DPP: Napojení nové tramvajové tratě Počernická do stávající kolejové sítě

Investiční akce Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP) „Výstavba nové tramvajové tratě Počernická“ bude letos pokračovat především přeložkami a modernizací inženýrských sítí, zejména páteřního Káranského vodovodního přivaděče. V oblasti Hagiboru vzniká první úsek nové tratě. Od soboty 18. dubna 2026 začali zhotovitelé s výstavbou kolejového rozvětvení v křižovatce s Vinohradskou ulicí a napojováním budoucí tramvajové tratě Počernická do stávající sítě.
Stavební práce v této etapě potrvají do úterý 7. července 2026. Proto bude v uvedeném termínu obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku Želivského – Vinice. Linky 7, 15, 16, 26 a 91 budou dočasně vedeny po změněných trasách. Odklonem budou jezdit také spoje na autobusových linkách 188 a 199. Po dobu výluky DPP zavede v denním provozu náhradní autobusovou dopravu X16, v nočním X91 a tramvajovou linku 37 Nové Strašnice – Nádraží Hostivař.
V Počernické ulici, v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Na Palouku a Vinohradskou, zhotovitelé díla letos v únoru dokončili bourací práce na odstraňování podchodu P502. Na konci února na to navázali zemními pracemi a zahájili budování samotného tělesa prvního úseku nové tramvajové tratě Počernická. Podél ní dále položí kabelové vedení, osadí stožáry trolejového vedení, přestaví přilehlé chodníky a vozovky do finální podoby.
Souhlasíte s tvrzením, že Petr Pavel má vítězství ve volbách 2028 jisté?
Anketa
Souhlasíte s tvrzením, že Petr Pavel má vítězství ve volbách 2028 jisté?
V rámci výstavby prvního úseku tramvajové tratě Počernická začali zhotovitelé od soboty 18. dubna 2026 v křižovatce s Vinohradskou ulicí s budováním kolejového rozvětvení a napojováním nové tratě do stávající sítě. Tato podetapa prací potrvá do 7. července a vyžádá si obousměrné přerušení provozu tramvají v úseku Želivského – Vinice.
V prostoru křižovatky Vinohradská x Počernická bude probíhat za zachování omezeného automobilového provozu celková přestavba, v rámci které zhotovitelé zrealizují přeložky a obnovu plynovodu a kabelových tras, trolejového vedení, dále vybudují nové uliční vpusti včetně přípojek a nového odvodnění tramvajové trati do bahníků. Teprve po dokončení prací na inženýrských sítích mohou být realizována nová kolejová rozvětvení tvořící křižovatku. Vložení tramvajového kolejového trojúhelníku má vliv i na výškovou polohu Vinohradské ulice, kde budou vozovky zrekonstruovány a upraveny z hlediska výškového řešení. Tento souhrn stavebních úprav je významně komplikovanější, než je tomu v případě výměny stávajících kolejových konstrukcí.
Od středy 8. července DPP provoz tramvají v této části Vinohradské ulice opět obnoví. Budování prvního úseku nové tramvajové tratě, přestavba přilehlých chodníků a vozovek bude nicméně pokračovat až do konce srpna 2026. V křižovatce Vinohradské a Počernické ulice zhotovitelé vybudují také novou světelnou signalizaci, která bude uvedena do provozu na konci letošního srpna s dokončením stavebních prací v tomto dopravním uzlu.
Dopravní opatření
Z důvodu napojování nové tramvajové tratě Počernická do stávající sítě je od soboty 18. dubna do úterý 7. července do zhruba 24:00 obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku Želivského – Vinice.
