DIAMO odstřelilo skipovou věž ve Staříči

Demolice jedné z dominant areálu je dalším krokem při likvidaci bývalého černouhelného dolu. Betonová skipová věž vysoká přibližně 75 metrů stála nad výdušnou jámou, která je již zlikvidovaná. Příprava samotného odstřelu trvala několik týdnů.
Pracovníci specializované firmy museli do konstrukce navrtat celkem 1 453 vývrtů pro uložení rozbušek. Pro demolici bylo použito více než 141 kilogramů trhaviny. „Budova skipu byla tvořena železobetonovou konstrukcí s opláštěním z litého betonu. Půdorysné rozměry byly přibližně 15,3 × 18,3 metru a hmotnost stavební konstrukce dosahovala zhruba 20 tisíc tun. Nabíjení vývrtů začalo 48 hodin před samotným odstřelem,“ uvedl technický vedoucí odstřelu Petr Šobíšek ze společnosti Mital.
Směr pádu konstrukce museli odborníci přesně naplánovat tak, aby nedošlo k ohrožení technologických zařízení v okolí, zejména plynového potrubí a potrubí kogenerace na energomostech. Během odstřelu proto musela být dočasně odstavena také kogenerační jednotka, aby nedošlo ke kontaminaci filtrů prachem vzniklým při demolici.
Důl Staříč leží v nejjižnější části Ostravsko-karvinského revíru. Výstavba jednoho z největších dolů v regionu na těžbu koksovatelného uhlí začala na konci roku 1961. Závod Staříč II se začal budovat v roce 1962 a jáma byla vyhloubena do hloubky čtvrtého patra, tedy přibližně 614 metrů pod povrch. Při jejím hloubení padl také rekord – horníci během 31 pracovních dnů vyhloubili 321,93 metru. Těžba černého uhlí v Dole Staříč skončila v březnu 2017. Za dobu jeho provozu se zde vytěžilo přibližně 47 milionů tun koksovatelného uhlí. V podzemí po ukončení těžby zůstalo zhruba 17 milionů tun zásob.
Po demolici skipové věže budou pracovníci v areálu pokračovat v dalších sanačních pracích. V budoucnu by měl být prostor připraven jako brownfield pro nové využití. Budoucí plán rozvoje by měla připravit Státní investiční a rozvojová společnost (SIRS). „Demolice objektů v areálu Staříč by měly být dokončeny do roku 2030. Celkové náklady na tyto práce se odhadují přibližně na 270 milionů korun,“doplnil Rostislav Dudáš, ředitel odštěpného závodu Karviná.
Skipová věž Dolu Staříč II – základní parametry:
- Hloubena od roku 1964 na úroveň 4. patra (-614 m)
- Kruhový průměr jámy: 7,5 m
- Betonová skipová těžní věž vysoká 75,1 m
- Půdorys věže: 15,3 × 18,3 m
- Těžní zařízení se skipovými dopravními nádobami pro užitečné zatížení 21 000 kg
- Celková hmotnost konstrukce: přibližně 20 000 t
- Provoz dolu ukončen v březnu 2017
- Celkové množství vytěženého uhlí: cca 47 mil. tun
- Celková projektovaná nálož: 141 kg trhaviny
- Počet elektronických rozněcovadel: 1453 ks
