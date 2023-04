DPP: Další etapa rekonstrukce stropu stanice Florenc

reklama

Stavební dělníci a technici budou v této etapě odstraňovat devět původních dožívajících předepjatých nosníků ze stropní konstrukce nad vestibulem stanice metra Florenc. Kromě toho nad Křižíkovou ulicí u křižovatky s ulicí Ke Štvanici, resp. budovy Správy železnic, budou pracovat na stavbě ocelových konstrukcí, které budou sloužit jako nosič pro dočasnou přeložku celé řady inženýrských sítí v oblasti. Ty jsou uloženy nad samotným stropem a ve stropě stanice Florenc a před dalšími etapami výměny předepjatých nosníků je nutné tyto inženýrské sítě dočasně přeložit. Řešení pomocí ocelových konstrukcí umožní zachovat provoz v dotčené části Křižíkovy ulice a minimalizovat dopravní omezení.

S další víkendovou výlukou DPP počítá dle vývoje přípravných prací v průběhu června. Rekonstrukci stropní desky nad vestibulem stanice metra Florenc realizuje sdružení společností Metrostav DIZ a Geosan. Při ideálním průběhu stavebních prací DPP předpokládá dokončení celé stavby na podzim roku 2026.

Dopravní opatření – linka metra C

Z důvodu rekonstrukce stanice Florenc C bude v neděli 30. dubna od zahájení provozu do pondělí 1. května 2023 do ukončení provozu dočasně přerušen provozu metra na lince C v úseku Hlavní nádraží – Vltavská. Během výluky bude v denním provozu zavedena náhradní tramvajová doprava XC a linka č. 36.

Náhradní tramvajová doprava

XC v trase Hlavní nádraží (v Opletalově ulici) – Masarykovo nádraží – Bílá labuť – Těšnov – Štvanice – Vltavská (na předmostí Hlávkova mostu) – Strossmayerovo náměstí – Veletržní palác – Výstaviště.

Linka č. 36 v trase Zvonařka – I. P. Pavlova – Karlovo náměstí – Václavské náměstí – Masarykovo nádraží – Bílá labuť – Vltavská (na předmostí Hlávkova mostu) – Výstaviště – Nádraží Holešovice.

Ze zastávky Nádraží Holešovice v Partyzánské ulici bude po oba dny každý druhý spoj linky č. 36 v čase od cca 8:00 do 21:30 pokračovat dál v trase Kobylisy – Ládví – Sídliště Ďáblice. Tyto spoje budou od výjezdu ze Zvonařky označeny konečnou stanici Sídliště Ďáblice.

Druhá část spojů linky č. 36 v čase od cca 8:00 do 21:30 a všechny spoje před a po tomto čase, bude ze zastávky Nádraží Holešovice v Plynární ulici pokračovat jako linka č. 12 do konečné na Sídlišti Barrandov. Tyto spoje budou od výjezdu ze Zvonařky označeny konečnou stanicí Nádraží Holešovice. Na linku č. 12 s konečnou destinací Sídliště Barrandov se změní teprve v zastávce Nádraží Holešovice.

Změny v zastávkách tramvají

Zřizují se (pro oba směry) zastávky Vltavská na předmostí Hlávkova mostu a Hlavní nádraží v Opletalově ulici.

Doporučené přestupní vazby

Z linky B na linku C

Směr Háje: Ve stanici Můstek přestoupit na linku A, dojet do stanice Muzeum a přestoupit na linku C.

Směr Letňany: Ve stanici Náměstí Republiky vystoupit vestibulem Masarykovo nádraží, přestoupit na tramvajové linky XC nebo č. 36 do zastávky Vltavská a přestoupit na linku C.

Z linky C na linku B

Ve směru od Hájů: Ve stanici Muzeum přestoupit na linku A, dojet do stanice Můstek a přestoupit na linku B.

Ve směru od Letňan: Ve stanici Vltavská přestoupit na tramvajové linky XC nebo 36 do zastávky Masarykovo nádraží a přestoupit na linku B.

Omezení pro chodce

V souvislosti se stavebními pracemi na rekonstrukci stropní desky nad vestibulem stanice metra Florenc a na modernizaci samotného vestibulu bude od 15. května 2023 zhruba na rok uzavřen chodník v levé části Křižíkovy ulice ve směru do centra, tj. na straně autobusového terminálu Florenc. Pro chodce bude k dispozici chodník na opačné straně ulice u budovy Muzea hl. m. Prahy. Přístup k autobusovému terminálu Florenc nicméně zůstane zachován.