Změny tras tramvajových linek
- Linka 7 KOTLÁŘKA … Vozovna Strašnice – Depo Hostivař – ÚSTŘEDNÍ DÍLNY DP
- Linka 15 (platí pouze v uvedeném směru) SÍDLIŠTĚ BARRANDOV … Olšanské hřbitovy – Želivského – Nákladové nádraží Žižkov – Olšanská – Olšanské náměstí … SÍDLIŠTĚ BARRANDOV
- Linka 16 SÍDLIŠTĚ ŘEPY … Želivského – Nákladové nádraží Žižkov – Biskupcova – Palmovka – Balabenka – Nádraží Libeň – Hloubětín – LEHOVEC
- Linka 26 (platí pouze v uvedeném směru) DĚDINA … Želivského – Olšanské hřbitovy – Flora – Olšanské náměstí … DĚDINA
- Linka 91 DIVOKÁ ŠÁRKA … OLŠANSKÉ HŘBITOVY
Zavedena tramvajová linka
Po dobu výluky je v denním provozu zavedena tramvajová linka 37 v trase NOVÉ STRAŠNICE – Vozovna Strašnice – Strašnická – Na Hroudě – Staré Strašnice – Nádraží Zahradní Město – NÁDRAŽÍ HOSTIVAŘ
Náhradní autobusová doprava
Po dobu výluky je zavedena:
- v denním provozu náhradní autobusová doprava X16 v trase Olšanské hřbitovy – Vozovna Strašnice
- v nočním provozu náhradní autobusová doprava X91 v trase Olšanské hřbitovy – Strašnická – Staré Strašnice (nástupní zastávka Radošovická).
Zastávky náhradní autobusové dopravy jsou k dispozici na webu DPP ZDE.
Omezení pro individuální automobilovou dopravu a chodce
Kvůli stavebním pracím je pro veškerou automobilovou dopravu uzavřena severní část Vinohradské ulice v úseku Hagiborská – Za Strašnickou vozovnou. Provoz je veden v jižní části komunikace jedním jízdním pruhem v každém směru jízdy. Odbočení z Vinohradské do Počernické ulice není umožněno, ani výjezd z Počernické na Vinohradskou. Pro chodce je vyznačena trasa pro obcházení stavby.
V této etapě je pro veškerou automobilovou dopravu uzavřena také jižní část Počernické ulice od křižovatky z Vinohradskou po křižovatku s ulicí Na Palouku a severní část Počernické mezi Vinohradskou a Názovskou ulicí. Objízdné trasy jsou vyznačeny místním dopravním značením. Pro chodce jsou vyznačeny dočasně upravené cesty. Na nezbytně dlouhou dobu kvůli budování nových chodníků a vozovek bude v této etapě omezen příjezd k nemovitostem a parkování v Počernické ulici.
Stavební práce na přeložkách páteřních vodovodů
Po celý rok 2026 budou zhotovitelé v Počernické ulici realizovat rozsáhlé přeložky Káranského vodovodního přivaděče velikosti 2x 1100 mm. V období do srpna 2026 bude probíhat zejména souběžná výstavba dvou řadů DN1100 mezi ulicemi Na Palouku a Hřibská. Ve stejné době bude probíhat rekonstrukce kanalizace od Hřibské směrem k Cerhenické ulici a od Cerhenické směrem k ulici Na Palouku. V křižovatce Hřibské a Počernické ulice vznikne nová vzdušníková šachta, kterou řady prochází.
Po propojení jižního vodovodního řadu a zajištění zásobování pitnou vodou z vodojemu Flora bude odstaven severní řad a v druhé polovině roku 2026 bude probíhat jeho dostavba. Výstavba nové tramvajové tratě v dalších částech Počernické ulice bude pokračovat v roce 2027 po dokončení přeložek stávajících vodovodních řadů z ochranného pásma a jejich modernizaci. Zahájení zkušebního provozu na tramvajové trati Počernická DPP předpokládá na konci roku 2027.
Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) je v České republice největším dopravcem zajišťujícím městskou hromadnou dopravu. Provozuje 3 linky metra, 157 autobusových linek (142 denních, 14 nočních, 1 historickou), 38 tramvajových linek (27 denních, 9 nočních, 2 historické), 2 trolejbusové linky a 2 lanové dráhy. DPP k 1. lednu 2026 vlastnil 1 189 autobusů, z toho 32 elektrobusů, dále 146 vlakových souprav metra, 826 tramvajových vozů a 37 trolejbusů. Podnik měl k 1. lednu 2026 v evidenčním stavu celkem 11 456 zaměstnanců, z toho 4 580 řidičů a strojvedoucích MHD. Jediným akcionářem DPP je hlavní město Praha. Více informací o DPP naleznete na dpp.cz.
