Kubisková (Výzva): Kandiduju na senátorku

S pokorou přijímám další životní VÝZVU - kandiduji do senátu!
Po zralé úvaze, s podporou mých blízkých i rodiny jsem se rozhodla udělat tento zásadní krok. Pojďte do toho se mnou.
Pomozte mi být silným hlasem našeho regionu. S vaší podporou - za větší spravedlnost, za dostupnější zdravotnictví i za větší ochranu pro děti a rodiny, můžeme měnit věci k lepšímu.
Děkuji Vám!
Vaše Karolína
Ing. Karolína Kubisková
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