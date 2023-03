DPP: Série stavebních prací přeruší od začátku dubna do poloviny května provoz tramvají v oblasti Podolí, Braníka a Modřan

reklama

V první etapě, která potrvá do úterý 9. května 2023 do zhruba půlnoci, nebudou tramvaje jezdit mezi Podolskou vodárnou a Sídlištěm Modřany. Ve druhé a poslední etapě od půlnoci z úterý 9. na středu 10. května do pondělí 15. května 2023 do zhruba půlnoci bude výluka tramvají zkrácena na úsek Nádraží Braník – Sídliště Modřany. DPP zavede během první etapy náhradní autobusovou dopravu X2, X17 a X92, ve druhé etapě jen X17 a X92.

Od soboty 1. dubna od brzkých ranních hodin začne DPP na několika místech s opravou tramvajové tratě v Modřanské a v ulici Generála Šišky. Na odbočení k zastávce Přístaviště bude vyměňovat opotřebené oblouky. V úseku od odbočky do smyčky Nádraží Braník po zastávku Černý kůň bude obnovovat celý kolejový svršek, tj. měnit jak pražce, tak i stávající žlábkové kolejnice za bezžlábkové. A totéž bude DPP provádět v úseku Čechova čtvrť – Poliklinika Modřany, kde jsou ještě původní, bezmála 30leté kolejnice z roku 1995. Kromě toho DPP zrekonstruuje trolejové vedení v úseku od Polikliniky Modřany po smyčku Levského/Sídliště Modřany.

„Loni jsme v ulici Generála Šišky zmodernizovali trať v úseku Poliklinika Modřany – Sídliště Modřany a v souvislosti se zahájením stavby nové tramvajové tratě do Libuše upravili i samotnou smyčku. Letos na tyto práce navážeme na několika dalších místech v Podolí, Braníku a Modřanech. Jsou to všechno nezbytné opravy dožívajících kolejnic a oblouků, které musíme zrealizovat do zahájení druhé etapy rekonstrukce Barrandovského mostu v polovině května a do zprovoznění nové tramvajové tratě, kterou stavíme do Libuše. Na ní bychom chtěli začít jezdit na konci letošního května. Opravy tramvajové tratě se nám povedlo ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy zkoordinovat s výstavbou Dvoreckého mostu, se Správou železnic a rekonstrukcí Branického mostu a v neposlední řadě s TSK a rekonstrukcí Barrandovského mostu, které by si všechny vyžádaly přerušení tramvajového provozu v dané oblasti, pokud by se realizovaly každá samostatně. A to jsme nechtěli dopustit,“ říká Jan Šurovský, člen představenstva a technický ředitel DPP – Povrch.

Během této výluky konsorcium firem, které staví Dvorecký most, vloží kolejové rozvětvení do stávající tratě na Podolském nábřeží, čímž napojí trať na mostě do stávající sítě na straně Prahy 4. Na opačné, smíchovské straně vložil DPP kolejové rozvětvení pro napojení Dvoreckého mostu ke stávající trati při její rekonstrukci v roce 2020. Správa železnic současně provede práce na opravě Branického mostu na železniční trati Praha – Vrané nad Vltavou a TSK předstihové práce ve spodní části, jižní větve barrandovského mostu nad stávající tramvajovou tratí.

„V rámci dopravních opatření zavádíme v první etapě dvě denní linky náhradní autobusové dopravy X2 a X17, které jsou analogií tramvajových linek, kdy linka č. 2 je v této oblasti doplněním linek č. 3 a 17, a noční náhradní autobusovou dopravu X92. Na linky X2 a X92 budeme nasazovat standardní 12metrové autobusy, na linku X17 kloubová vozidla, abychom během výluky provozu tramvají zajistili v kombinaci s vysokým vypravením co nejvyšší kapacitu. Spoje na lince X17 budou jezdit od Podolské vodárny po obratiště tramvají Levského/Sídliště Modřany, a jsou určeny především pro obyvatele či návštěvníky Modřan. Spoje na autobusové lince X2 pak budou jezdit v trase tramvajové linky č. 2 od Podolské vodárny do smyčky Nádraží Braník,“ doplňuje Jiří Vodrážka, vedoucí odboru Organizace provozu DPP.

