DPP hledá zhotovitele elektrifikace autobusových linek č. 131 a 176

Trasa autobusové linky č. 131 (Bořislavka – Hradčanská) je terénně náročná, obsluhuje hlavně rezidenční části městské části Praha 6 (Hanspaulku, Dejvice a Bubeneč). Část trasy je vedena

v původní trase první trolejbusové linky v Praze, jejíž provoz byl zahájen na konci srpna 1936, takže i lokalita Bořislavky a Hanspaulky je úzce spjatá s trolejbusy a historicky zde utvářely veřejný prostor.

Trolejové vedení na lince vznikne v celkové délce cca osm kilometrů (měřeno jednostopě), přičemž zatrolejovaný by měl být úsek Bořislavka – Zelená. Z toho v úseku z ulice Na Pískách k terminálu Bořislavka bude trolejové vedení vybudováno pouze v tomto směru, tedy ve stoupání. Zároveň vznikne krátká odbočka do původní smyčky Bořislavka v Kladenské ulici, která bude výhledově sloužit jak pro potřeby nabíjení elektrobusů, které DPP do budoucna plánuje využívat na vybraných autobusových linkách, tak i pro příležitostný nostalgický provoz historických trolejbusů z Muzea MHD DPP ve Střešovicích.

Napájení bude zajišťovat nová měnírna U Matěje, která se nachází v podstatě v polovině délky trasy, ve které DPP předpokládá vznik trolejového vedení. Zároveň DPP kladl velký důraz na to, aby měnírna byla citlivě zasazena do okolního terénu tak, aby co nejméně vizuálně rušila okolí. Měnírna bude zapuštěna do svahu a z pohledu od ulice Na Míčánce nebude takřka vidět. Její okolí včetně fasády bude v maximální možné míře ozeleněno. Tento projekt DPP zároveň úzce koordinuje s dalšími záměry, zejména s rekonstrukcí Šárecké ulice, kterou zde plánuje Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK).

Elektrifikace autobusové linky č. 176

Trasa autobusové linky č. 176 Karlovo náměstí – Stadion Strahov je obdobně jako u linky č. 131 terénně náročná. Ze Smíchova kontinuálně stoupá až na Strahov. Jedná se mimochodem o bývalou trolejbusovou linku (původně také č. 53), na níž trolejbusy začaly jezdit už v roce 1948. Nicméně v roce 1967 byla s linkou č. 54 sloučena do linky č. 51, která byla současně poslední provozovanou, na níž trolejbusy v Praze v polovině října 1972 dojezdily.

Trolejové vedení na budoucí trolejbusové lince č. 53 vznikne v celkové délce bezmála osmi kilometrů (měřeno jednostopě), přičemž zatrolejovaný bude úsek od smíchovského předpolí Jiráskova mostu (u Dienzenhoferových sadů) až ke Stadionu Strahov. Krátkou nabíjecí trolej DPP vybuduje také nad místy pro odstavy vozidel na obou konečných zastávkách na Karlově náměstí i na Strahově.

Troleje budou napájeny ze stávající tramvajové měnírny Hřebenky, kterou DPP zmodernizuje a doplní o technologii pro napájení trolejbusové tratě. Kromě toho DPP v rámci této investiční akce postaví na Strahově úplně novou společnou měnírnu pro tramvaje a trolejbusy, která bude připravena jak pro budoucí tramvajovou trať Malovanka – Strahov, tak i pro trolejbusovou trať pro linku č. 191, jejíž elektrifikaci DPP v současnosti projektově připravuje. Krátká nabíjecí trolej na Karlově náměstí bude napájena ze stávající tramvajové infrastruktury. Obě investiční akce, nová tramvajová trať Malovanka – Strahov a elektrifikace autobusové linky č. 176, pro které DPP v listopadu získal pravomocné povolení záměru výstavby, jsou navzájem ve velmi úzké koordinaci.

Příprava obou projektů elektrifikace byla schválena usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1130 dne 8.června 2020 a následně i představenstvem DPP v rámci balíčku „Elektrifikace autobusových linek – levý břeh“, kam spadají linky č. 131, 137, 176 a 191.