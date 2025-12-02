DIAMO pokračuje v likvidaci Dolu ČSA, zasypávání první z jam začalo

Jako první přichází na řadu jáma ČSA3, nejmladší jáma celého dolu, jejíž likvidace představuje klíčový milník útlumu. Práce postupují podle plánu a s důrazem na bezpečnost, přičemž současně se připravuje likvidace dalších jam a dokončují se zbývající hráze nutné pro bezpečné uzavření podzemí.
Zaměstnanci státního podniku dál pokračují v útlumu Dolu ČSA. Zahájili jsme klíčovou fázi likvidace jámy ČSA3, která jako první z trojice jam míří k finálnímu zasypání. „Zásyp jámy ČSA3 je důležitý milník. Ukazuje, že jsme v závěrečné fázi útlumu a postupujeme bezpečně a podle plánu,“ říká Zdeněk Hrůzek, náměstek ředitele pro útlum a důl odštěpného závodu Karviná.
Začalo zasypávání jámy ČSA3
Považujete Ukrajince za bratrský národ?
Anketa
Považujete Ukrajince za bratrský národ?
Minulý týden začal zásyp jámy ČSA3 – nejmladší jámy současného dolu, která sahá do hloubky 1 005 m a dříve sloužila jako výdušná a skipová. Nejprve se sype nezpevněný zásypový materiál od úrovně -1 005 m na úroveň -34 m. Poté přijde na řadu 2 m štěrková vrstva pro odplynění a nakonec 32 m betonová ohlubňová zátka.
Zásyp potrvá přibližně 7 až 10 dní, ale může se protáhnout – bezpečnost je na prvním místě. „Zasypávání takto hluboké jámy je vždy technická i organizační výzva, ale naše týmy odvádějí profesionální práci,“ doplňuje Hrůzek. Nezbytné je pohlídat techniku i atmosféru v jámě, zejména koncentraci metanu pod 1 %. Likvidace nijak zásadně neovlivní běžný provoz dolu, i když zaměstná většinu týmu dopravy. Jáma je navíc od ostatních částí dolu výbuchuvzdorně oddělena hrázemi.
Co bude následovat
Po dokončení likvidace ČSA3 přijde řada na další dvě jámy:
- ČSA2 – zásyp nezpevněným zásypovým materiálem zahájíme v listopadu 2026,
- Jan – v dubnu 2027 začneme zasypávat zpevněným zásypovým materiálem od 7. patra až po povrch; poté bude jáma sloužit jako plynová.
Hráze a příprava technologie
Postup likvidace vyžaduje důsledné oddělení jednotlivých částí dolu. Na Dole ČSA, Darkov bylo nutné vybudovat 155 hrází, z nichž 20 ještě zbývá dokončit.
Na samotné lokalitě ČSA Dolu ČSA, Darkov už nyní stojí 70 z celkových 74 hrází, chybí vybudovat poslední čtyři – tři v překopech a jednu jako jámovou zátku v jámě Jan na 7. patře. „Bez precizně vybudovaných hrází bychom nemohli likvidaci jam provést bezpečně. Je to práce, která není vidět, ale je naprosto zásadní,“ upozorňuje Hrůzek.
Současně DIAMO připravuje těžní zařízení jam ČSA2 a Jan. Stávající těžní stroje s třecím kotoučem se mění na bubnové, aby bylo možné zajistit likvidaci bezpečně a v souladu s předpisy. „Naším cílem je, aby každá fáze likvidace probíhala bez rizik. Úprava těžních zařízení je nutný krok, který nám to umožní,“ dodává Hrůzek.
Čekání na rozhodnutí o kulturní památce
Stále běží řízení Ministerstva kultury, které má rozhodnout, které objekty budou prohlášeny za kulturní památku.
Důl Československé armády v Karviné patřil po desítky let k nejvýznamnějším provozům českého černouhelného hornictví. Jeho počátky sahají do poloviny 19. století. V padesátých letech 20. století se sloučil v moderní těžební komplex s napojením na hluboké zásoby karvinského revíru. Postupně zde byly prohloubeny a nově vyhloubeny klíčové jámy – mimo jiné Jan, ČSA2 a ČSA3 – které umožnily těžbu z hloubky kolem 1 200 m. V 80. letech prošel důl rozsáhlou modernizací a patřil k nejproduktivnějším provozům Ostravsko-karvinského revíru. Za jeho existenci se zde vytěžilo přes 140 milionů tun uhlí. Těžba zde skončila v roce 2021.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva