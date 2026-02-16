„Dostali kartáč.“ Turkova tiskovka a nový kandidát. Moravec se neudržel

Motoristé sobě definitivně ustoupili ve sporu o obsazení Ministerstva životního prostředí. Do čela resortu nově nominovali poslance Igora Červeného, a tím de facto ukončili několik týdnů trvající přetahovanou kolem jmenování Filipa Turka. Sám Turek krok označuje za vědomý ústupek ve prospěch stability vlády i vztahů s hlavou státu.
Filip Turek na tiskové konferenci připustil, že původní postoj se změnil poté, co bylo zřejmé, že prezident ve věci jeho jmenování neustoupí.
Následně ostře zkritizoval postup prezidenta, jemuž vytkl, že podle něj způsobil ústavní problém. „Je to chyba pana prezidenta, že udělal ústavní nepořádek, tak my se ho snažíme uklidit tím, že ustoupíme, protože to s touto zemí myslíme dobře,“ prohlásil Filip Turek.
Současně zdůraznil, že nejde o krok vynucený tlakem, ale o rozhodnutí ve prospěch fungování státu. „Ústupek je pouze na zdravém uvážení situace, protože opravdu nechceme zakrývat mediální prostor a zabývat se pouze tím, jestli já mám nějaký spor s panem prezidentem, dlouhodobě to neprospívá vládě ani této zemi. Moudřejší ustoupí,“ dodal Turek s tím, že ho k tomuto rozhodnutí nikdo netlačil.
Podle něj je nyní důležité, aby ministerstvo fungovalo standardním způsobem a aby vláda měla s prezidentem korektní vztah.
Na Turkovu kritiku prezidenta zareagoval i moderátor České televize Václav Moravec. Jeho ironická poznámka přímo reagovala na Turkovu formulaci, že se Motoristé snaží „uklidit ústavní nepořádek“, který podle něj způsobil prezident. „Úklidová četa Motoristů čistí ústavní nepořádky. Zřejmě dostali kartáč,“ napsal Václav Moravec na sociální síti X.
Úklidová četa Motoristů čistí ústavní nepořádky. Zřejmě dostali kartáč. #otazkyvaclavamoravce #vaclavmoravec pic.twitter.com/h3jDugHfpB— Václav Moravec (@vaclavmoravec) February 16, 2026
Právě skutečnost, že se takto vyjadřuje zaměstnanec veřejnoprávní televize, vyvolala bouřlivou diskusi.
Jeden z diskutujících mu adresoval následující komentář: „Pane pětiopoziční aktivisto, ústavní nepořádek by měl vyčistit prezident. To, že porušuje ústavu, si myslí i jeho poradce, ale to vy jako manipulátor zvedat nebudete. Jste ostuda české žurnalistiky. Patříte k Šafrovi jako Wolner,“ vzkázal Moravcovi.
Další komentář mu sarkasticky připomněl otázku nestrannosti veřejnoprávní instituce: „Zato vy svou soukromou Českou televizi udržujete ve vzorném pořádku, nevhodné osoby u vás nemají šanci,“ napsal přispěvatel do diskuse.
Jiný komentující pak použil metaforu a varovný tón, když Moravcovi adresoval poznámku: „Václave, to neděláte dobře s těmi sirkami, že je vracíte do krabičky.“
A nakonec se objevily i vzkazy, ať si Václav Moravec „balí kufry“.
Management České televize se explicitně vymezil vůči některým Moravcovým výrokům, když ve veřejném prohlášení označil jeho tvrzení o interních posudcích a etickém panelu za „zavádějící, nepravdivá či zkreslená“. Televize zároveň uvedla, že se vnitřní záležitosti nebudou řešit prostřednictvím médií a že posudky, o kterých Moravec mluvil, se netýkají osobně jeho osoby jako moderátora, ale výkladu pravidel o vyváženosti pořadu.
V souvislosti s tím proběhly také personální změny v týmu pořadu, když byla z pozice hlavní dramaturgyně Otázek Václava Moravce odvolána Hana Andělová, která s Moravcem dlouhodobě spolupracovala. Oficiálně to vedení ČT zdůvodnilo tím, že její přístup k výběru hostů nebyl v souladu s principem rovného přístupu, což souvisí i s kritikou, že do pořadu nebyl dlouho zván lídr SPD Tomio Okamura.
