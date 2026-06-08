Kubisková (Výzva): Kandiduju na senátorku

10.06.2026 4:32 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k vlastní kandidatuře na post senátorky.

Kubisková (Výzva): Kandiduju na senátorku
Foto: archiv K. Kubiskové, se svolením
Popisek: Karolína Kubisková

S pokorou přijímám další životní VÝZVU - kandiduji do senátu!

Po zralé úvaze, s podporou mých blízkých i rodiny jsem se rozhodla udělat tento zásadní krok.  Pojďte do toho se mnou.

Pomozte mi být silným hlasem našeho regionu. S vaší podporou - za větší spravedlnost, za dostupnější zdravotnictví i za větší ochranu pro děti a rodiny, můžeme měnit věci k lepšímu.

Děkuji Vám!

Vaše Karolína

Ing. Karolína Kubisková

  • zastupitelka města
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Článek obsahuje štítky

volby do Senátu , výzva , Kubisková

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Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k vlastní kandidatuře na post senátorky.