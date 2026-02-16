Smích z Macinky byl předčasný. Nerudová a Hřib mohou závidět

Jahodová se rozhodla reagovat na slovní potyčku mezi českým ministrem zahraničních věcí Petrem Macinkou (Motoristé sobě) a bývalou ministryní zahraničních věcí Spojených států amerických Hillary Clintonovou předně kvůli tomu, že podle ní česká média neposkytují dostatečně věrný popis situace toho, jak byla slovní potyčka přijímána zahraničními médii.
Podle Jahodové získal Macinka v zahraničním konzervativním mediálním prostoru výrazně pozitivní odezvu. Jahodová se proto vymezila proti titulku serveru Seznam Zprávy, který zněl „Český ministr zahraničí měl demonstrovat kompetenci, ale sklidil výsměch, zatímco Petr Pavel sklidil mezinárodní uznání“, a je podle názoru Jahodové opakem toho, co se dozvěděla v zahraničních médiích.
O Macinkovi informovala například americká konzervativní stanice Fox News, která má přibližně 28 milionů sledujících, publikovala několik pozitivních článků včetně přepisu debaty s Hillary Clintonovou a komentářů, které Macinku hodnotily jako vítěze střetu. Australský komentátor a podnikatel Mario Nawfal s přibližně třemi miliony sledujících vyzdvihl jeho vystoupení coby kritiku rozdělující liberální rétoriky.
Americký youtuber Benny Johnson, propojený s organizací Turning Point USA, také sdílel více úseků debaty. Americký komentátor Erik Daugherty s dosahem kolem 991 tisíc sledujících označil Macinku za politika, který získal celosvětovou chválu.
Řada těchto osobností Macinku prezentovala jako politika, který se dokázal postavit výrazné americké osobnosti. Jedná se tak podle názoru Jahodové o neobvykle silný virální zásah, který se českým politikům v zahraničním online prostoru běžně nepodaří.
„Měl někdy Zdeněk Hřib nebo Danuše Nerudová nějakou citaci v amerických liberálních médiích jako MSNBC, ABC nebo The New York Times? To by byl docela ekvivalent úspěchu, který se povedl Petru Macinkovi,“ uvedla Jahodová.
Jahodová se následně ohradila proti kritice, která se objevila po zveřejnění jejích komentářů k debatě Petra Macinky s Hillary Clintonovou. Podle jejích slov jí příznivci českých opozičních stran vytýkali, že sdílí převážně reakce profilů a médií spojených s podporou Donalda Trumpa a hnutím MAGA, a proto je údajně nelze považovat za relevantní zdroje. Tuto argumentaci ovšem Jahodová odmítá, a to i proto, že vedle tradičních médií, jako je například CNN, dnes veřejné mínění ovlivňují právě podcasty a influenceři s milionovými dosahy, které nelze přehlížet.
„Pokud se významná část konzervativní americké influencerské komunity s milionovými dosahy na sítích postaví za Petra Macinku a hodnotí jeho vystoupení pozitivně, pak tvrdit, že sklidil „výsměch“, je přinejmenším velmi jednostranné a rozhodně to správně nepopisuje to, co se na mezinárodní scéně skutečně včera večer stalo. A úkolem médií by mělo být realitu popisovat – ne selektivně vybírat jen tu část, která zapadá do jejich rámce,“ vysvětlila Jahodová.
Kriticky se vůči Macinkovi vyjádřil například předseda ODS Martin Kupka, podle kterého ze sebe Macinka udělal „truhlíka z okresního přeboru“. Podle bývalého europoslance Jana Zahradila tomu tak není, Macinka je podle něj pro spoustu Američanů „hrdinou“.
„Pro půlku Ameriky je Macinka virální hrdina, protože Hillary je opravdu hodně nenáviděná postava,“ přisadil si bývalý europoslanec Jan Zahradil v příspěvku na X a dodal, že slovní potyčka s Hillary Clintonovou Macinkovi přinesla obrovskou mediální publicitu, a to navíc prakticky zadarmo.
Oproti tomu komunikaci českého prezidenta Petra Pavla Zahradil považuje za méně mediálně atraktivní. „Takový pokryv na sítích neměl před ním z ČR nikdo. PR zadarmo. Chudák Petr Pavel se svými hodnotovými příspěvky. Nakonec mu zbyl jen ten Zelenskyj,“ napsal Zahradil.
