DPP garantuje celoročně bezproblémový provoz pražské MHD

Na základě zadání organizace ROPID zajišťuje Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) v současné době do pátku 12. 1. 2018 spoje pražské MHD v rozsahu cca dle prázdninového provozu. Tyto jízdní řády byly nasazeny po vzájemné dohodě, a to zejména proto, že v lednu klesá vytížení spojů PID v ranní špičce o 10 až 20 %. Jelikož jsou v letošním roce předpokládány další nárůsty v objemu objednaných výkonů, které bude DPP zajišťovat, toto opatření umožňuje vhodněji do celého roku rozložit finanční i lidské zdroje, které jsou k dispozici. DPP je tak v každém období roku schopen garantovat, že svými zaměstnanci zajistí hl. m. Prahou objednaný provoz pro cestující pražské MHD.

„DPP jednoznačně potvrzuje, že dokáže v roce 2018 po technické i personální stránce zajistit objemy výkonů metra, tramvají i autobusů dle aktuálního plánu,“ řekl Martin Gillar, předseda představenstva a generální ředitel DPP a dále uvedl: „Je fakt, že do zcela optimálního stavu nám stále chybí několik procent řidičů. DPP vyvíjí maximální snahu rychle obsazovat volná pracovní místa a reflektovat tím tempo zadavatele v navyšování dopravních výkonů.“

S ohledem na záměry v oblasti navýšení počtu spojů a linek PID schválené usnesením Rady HMP č. 752 ze dne 4. dubna 2017 průběžně probíhá intenzivní náborová kampaň pro řidiče MHD. Dočasně se nižší počet řidičů odvíjí od aktuální potřeby obsazenosti pracovních míst, do které se promítá přirozený úbytek, fluktuace zaměstnanců a aktuální potřeba pokrytí dopravních výkonů. Subjekty zapojené do přijímání nových zaměstnanců svůj provoz plně přizpůsobují vzniklé situaci. Například je otevírán větší počet kurzů a s vyšší kapacitou, než tomu bylo dosud. Mj. u řidičů autobusů byla zavedena možnost bezplatného zvýšení kvalifikace získáním řidičského oprávnění skupiny D a již nyní lze vyhodnotit, že o tento program je zájem a uchazeče oslovuje. Než se ale z těchto uchazečů stanou plnohodnotní řidiči autobusu, tak je potřeba počítat s přibližně 4 měsíční časovou prodlevou.

Podnik má k 1. 1. 2018 celkem 10 932 zaměstnanců, z toho 4 230 tvoří řidiči MHD.

autor: Tisková zpráva