Dopravní opatření

Z důvodu výstavby Dvoreckého mostu a opravy tramvajové trati bude od soboty 1. dubna od cca 4:30 do pondělí 15. května 2023 do zhruba půlnoci obousměrně přerušen provoz tramvají v oblasti Podolí, Braníka a Modřan v následujících etapách.

PRVNÍ ETAPA

Od soboty 1. dubna od cca 4:30 do úterý 9. května 2023 do zhruba půlnoci bude obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku Podolská vodárna – Sídliště Modřany.

Změny tras tramvajových linek

Linky č. 2, 3, 17 a 92 budou ve směru z centra zkráceny do zastávky Podolská vodárna.

Linka č. 21 bude zrušena.

Náhradní autobusová doprava X2

V denním provozu bude zavedena náhradní autobusová doprava X2 v trase Nádraží Braník – Podolská vodárna – Nádraží Braník.

Zastávky:

Nádraží Braník – nástupní: v Pikovické ulici, v zastávce autobusové linky č. 190 směr Smíchovské nádraží

Pobřežní cesta: v Modřanské ulici, v zastávce autobusové linky č. 190 směr Smíchovské nádraží

Přístaviště: v Modřanské ulici, v zastávce autobusové linky č. 118 směr Sídliště Spořilov

Dvorce (od zahájení výluky do 28. dubna 2023 do 4:30): na Podolském nábřeží, v zastávce určené pro náhradní autobusovou dopravu

Dvorce (od 28. dubna 2023 od 4:30): v Modřanské ulici, za výjezdem z obratiště tramvají

v zastávce určené pro náhradní autobusovou dopravu

Kublov: na Podolském nábřeží, v zastávce určené pro náhradní autobusovou dopravu

Podolská vodárna: na Podolském nábřeží, před křižovatkou s Vodárenskou ulicí

Podolská vodárna: v Podolské ulici, v zastávce tramvají a nástupní zastávce autobusové linky 134

Podolská vodárna: ve Vodárenské ulici, v zastávce tramvají před křižovatkou s Podolským nábřežím

Kublov: na Podolském nábřeží, v zastávce určené pro náhradní autobusovou dopravu

Dvorce, Přístaviště: v Modřanské ulici, v zastávkách určených pro náhradní autobusovou dopravu

Pobřežní cesta: v Modřanské ulici, v zastávce autobusové linky 190 směr Na Beránku

Nádraží Braník – výstupní: v autobusovém obratišti

Náhradní autobusová doprava X17 a X92

Zavedeny jsou linky náhradní autobusové dopravy X17 (v denním provozu) a X92 (v nočním provozu) v trase Levského – Podolská vodárna – Sídliště Modřany.

Zastávky:

Levského – nástupní: v nástupní zastávce obratiště tramvají

Sídliště Modřany, Modřanská rokle, U Libušského potoka: v ulici Generála Šišky

v zastávkách linky č. 165 směr Sídliště Zbraslav

Poliklinika Modřany: v ulici Generála Šišky, v zastávce určené pro náhradní autobusovou dopravu

Čechova čtvrť: v ulici Generála Šišky, v zastávce autobusové linky č. 117 směr Nové Komořany

Nádraží Modřany: v ulici Generála Šišky, v zastávce autobusové linky č. 139 směr Želivského

Modřanská škola: v Modřanské ulici, v zastávce autobusové linky č. 117 směr Poliklinika Budějovická

Belárie: v Modřanské ulici, v zastávce určené pro náhradní autobusovou dopravu

Černý kůň: v Modřanské ulici, v zastávce autobusové linky č. 190 směr Smíchovské nádraží

Nádraží Braník: v Pikovické ulici, v zastávce autobusové linky č. 190 směr Smíchovské nádraží

Pobřežní cesta: v Modřanské ulici, v zastávce autobusové linky č. 190 směr Smíchovské nádraží

Přístaviště: v ulici Modřanská, v zastávce autobusové linky č. 118 směr Sídliště Spořilov

Dvorce (od zahájení výluky do 28. dubna 2023 do 4:30): na Podolském nábřeží, v zastávce určené pro náhradní autobusovou dopravu

