpochybňuje jeho nezastupitelná úloha při zahlazování následků hornické činnosti. Transparentnost bereme jako závazek vůči lidem i státu, který zastupujeme. Otevřenost není jednoduchá – znamená zveřejňovat detaily hospodaření, řízení i rozhodnutí. Ale právě proto stavíme na faktech a datech, nikoli na domněnkách.
Hodnocení státních podniků realizuje neziskový spolek Oživení, který dlouhodobě prosazuje otevřenost veřejné správy a transparentní nakládání s veřejnými prostředky. Spolek se věnuje mimo jiné protikorupčním projektům, prosazování etických pravidel, podpoře whistleblowerů a posilování aktivní účasti občanů na veřejném životě.
autor: Tisková zpráva