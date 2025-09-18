DIAMO je třetí nejtransparentnější státní podnik v ČR

18.09.2025 13:21 | Tisková zpráva

Státní podnik DIAMO získal v projektu Transparentní Česko 2025 ocenění za třetí nejtransparentnější státní podnik v ČR.

DIAMO je třetí nejtransparentnější státní podnik v ČR
Foto: red
Popisek: DIAMO, logo společnosti

Tento nezávislý žebříček hodnotí otevřenost a odpovědnost státních firem, jejich hospodaření a přístup k veřejnosti. Cílem hodnocení je zjistit, jak státní podniky nakládají se svěřeným majetkem, jak informují veřejnost a zda se chovají jako moderní správci veřejných prostředků.

Posuzováno bylo šest hlavních oblastí:

Anketa

Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?

2%
97%
1%
hlasovalo: 5806 lidí

  • Vlastnická politika (25 %) – zda podnik a jeho zřizovatel zveřejňují účel a cíle své činnosti a jasně stanovená kritéria výkonnosti.
  • Nominační procesy (25 %) – otevřenost při obsazování vedení, zveřejňování životopisů, odměňování a pravidel výběrových řízení.
  • Nakládání s majetkem (10 %) – transparentnost veřejných zakázek, pronájmů, prodejů i poskytování dotací a darů.
  • Hospodářské ukazatele (10 %) – pravidelná dostupnost výročních zpráv, účetních závěrek a ekonomických dat.
  • Přístupnost informací (15 %) – jednoduchost vyhledání dokumentů, zveřejnění organizační struktury, zápisů a kontaktních údajů.
  • Whistleblowing a etika (15 %) – zavedení systému ochrany oznamovatelů, etického kodexu a protikorupčního programu.

Díky důrazu na otevřenost a sdílení informací se DIAMO zařadilo mezi podniky, které nastavují standard transparentního fungování státních firem.

Transparentnost jako závazek

Státní podnik DIAMO si takového ocenění velmi váží, a to zvláště v době, kdy se ve veřejném prostoru často zpochybňuje jeho nezastupitelná úloha při zahlazování následků hornické činnosti. Transparentnost bereme jako závazek vůči lidem i státu, který zastupujeme. Otevřenost není jednoduchá – znamená zveřejňovat detaily hospodaření, řízení i rozhodnutí. Ale právě proto stavíme na faktech a datech, nikoli na domněnkách.

Hodnocení státních podniků realizuje neziskový spolek Oživení, který dlouhodobě prosazuje otevřenost veřejné správy a transparentní nakládání s veřejnými prostředky. Spolek se věnuje mimo jiné protikorupčním projektům, prosazování etických pravidel, podpoře whistleblowerů a posilování aktivní účasti občanů na veřejném životě.

Více informací naleznete ZDE a ZDE.

Psali jsme:

DIAMO: Monitorujeme lokalitu bývalého kladenského uhelného revíru
DIAMO: Sanace ve Vikanticích se zdrží
DIAMO zrušilo veřejnou soutěž na projekt sanace heřmanické haldy
DIAMO: Heřmanická halda ovlivňovala kvalitu ovzduší v Ostravě minimálně

Zdroje:

https://www.oziveni.cz

https://www.transparentni-cesko.cz

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

hodnocení , transparentnost , Diamo , TZ

autor: Tisková zpráva

Jinde na netu:

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

DIAMO je třetí nejtransparentnější státní podnik v ČR

13:21 DIAMO je třetí nejtransparentnější státní podnik v ČR

Státní podnik DIAMO získal v projektu Transparentní Česko 2025 ocenění za třetí nejtransparentnější …