Dvorce (od 28. dubna 2023 od 4:30): v Modřanské ulici, za výjezdem z obratiště tramvají

v zastávce určené pro náhradní autobusovou dopravu

Kublov: na Podolském nábřeží, v zastávce určené pro náhradní autobusovou dopravu

Podolská vodárna: na Podolském nábřeží, před křižovatkou s Vodárenskou ulicí

Podolská vodárna: v Podolské ulici, v zastávce tramvají a nástupní zastávce autobusové linky č. 134

Podolská vodárna: ve Vodárenské ulici, v zastávce tramvají před křižovatkou s Podolským nábřežím

Kublov: na Podolském nábřeží, v zastávce určené pro náhradní autobusovou dopravu

Dvorce, Přístaviště: v Modřanské ulici, v zastávkách určených pro náhradní autobusovou dopravu

Pobřežní cesta, Nádraží Braník, Černý kůň: v Modřanské ulici, v zastávkách autobusové linky č. 190 směr Na Beránku

Belárie: v Modřanské ulici, v zastávce určené pro náhradní autobusovou dopravu

Modřanská škola: v Modřanské ulici, v zastávce autobusové linky č. 117 směr Nové Komořany

Nádraží Modřany: v ulici Generála Šišky, v zastávce autobusové linky č. 139 směr Komořany

Čechova čtvrť: v ulici Generála Šišky, v zastávce autobusové linky č. 117 směr Poliklinika Budějovická

Poliklinika Modřany, U Libušského potoka, Modřanská rokle a Sídliště Modřany – výstupní: v ulici Generála Šišky, v zastávkách linky č. 165 směr Háje

DRUHÁ ETAPA

Od cca půlnoci z úterý 9. na středu 10. května do pondělí 15. května 2023 do zhruba půlnoci bude obousměrně přerušen provoz tramvají již jen v úseku Nádraží Braník – Sídliště Modřany.

Změny tras tramvajových linek

Linky č. 3, 17 a 92 budou ve směru z centra zkráceny do zastávky Nádraží Braník.

Linka č. 21 bude zrušena.

Náhradní autobusová doprava X17 a X92

Zavedeny jsou linky náhradní autobusové dopravy X17 (v denním provozu) a X92 (v nočním provozu) v trase Levského (pouze nástupní) – Sídliště Modřany – Nádraží Braník.

Zastávky:

směr Nádraží Braník

Levského – nástupní: v nástupní zastávce obratiště tramvají

Sídliště Modřany, Modřanská rokle, U Libušského potoka: v ulici Generála Šišky,

v zastávkách linky č. 165 směr Sídliště Zbraslav

Poliklinika Modřany: v ulici Generála Šišky, v zastávce určené pro náhradní autobusovou dopravu

Čechova čtvrť: v ulici Generála Šišky, v zastávce autobusové linky č. 117 směr Nové Komořany

Nádraží Modřany: v ulici Generála Šišky, v zastávce autobusové linky č. 139 směr Želivského

Modřanská škola: v Modřanské ulici, v zastávce autobusové linky č. 117 směr Poliklinika Budějovická

Belárie: v Modřanské ulici, v zastávce určené pro náhradní autobusovou dopravu

Černý kůň: v Modřanské ulici, v zastávce autobusové linky č. 190 směr Smíchovské nádraží

Nádraží Braník – výstupní: v autobusovém obratišti

směr Sídliště Modřany

Nádraží Braník – nástupní: v autobusovém obratišti v nástupní zastávce autobusové linky č. 106

Nádraží Braník, Černý kůň: v Modřanské ulici, v zastávkách autobusové linky č. 190 směr Na Beránku

Belárie: v Modřanské ulici, v zastávce určené pro náhradní autobusovou dopravu

Modřanská škola: v Modřanské ulici, v zastávce autobusové linky č. 117 směr Nové Komořany

Nádraží Modřany: v ulici Generála Šišky, v zastávce autobusové linky č. 139 směr Komořany

Čechova čtvrť: v ulici Generála Šišky, v zastávce autobusové linky č. 117 směr Poliklinika Budějovická

Poliklinika Modřany, U Libušského potoka, Modřanská rokle a Sídliště Modřany – výstupní: v ulici Generála Šišky, v zastávkách linky č. 165 směr Háje

